Муку после вскрытия лучше пересыпать: чем опасно хранение в бумажном пакете

Бумажная упаковка выполняет свою функцию только до момента вскрытия, после чего продукт требует герметичной тары.

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Как защитить муку от насекомых и влаги на целый год / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Зачем муку упаковывают именно в бумагу

Что происходит с продуктом после вскрытия пакета

Где и при какой температуре хранить муку

Бумажный пакет перестает защищать муку сразу после вскрытия: материал не создает герметичного барьера и пропускает к продукту влагу, посторонние запахи и кладовых вредителей. После распаковки муку рекомендуют пересыпать в плотно закрытую тару, сообщает lovedeco.ro.

Выбор бумаги производителями имеет технологическое объяснение. Такой материал является проницаемым и позволяет остаточной влаге, остающейся после помола зерна, испариться ещё на этапе фасовки и дистрибуции. Полностью непроницаемая упаковка этого не обеспечивает, а избыток воды в продукте приводит к образованию комков, а при неблагоприятных условиях - и к появлению плесени.

Значение имеет и сорт продукта. В цельнозерновой муке сохраняются все составляющие зерна, включая отруби и зародыш, тогда как белую муку производят преимущественно из эндосперма - внутренней части зерна, богатой крахмалом и белком.

Что происходит с продуктом в открытой упаковке

Даже загнутый или закрепленный зажимом край пакета не изолирует содержимое от окружающей среды в кладовой. Мука и другие продукты переработки зерновых относятся к категории продуктов, в которых заведутся насекомые, и поврежденная или открытая упаковка не становится для них препятствием.

Вторая угроза - колебания влажности. Продукт способен впитывать воду из воздуха, и изменение содержания влаги сказывается даже на результатах приготовления и выпечки. Во влажной кухне или кладовой бумага не спасает: появляются комки, а чрезмерная сырость создает условия для порчи.

Отдельно стоит упомянуть о контакте с кислородом, и здесь наиболее уязвимым является цельнозерновой сорт. Он содержит природные жиры из зародыша зерна, которые после помола начинают окисляться, из-за чего со временем продукт приобретает прогорклый вкус и запах. Чем меньше воздействие воздуха, света и тепла, тем медленнее протекает этот процесс.

Легко недооценить и проблему посторонних запахов. Мука в бумажной упаковке впитывает запахи соседних продуктов, поэтому её не стоит хранить рядом с луком, моющими средствами или некоторыми лекарствами.

Какая тара считается оптимальной

Лучшим решением для хранения является герметичный контейнер из стекла или качественного пищевого пластика с крышкой, которая максимально изолирует содержимое. Именно такая тара создает барьер против внешней влаги, запахов и факторов, ускоряющих порчу.

Стекло не является пористым, не удерживает запахов и позволяет сразу оценить остаток продукта. Прозрачную емкость при этом следует хранить в шкафу или кладовой без доступа света, поскольку освещение и тепло ускоряют порчу. Пищевой пластик легче и более устойчив к ударам.

Место хранения тары не менее важно: для ежедневного использования подходит прохладный, сухой и тёмный шкаф, а для длительного хранения - холодильник или морозильная камера. В таких условиях герметичность закрытия становится ещё более важной, так как продукт нуждается в защите от влаги и запахов внутри холодильника. Цельнозерновую муку рекомендуют постоянно хранить в холодильнике - натуральные масла в её составе при комнатной температуре быстрее прогоркают.

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