Накроет ли Украину новая волна жары до +40: синоптик сказал, к чему готовиться

Кратко:
- С 5 по 9 июля в Украине будет преобладать комфортная погода
- Дневная температура составит +22…+28 градусов
- Сильной жары в ближайшие дни не будет
После периода сильной жары в Украине ожидается постепенное похолодание. Поэтому жары до +40 градусов в ближайшее время не предвидится. Об этом заявил представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу.
По его словам, с 5 по 9 июля на территории Украины будет преобладать комфортная погода.
Он добавил, что в этот период местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +11…+18 градусов, а днем столбики термометров будут достигать +22…+28 градусов.
"Поэтому пока такой тенденции к повышению не наблюдается. Впрочем, будем следить за этим и анализировать, как будут протекать процессы в атмосфере", - подчеркнул синоптик.
В то же время, говоря о возможном сильном потеплении до +40 градусов, Семилит отметил, что среднемесячная температура в июле этого года ожидается в пределах +21,8…+26 градусов.
Он подчеркнул, что это на 2 градуса, а в западных областях - на 3 градуса выше климатической нормы.
"Поэтому не исключено, что впоследствии на Украину может обрушиться новая волна жары. Однако пока таких предпосылок, по крайней мере, на ближайшую декаду нет", - подытожил синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что 4 июля в большинстве областей Украины днем ожидается +20–+25 градусов, на юге - +24–+29. Также прогнозируются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине на выходных, 4 и 5 июля, будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому ожидается снижение температурных показателей по всей стране.
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О персоне: Иван Семилит
Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко.
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