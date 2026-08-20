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В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ атакует столицу баллистикой и "Цирконами"

Руслан Иваненко
20 августа 2026, 00:10обновлено 20 августа, 00:57
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В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ атакует столицу баллистикой и
/ Коллаж: Главред, фото (иллюстративное): УНИАН, скриншот

Вечером 19 августа Россия, страна-агрессор, атаковала Киев баллистическими гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон". Во время воздушной тревоги в столице раздались громкие взрывы.

О ракетной угрозе для Киева сообщили Воздушные силы ВСУ. По их данным, баллистические ракеты двигались из Сумской, Черниговской и Полтавской областей в направлении столицы.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и призвал жителей оставаться в укрытиях.

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"Взрывы в столице. Киев подвергся ракетному удару. Находитесь в укрытиях!" - отметил он.

Обновлено 00:55 По информации мэра Киева Виталия Кличко, в настоящее время в результате атаки в столице пострадали четыре человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Обновлено в 00:32. В Соломенском районе Киева, по предварительной информации, люди могут оставаться заблокированными в укрытии. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Экстренные службы направляются на место.

В то же время в Святошинском районе в результате атаки загорелись складские помещения. На месте работают экстренные службы.

Обновлено в 00:27. В Соломенском районе Киева в результате атаки повреждены помещения детской больницы. В здании выбиты окна.

На территории медучреждения также загорелись автомобили. На месте работают экстренные службы.

Обновлено 00:21 В Соломенском и Дарницком районах Киева зафиксированы вызовы медиков. Бригады скорой медицинской помощи уже направляются к местам происшествий.

Обновлено в 00:18. В Соломенском районе Киева в результате падения обломков возле пятиэтажного жилого дома выбило окна. Также на месте возник пожар.

В настоящее время к дому направляются экстренные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Обновлено в 00:15. В Соломенском районе Киева в результате российской атаки поврежден пятиэтажный жилой дом. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Обновлено 00:08 По словам мэра, в Святошинском районе зафиксировали попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком районе также возник пожар в нежилых помещениях.

На момент сообщения ракетная угроза для столицы сохранялась. Кличко подчеркнул, что на Киев продолжают лететь ракеты, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

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