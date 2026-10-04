Муку после вскрытия лучше пересыпать: чем опасно хранение в бумажном пакете

Вы узнаете:
- Зачем муку упаковывают именно в бумагу
- Что происходит с продуктом после вскрытия пакета
- Где и при какой температуре хранить муку
Бумажный пакет перестает защищать муку сразу после вскрытия: материал не создает герметичного барьера и пропускает к продукту влагу, посторонние запахи и кладовых вредителей. После распаковки муку рекомендуют пересыпать в плотно закрытую тару, сообщает lovedeco.ro.
Выбор бумаги производителями имеет технологическое объяснение. Такой материал является проницаемым и позволяет остаточной влаге, остающейся после помола зерна, испариться ещё на этапе фасовки и дистрибуции. Полностью непроницаемая упаковка этого не обеспечивает, а избыток воды в продукте приводит к образованию комков, а при неблагоприятных условиях - и к появлению плесени.
Значение имеет и сорт продукта. В цельнозерновой муке сохраняются все составляющие зерна, включая отруби и зародыш, тогда как белую муку производят преимущественно из эндосперма - внутренней части зерна, богатой крахмалом и белком.
Что происходит с продуктом в открытой упаковке
Даже загнутый или закрепленный зажимом край пакета не изолирует содержимое от окружающей среды в кладовой. Мука и другие продукты переработки зерновых относятся к категории продуктов, в которых заведутся насекомые, и поврежденная или открытая упаковка не становится для них препятствием.
Вторая угроза - колебания влажности. Продукт способен впитывать воду из воздуха, и изменение содержания влаги сказывается даже на результатах приготовления и выпечки. Во влажной кухне или кладовой бумага не спасает: появляются комки, а чрезмерная сырость создает условия для порчи.
Отдельно стоит упомянуть о контакте с кислородом, и здесь наиболее уязвимым является цельнозерновой сорт. Он содержит природные жиры из зародыша зерна, которые после помола начинают окисляться, из-за чего со временем продукт приобретает прогорклый вкус и запах. Чем меньше воздействие воздуха, света и тепла, тем медленнее протекает этот процесс.
Легко недооценить и проблему посторонних запахов. Мука в бумажной упаковке впитывает запахи соседних продуктов, поэтому её не стоит хранить рядом с луком, моющими средствами или некоторыми лекарствами.
Какая тара считается оптимальной
Лучшим решением для хранения является герметичный контейнер из стекла или качественного пищевого пластика с крышкой, которая максимально изолирует содержимое. Именно такая тара создает барьер против внешней влаги, запахов и факторов, ускоряющих порчу.
Стекло не является пористым, не удерживает запахов и позволяет сразу оценить остаток продукта. Прозрачную емкость при этом следует хранить в шкафу или кладовой без доступа света, поскольку освещение и тепло ускоряют порчу. Пищевой пластик легче и более устойчив к ударам.
Место хранения тары не менее важно: для ежедневного использования подходит прохладный, сухой и тёмный шкаф, а для длительного хранения - холодильник или морозильная камера. В таких условиях герметичность закрытия становится ещё более важной, так как продукт нуждается в защите от влаги и запахов внутри холодильника. Цельнозерновую муку рекомендуют постоянно хранить в холодильнике - натуральные масла в её составе при комнатной температуре быстрее прогоркают.
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Об источнике: Lovedeco
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