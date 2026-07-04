Накроет ли Украину новая волна жары до +40: синоптик сказал, к чему готовиться

В июле температура в Украине будет выше климатической нормы.

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Вернется ли в Украину жара / фото: УНИАН

Кратко:

С 5 по 9 июля в Украине будет преобладать комфортная погода

Дневная температура составит +22…+28 градусов

Сильной жары в ближайшие дни не будет

После периода сильной жары в Украине ожидается постепенное похолодание. Поэтому жары до +40 градусов в ближайшее время не предвидится. Об этом заявил представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу.

По его словам, с 5 по 9 июля на территории Украины будет преобладать комфортная погода.

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Он добавил, что в этот период местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +11…+18 градусов, а днем столбики термометров будут достигать +22…+28 градусов.

"Поэтому пока такой тенденции к повышению не наблюдается. Впрочем, будем следить за этим и анализировать, как будут протекать процессы в атмосфере", - подчеркнул синоптик.

В то же время, говоря о возможном сильном потеплении до +40 градусов, Семилит отметил, что среднемесячная температура в июле этого года ожидается в пределах +21,8…+26 градусов.

Он подчеркнул, что это на 2 градуса, а в западных областях - на 3 градуса выше климатической нормы.

"Поэтому не исключено, что впоследствии на Украину может обрушиться новая волна жары. Однако пока таких предпосылок, по крайней мере, на ближайшую декаду нет", - подытожил синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что 4 июля в большинстве областей Украины днем ожидается +20–+25 градусов, на юге - +24–+29. Также прогнозируются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине на выходных, 4 и 5 июля, будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому ожидается снижение температурных показателей по всей стране.

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О персоне: Иван Семилит Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко.

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