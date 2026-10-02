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"Похоже на террор": раскрыта главная цель ударов РФ по Южному мосту

Алексей Тесля
2 октября 2026, 19:10
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Дмитрий Беспалов предупредил об ухудшении транспортной доступности в Киеве.
Южный мост
РФ бьет по Южному мосту в Киеве / Коллаж: Главред, фото: vechirniy.kyiv.ua, ukrinform.ua

Важное из заявлений Беспалова:

  • Удары РФ по Южному мосту могут быть связаны с работой метрополитена
  • Враг хочет максимально осложнить жизнь Киева и подорвать экономику

Эксперт по вопросам транспортных коммуникаций Дмитрий Беспалов прокомментировал удары страны-агрессора РФ по Южному мосту в Киеве.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, выбор врагом Южного моста для нанесения по нему ударов может быть связан с работой метрополитена.

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"Тем более что мы разрешили метро работать во время "желтой" воздушной тревоги, а сейчас в Киеве она фактически длится большую часть времени", - отметил эксперт.

Он не исключает, что первоначальный замысел Кремля может заключаться в том, чтобы максимально осложнить жизнь Киева и подорвать экономику.

"Кстати, удары по различным гражданским объектам вообще похожи на террор. Это не выглядит как чисто военный план, направленный на уничтожение определенных военных возможностей. Они понимают, что этот мост и транспортное сообщение между берегами имеют огромное значение для экономической, социальной и в целом повседневной жизни Киева. Соответственно, они могут пытаться нарушить это сообщение", - пояснил аналитик.

При этом он также пояснил, к чему может привести ухудшение транспортной доступности даже в мирное время.

"Если люди теряют возможность за разумное время добраться из одной точки в другую, когда поездка длится не 45 минут, как предусмотрено государственными строительными нормами (ГСН), а полтора, два, три или четыре часа, это прежде всего подрывает экономическую активность. Кроме того, это будет создавать огромное психологическое давление. Представьте: человек два-три часа проводит в дороге, а над ним все это время летают "Шахеды". Более тяжелого психологического давления сложно представить. Поэтому, мне кажется, замысел именно такой", - добавил Беспалов.

Эксперт о возможной причине усиления ударов РФ

Советник президента Сергей Бескрестнов связывает увеличение количества атак российских "Шахедов" по западным областям Украины с ухудшением погодных условий. По его оценке, туман, облачность и другие неблагоприятные факторы могут усложнять работу украинских средств перехвата.

Эксперт считает, что такая ситуация дает российским беспилотникам дополнительные возможности для продвижения на значительное расстояние вглубь территории Украины.

"Для россиян это шанс атаковать наши западные тыловые части, куда не долетают реактивные "Шахеды". Потому что, по их мнению, наши ребята на перехватчиках будут плохо видеть "Шахеды" и хуже атаковать. Это действительно так", - заявил Бескрестнов.

Таким образом, по версии эксперта, российская сторона может использовать сложную погоду как фактор, способный снизить эффективность противодействия беспилотным атакам.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

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О персоне: Дмитрий Беспалов

Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА).

В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего приступил к работе на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects.

В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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