Угроза мощного выброса солнечной плазмы: ученые предупредили об опасности

Согласно прогнозам специалистов по космической погоде, в течение недели показатель активности может достичь Kp4.

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Появилось предупреждение о магнитной буре / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Геомагнитная обстановка на Земле может заметно ухудшиться

Дополнительную угрозу представляет активный участок Солнца

В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле может заметно ухудшиться. Специалисты прогнозируют повышение солнечной активности - от умеренных возмущений до полноценной магнитной бури уровня G1.

По данным SolarHam, сейчас солнечный ветер остаётся относительно слабым - около 300 км/с, однако даже небольшой выброс плазмы способен вызвать заметную реакцию магнитного поля Земли. В высоких широтах при этом не исключено появление полярных сияний.

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Дополнительную угрозу представляют ещё один активный участок Солнца и две крупные корональные дыры - CH1393 и CH1394. Из них в сторону Земли движутся потоки солнечного ветра, которые могут усилить геомагнитные возмущения.

Согласно прогнозам специалистов по космической погоде, в течение недели показатель активности может достичь Kp4, а при совпадении нескольких факторов возможна слабая буря уровня Kp5.

Модели NOAA и Университета Рединга также указывают на вероятность усиления геомагнитной активности.

Сильные магнитные возмущения способны создавать помехи для спутниковой связи и навигации, а при более мощных событиях - влиять на работу энергетических систем.

/ Инфографика Главред

Астрономы обнаружили гигантский резервуар воды во Вселенной

Исследователи обнаружили необычайно большое скопление водяного пара возле далёкого квазара APM 08279+5255. Этот космический объект расположен более чем в 12 млрд световых лет от Земли, а свет от него пришёл к нам из очень ранней эпохи существования Вселенной.

По оценкам учёных, обнаруженное облако может быть крупнейшим из известных запасов воды в космосе. Находка особенно важна тем, что позволяет лучше понять, насколько рано после формирования Вселенной вода начала появляться и концентрироваться в больших количествах.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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