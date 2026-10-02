Плесень на резинке холодильника исчезнет без труда: поможет один кухонный ингредиент

Вы узнаете:
- Как очистить резинку холодильника от черной плесени
- Какая паста справляется с застарелым налетом
- Когда уплотнитель пора менять
Черная плесень на резиновом уплотнителе холодильника сказывается не только на гигиене, но и на кошельке: грибковые споры разъедают резину, дверцы перестают плотно прилегать, компрессор работает в усиленном режиме и потребляет больше электроэнергии. Продукты в таких условиях портятся быстрее, а сам уплотнитель приходится менять. Самые эффективные методы борьбы с загрязнениями в резине назвало издание Martha Stewart.
Причина проблемы - постоянная влага от конденсата, которая смешивается с остатками пищи в заломах и углах детали. Именно эта зона считается одной из самых сложных для уборки, поэтому налет часто замечают уже тогда, когда он стал черным.
Сода, уксус и зубная щетка: алгоритм очистки
Начинать специалисты советуют не с моющих средств, а с подготовки техники. Дверцы опрыскивают перекисью водорода, через десять минут холодильник отключают от розетки. Далее понадобятся перчатки, салфетки из микрофибры, зубная щетка, сода, уксус, тёплая вода и вазелин.
Основной упор делается на недорогую бытовую химию, которая одновременно уничтожает грибок и устраняет неприятный запах. На выбор предлагаются два состава: литр теплой воды со столовой ложкой соды или равные части теплой воды, соды и уксуса. Смесь переливают в распылитель.
Сначала дверцу и резинку протирают микрофиброй, затем раствор распыляют на уплотнитель, тщательно смачивая углы и заломы. Труднодоступные участки доводят до чистоты зубной щеткой.
Паста из соды и проверка купюрой
С застарелым налетом, который не поддается раствору, справляется более густое средство. Соду смешивают с лимонным соком и небольшим количеством воды до состояния густой пасты, наносят на уплотнитель на две минуты и также обрабатывают щеткой.
Заключительный этап уборки - влажная салфетка, а после неё тонкий слой вазелина на резинке. Такой шаг улучшает прилегание дверцы.
Чтобы не прибегать к генеральной уборке, крошки и жидкость с уплотнителя рекомендуется убирать еженедельно - это занимает пару минут. Состояние детали проверяют простым тестом: между дверцей и корпусом просовывают купюру. Если она проходит без какого-либо сопротивления, прокладку пора заменить.
Вас может заинтересовать:
- Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машины
- Плесень исчезнет за полчаса - назван народный способ, который уничтожает грибок
- Открытая дверь не спасёт от плесени: что на самом деле нужно сделать после душа
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.
Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред