Может стать опасным: где категорически нельзя хранить картофель

Правильное хранение картошки продлевает свежесть клубней на месяцы.

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Где хранить картофель - опасное соседство испортит все запасы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Многие уверены, что картофель лучше всего хранится в холодильнике, ведь низкая температура должна продлевать свежесть овощей. Однако на практике холод может изменить вкус, текстуру и даже повлиять на безопасность продукта после приготовления.

Главред разобрался, можно ли хранить картофель в холодильнике, при какой температуре он дольше сохраняется и где для него лучшее место в доме.

Почему картофель нельзя хранить в холодильнике

Хранение сырого картофеля в холодильнике сокращает его срок годности с четырех месяцев до нескольких недель и меняет химический состав клубней: при температуре ниже 5 °С крахмал начинает превращаться в сахар - процесс называют холодовым осахариванием, пишет Martha Stewart.

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Последствий у этой реакции сразу несколько. Клубни приобретают неестественно сладкий привкус, особенно заметный в пюре и запеченном виде; при жарке и запекании сахара дают избыточное потемнение и бурые пятна. Отдельный риск - рост содержания акриламида, который относится к потенциальным канцерогенам.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Где лучше всего хранить картошку

При правильном хранении целые сырые картофелины могут храниться до четырех месяцев.

Лучшее место для хранения картофеля дома - прохладное, темное, хорошо проветриваемое помещение, например, кладовая, шкаф или подвал. В идеале температура должна быть в пределах от от 7°C до 10°C, то есть ниже комнатной температуры, но не настолько низкой, чтобы продукт испортился.

Воздухопроницаемая емкость, такая как бумажный пакет, картонная коробка или корзина, помогает предотвратить накопление влаги, обеспечивая при этом циркуляцию воздуха.

Пластиковые пакеты, напротив, склонны задерживать влагу и могут способствовать гниению.

Можно ли хранить картошку вместе с луком?

Стоит избегайте хранения картофеля рядом с луком, так как лук выделяет газы, которые могут ускорить порчу.

Воздействие света также проблематично, поскольку способствует позеленению и образованию соланина - горького соединения, которое в больших количествах может быть вредным.

Что нельзя хранить рядом с картошкой, обсуждали и учасники форума Reddit.

"Прохладный темный шкаф... вдали от лука. Газы, которые выделяет лук, заставляют картофель прорастать. Очень важно держать их отдельно", - написал пользователь под ником dan_marchant, чей комментарий собрал наибольшее число голосов

В список нежелательных соседей для картофеля участники форума добавили яблоки и бананы, а верхнюю границу температуры один из них определил в 12 °С.

Практический совет из той же ветки обсуждения: мыть клубни картофеля нужно только перед готовкой, а фасованный картофель в пятикилограммовых пакетах брать с осторожностью - к моменту продажи ему нередко уже несколько месяцев.

Хранение очищенного или нарезанного картофеля

Если картофель уже очищен или нарезан, его необходимо хранить в холодильнике, чтобы предотвратить рост бактерий и изменение цвета.

Нарезанный картофель нужно полностью поместить в миску с холодной водой, накрыть крышкой и хранить в холодильнике. Для сохранения наилучшего качества картофель нужно использовать в течение 24 часов.

Для достижения оптимального вкуса и текстуры предпочтительнее нарезать картофель непосредственно перед приготовлением.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Как хранить вареный картофель

После приготовления картофель следует хранить как и любую другую готовую еду. Поместите его в герметичный контейнер в холодильник и употребите в течение трех-четырех дней. Перед подачей тщательно разогрейте.

Как писал Главред, в холодильнике не стоит хранить не только картофель. Холод и повышенная влажность в холодильнике могут испортить вкус и текстуру многих овощей и фруктов. Обычная полка в кладовой часто создает гораздо лучшие условия. Детальнее читайте в материале: Запрещено хранить в холодильнике: какие продукты портятся от холода.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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