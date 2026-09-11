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Дроны атаковали Киев: в многоэтажке пожар, число пострадавших растет

Анна Ярославская
11 сентября 2026, 06:32обновлено 11 сентября, 07:52
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По состоянию на 05:30 количество пострадавших увеличилось до 8 человек.
Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
В Киеве в 9-этажке вспыхнул пожар после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • РФ атаковала Киев ударными дронами
  • В Днепровском районе загорелся жилой дом
  • Число пострадавших растет

В ночь на пятницу, 11 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме.

В 3:19 Воздушные Силы сообщили о движении реактивного дрона мимо Украинки курсом на Киев.

видео дня

В 03:45 в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Днепровском районе возникло возгорание в 9-этажном жилом доме в результате вражеской атаки.

Столичные паблики опубликовали кадры пожара – на них заметно сильное возгорание, огонь охватил сразу несколько этажей.

Воздушную тревогу отменили в четыре утра, а позже в КГВА сообщили о двух пострадавших в результате пожара в Днепровском районе.

По состоянию на 05:30 количество пострадавших в Днепровском районе увеличилось до 8 человек.

Обновлено. В полиции Киева сообщили, что в Днепровском районе вражеским БПЛА повреждена девятиэтажка, где произошло возгорание с 1 по 5 этажа. Пострадали восемь человек.

64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела, их госпитализировали. 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Еще пяти гражданам медики оказали помощь без госпитализации.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного управления, документирующие последствия вражеской атаки и фиксирующие повреждения.

По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

В Оболонском районе из-за вражеской атаки возник пожар в одноэтажном складском здании. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:53 ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

"Также в результате атаки был поврежден 9 этажный жилой дом в Днепровском районе. Горел фасад дома с 1 по 5 этажа, а также квартира на втором этаже. Удалось спасти 7 человек, еще 7 – переданы в кареты скорой для дальнейшей помощи", - говорится в сообщении.

  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947
  • Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 11 сентября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/gunpKyiv/16947

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, в результате российской атаки ударными беспилотниками на Киевскую область в ночь на 11 сентября один человек погиб, еще двое получили ранения.

9 сентября Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

С вечера 7 сентября российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область реактивными БПЛА, баллистикой и ракетами. Под ударом снова находились мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение.

Отметим, с 10 сентября в Киеве изменится график работы столичного метро в связи с сокращением комендантского часа. Все станции метро будут работать на один час дольше в режиме пассажирских перевозок.

РФ массированно бьет по Киеву с новой тактикой - NYT

Российские беспилотники теперь атакуют Киев не только в темное время суток. Город сталкивается с продолжительными сериями запусков, между которыми остаются лишь короткие паузы. Особенно серьезную опасность представляют реактивные дроны, обладающие высокой скоростью: при их появлении у жителей может практически не оставаться времени, чтобы добраться до укрытия, пишет The New York Times.

Для столицы это стало очередным, значительно более тяжелым этапом войны.

Одновременно Украина сталкивается с повышенным риском ракетных атак. Одной из наиболее острых потребностей остаются дополнительные системы и ракеты-перехватчики Patriot, которые имеют важное значение для защиты от баллистических ракет.

Постоянные тревоги уже заметно изменили привычный ритм жизни столицы. Магазины и торговые центры вынуждены неоднократно приостанавливать работу в течение дня, родители не уверены, безопасно ли отправлять детей на занятия, а некоторые семьи начинают рассматривать переезд в более спокойные регионы страны.

Одна из целей такой тактики - создать атмосферу постоянного напряжения, нарушить привычную жизнь города и вынудить людей покидать столицу.

Дополнительные опасения связаны и с предстоящей зимой. Пожилые жители столицы беспокоятся, что дальнейшие удары по складам с продуктами могут привести к перебоям с поставками, а магазины не всегда смогут своевременно пополнять запасы.

Другие новости:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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