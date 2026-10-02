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Плесень на резинке холодильника исчезнет без труда: поможет один кухонный ингредиент

Дарья Пшеничник
2 октября 2026, 23:02
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Специалисты по уборке объяснили, как уксус, сода и вазелин восстанавливают герметичность уплотнителя и препятствуют распространению грибка.
холодильник
Как почистить резинку холодильника / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Как очистить резинку холодильника от черной плесени
  • Какая паста справляется с застарелым налетом
  • Когда уплотнитель пора менять

Черная плесень на резиновом уплотнителе холодильника сказывается не только на гигиене, но и на кошельке: грибковые споры разъедают резину, дверцы перестают плотно прилегать, компрессор работает в усиленном режиме и потребляет больше электроэнергии. Продукты в таких условиях портятся быстрее, а сам уплотнитель приходится менять. Самые эффективные методы борьбы с загрязнениями в резине назвало издание Martha Stewart.

Причина проблемы - постоянная влага от конденсата, которая смешивается с остатками пищи в заломах и углах детали. Именно эта зона считается одной из самых сложных для уборки, поэтому налет часто замечают уже тогда, когда он стал черным.

Сода, уксус и зубная щетка: алгоритм очистки

Начинать специалисты советуют не с моющих средств, а с подготовки техники. Дверцы опрыскивают перекисью водорода, через десять минут холодильник отключают от розетки. Далее понадобятся перчатки, салфетки из микрофибры, зубная щетка, сода, уксус, тёплая вода и вазелин.

Основной упор делается на недорогую бытовую химию, которая одновременно уничтожает грибок и устраняет неприятный запах. На выбор предлагаются два состава: литр теплой воды со столовой ложкой соды или равные части теплой воды, соды и уксуса. Смесь переливают в распылитель.

Сначала дверцу и резинку протирают микрофиброй, затем раствор распыляют на уплотнитель, тщательно смачивая углы и заломы. Труднодоступные участки доводят до чистоты зубной щеткой.

Паста из соды и проверка купюрой

С застарелым налетом, который не поддается раствору, справляется более густое средство. Соду смешивают с лимонным соком и небольшим количеством воды до состояния густой пасты, наносят на уплотнитель на две минуты и также обрабатывают щеткой.

Заключительный этап уборки - влажная салфетка, а после неё тонкий слой вазелина на резинке. Такой шаг улучшает прилегание дверцы.

Чтобы не прибегать к генеральной уборке, крошки и жидкость с уплотнителя рекомендуется убирать еженедельно - это занимает пару минут. Состояние детали проверяют простым тестом: между дверцей и корпусом просовывают купюру. Если она проходит без какого-либо сопротивления, прокладку пора заменить.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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