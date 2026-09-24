Масло на столе и орехи в холоде: как на самом деле нужно хранить продукты

Вы узнаете:
- Почему в Европе яйца не держат в холодильнике
- Как хранить орехи, чтобы они не горчили
- Где в холодильнике лучшее место для молока
Масло, яйца, сыр и помидоры большинство людей годами хранят неправильно, из-за чего продукты быстрее теряют вкус и портятся. Как правильно хранить продукты, рассказала главный редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.
Если вам интересно, как долго на самом деле можно хранить сливочное масло в холодильнике и морозильной камере - читайте в материале: Сливочное масло будет оставаться свежим гораздо дольше: как его правильно хранить.
Как правильно хранить масло
Утренняя попытка намазать холодное масло на тост, который рвется от любого нажима ножа, знакома, пожалуй, каждому. Проблема, по словам Бесемер, кроется не в самом продукте, а в привычном месте для его хранения.
"Лучшее место для хранения масла - кухонная столешница, а не холодильник. Соль в соленом масле предотвращает порчу и подавляет развитие бактерий, поэтому его можно безопасно держать вне холодильника несколько недель. А вот несоленое масло, которое обычно используют для выпечки, стоит оставить в холодильнике - без соли жиры быстро прогоркнут", - объяснила специалист.
Как хранить яйца
В Британии и большинстве стран Европы яйца не принято класть в холодильник - их покупают в супермаркете прямо с полки, рядом с мукой или макаронами.
"Яйца, которые не мыли и не охлаждали, в хранении в холодильнике не нуждаются. Это благодаря так называемому "блюму" - особому белковому покрытию на скорлупе, которое запечатывает яйцо и не пропускает бактерии и газы. Как только яйцо моют или охлаждают, этот защитный слой разрушается, и хранить его придется уже только в холодильнике", - объяснила Бесемер.
В США яйца обязательно моют и охлаждают по требованию Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), поэтому хранение вне холодильника там невозможно. Бесемер добавляет: яйца с фермерского рынка или от знакомых с собственными курами вполне можно держать на кухонной полке, если продавец подтвердит, что их не мыли.
Сыр и помидоры: почему холод вредит вкусу
Сыр, который мы приносим домой в магазинной обертке, после открытия обычно упаковывают повторно на скорую руку. Однако, по словам Бесемер, такой подход противоречит самой природе продукта.
"Хороший сыр - это живой организм, и, как большинство живых организмов, он должен дышать. Поэтому пленка здесь не подходит. Я заворачиваю сыр в пергамент или бумагу для заморозки, закрепляю это малярным скотчем и обязательно подписываю дату и тип сыра", - рассказала она.
Чтобы другие продукты в холодильнике не пропитывались запахом сыра, Бесемер советует держать в ящике небольшую баночку с пищевой содой и обновлять ее ежемесячно. Перед подачей сыру стоит дать нагреться до комнатной температуры - так полностью раскрывается его вкус.
Как хранить помидоры
С помидорами ситуация еще однозначнее: холод для них - прямой враг вкуса.
"Помидоры содержат чувствительные к холоду ферменты, которые разрушают клеточные стенки и делают текстуру мучнистой. А при температуре ниже 12°C плоды перестают вырабатывать ферменты, отвечающие за их характерный вкус", - отметила Бесемер.
Зато на кухонном столе недозрелый помидор продолжает дозревать и за несколько дней приобретает полноценный вкус.
Орехи, мясо и молоко: правила безопасного хранения
С орехами ситуация противоположная предыдущим примерам - продукт, который традиционно лежит в шкафчике, на самом деле нуждается в холодильнике.
"Вкус орехов во многом зависит от масел в их составе, а эти масла очень летучие и начинают разрушаться даже при комнатной температуре. Поэтому миндаль, грецкие орехи, пекан или арахис стоит держать в плотно закрытом контейнере в холодильнике", - советует Бесемер.
Хозяйки нередко торопятся после похода за покупками и закидывают мясо в холодильник как есть, лишь бы быстрее заняться ужином.
"Если мясо не планируют готовить в ближайшие дни, лучший вариант - сразу отправить его в морозильную камеру. А в холодильнике лучше держать мясо в отдельном контейнере на полке, чтобы протекание упаковки не загрязняло другие продукты", - объяснила автор.
Дверца холодильника кажется удобным местом для бутылки молока - она всегда под рукой. Но именно это расположение Бесемер называет худшим.
"Каждый раз, когда вы открываете дверцу, молоко подвергается воздействию света и теплого воздуха, а это заметно сокращает срок его годности. Лучшее место для молока - в глубине холодильника, там, где холоднее всего", - отметила она.
"Картонная упаковка не пропускает свет, который также вызывает порчу и потерю вкуса. К тому же молоко в пакетах хранится более свежим, и его удобнее складывать", - добавила Бесемер.
Как писал Главред, многие уверены, что картофель лучше всего хранится в холодильнике, ведь низкая температура должна продлевать свежесть овощей. Однако на практике холод может изменить вкус, текстуру и даже повлиять на безопасность продукта после приготовления. Детальнее читайте в материале: Может стать опасным: где категорически нельзя хранить картофель.
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Об источнике: Rural Sprout
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