Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Угроза мощного выброса солнечной плазмы: ученые предупредили об опасности

Алексей Тесля
19 августа 2026, 02:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Согласно прогнозам специалистов по космической погоде, в течение недели показатель активности может достичь Kp4.
Мощная магнитная буря началась 15 февраля
Появилось предупреждение о магнитной буре / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Геомагнитная обстановка на Земле может заметно ухудшиться
  • Дополнительную угрозу представляет активный участок Солнца

В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле может заметно ухудшиться. Специалисты прогнозируют повышение солнечной активности - от умеренных возмущений до полноценной магнитной бури уровня G1.

По данным SolarHam, сейчас солнечный ветер остаётся относительно слабым - около 300 км/с, однако даже небольшой выброс плазмы способен вызвать заметную реакцию магнитного поля Земли. В высоких широтах при этом не исключено появление полярных сияний.

видео дня

Дополнительную угрозу представляют ещё один активный участок Солнца и две крупные корональные дыры - CH1393 и CH1394. Из них в сторону Земли движутся потоки солнечного ветра, которые могут усилить геомагнитные возмущения.

Согласно прогнозам специалистов по космической погоде, в течение недели показатель активности может достичь Kp4, а при совпадении нескольких факторов возможна слабая буря уровня Kp5.

Модели NOAA и Университета Рединга также указывают на вероятность усиления геомагнитной активности.

Сильные магнитные возмущения способны создавать помехи для спутниковой связи и навигации, а при более мощных событиях - влиять на работу энергетических систем.

магнитная буря, влияние магнитной бури
/ Инфографика Главред

Астрономы обнаружили гигантский резервуар воды во Вселенной

Исследователи обнаружили необычайно большое скопление водяного пара возле далёкого квазара APM 08279+5255. Этот космический объект расположен более чем в 12 млрд световых лет от Земли, а свет от него пришёл к нам из очень ранней эпохи существования Вселенной.

По оценкам учёных, обнаруженное облако может быть крупнейшим из известных запасов воды в космосе. Находка особенно важна тем, что позволяет лучше понять, насколько рано после формирования Вселенной вода начала появляться и концентрироваться в больших количествах.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
магнитная буря
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила дронами по Запорожью, есть погибший и много раненых

РФ ударила дронами по Запорожью, есть погибший и много раненых

02:01Регионы
Выборы во время войны: СМИ узнали об ответе ОП на идею Федорова

Выборы во время войны: СМИ узнали об ответе ОП на идею Федорова

00:55Политика
Федоров призвал провести выборы в Украине: что он предлагает

Федоров призвал провести выборы в Украине: что он предлагает

22:28Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

Последние новости

03:33

Маринованный перец за 20 минут: рецепт острой закуски без консервации

02:30

Угроза мощного выброса солнечной плазмы: ученые предупредили об опасности

02:01

РФ ударила дронами по Запорожью, есть погибший и много раненыхФото

00:55

Выборы во время войны: СМИ узнали об ответе ОП на идею Федорова

00:34

Свадебные украшения жены Роналду обошлись в 50 млн долларов: как они выглядели

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
00:14

Всегда была на моей стороне: экс-жена Кличко скорбит об актрисе Хайден Пенетьерри

18 августа, вторник
23:55

Скандал в Одессе: ТЦК начал проверку из-за нападения военного на подростка

23:55

Одеяло после стирки будет как новое: что положить в барабан, чтобы не сбился наполнитель

23:12

Некоторые из них смеются, а зря: какие привычки из СССР действительно помогают экономить

Реклама
22:53

Кухонный мусор спасет растения в саду: домашнее удобрение удивит результатомВидео

22:28

Федоров призвал провести выборы в Украине: что он предлагает

22:21

Помидоры засыхают на глазах: что может уничтожить растение за считанные дниВидео

22:11

РФ массированно атаковала одну из украинских ТЭС: генерация электроэнергии остановлена

22:02

Лавров закатил истерику из-за ударов британских дронов по РФ: чем грозит Москва

21:46

Отнюдь не "суеверный": как правильно назвать человека, верящего в приметы, на украинском

21:35

РФ готовит массированный удар в течение 48 часов: разведка США назвала главную цель

21:06

В Украине взлетят цены на продукты: раскрыто, что подорожает в первую очередь

20:39

"Наладит поставки газа для распределенной генерации", — блогер Лямец объяснил, чем будет полезно назначение Свириденко на пост главы "Нафтогаза"

20:07

Плесень больше не проблема: простой домашний способ с копеечным средствомВидео

19:56

Киев атаковал рой реактивных дронов: раздавались взрывы

Реклама
19:54

Новая угроза: российский реактивный дрон впервые долетел до Ровенской области

19:10

Нарышкин проговорился о крупном провале России: Копытько раскрыл деталимнение

19:05

Людей призывают смешать сухую лаванду с содой: в чём причина

19:03

Тест на IQ: нужно найти букву О среди множества Q за три секунды

18:53

Почему уничтожать "Искандеры" до запуска очень сложно: Свитан назвал причинуВидео

18:51

Белый потолок уходит в прошлое: 4 оттенка, которые сделают интерьер более дорогим

18:15

"Фантомы" возвращаются на дороги: МВД объявило об изменениях для водителей

18:15

Названы три самых упрямых месяца рождения: их невозможно переубедить

18:09

Вишня отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

17:36

Известковый налет растворяет одно средство из аптечки: что нужно бросить в унитазВидео

17:35

Не берут даже бесплатно: вещи из секонд-хенда, которые пугают покупателей

17:34

В Кремле сделали новое заявление о "заморозке" войны с Украиной: какова позиция Москвы

17:16

С чем носить леггинсы осенью 2026: стилист показала 4 трендовых образаВидео

16:57

Гость из "будущего" предупредил человечество: все решит 2028 годВидео

16:27

Гороскоп Таро на завтра 19 августа: Льву - важные перемены, Рыбам - торопиться

16:27

Кандидатуру уже внесли в Раду: стало известно, кто станет новым министром обороны

16:26

"Мир будто стерся": на фронте погиб известный музыкант

16:25

Сложить или свернуть: как правильно хранить старые одеяла десятилетиями

16:22

Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 19 августа

16:01

Как 29 лет назад: Бекхэмы показали романтику в Портофино

Реклама
15:59

Тайна высохшего Дуная: как немецкий флот Гитлера опять угрожает Европе

15:55

Зачем садоводы поливают террасу водкой: лайфхак решает назойливую проблему

15:43

"После 50 очень тяжело": Ирма Витовская похудела на 10 кг с помощью врача

15:41

Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе

15:39

Миллионные контракты в обмен на парковочное место для заместителя главы Агентства восстановления Юрия Свербы — СМИ

15:33

Сальма Хайек стала бабушкой и показала внука

14:58

Стилистка раскрыла модные секреты DOROFEEVA, Кароль и Барских

14:57

Что делать, когда заедает молния на одежде: простые лайфхаки для быстрого ремонта

14:26

Мать проснулась от странного звука из кроватки: счет шел на секундыВидео

14:16

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять