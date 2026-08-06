Мало кто знает: что на самом деле означает снежинка на панели холодильника

Вы узнаете:
- Что означает снежинка на панели холодильника
- Какие температуры считаются самыми низкими
- Чем отличаются варианты этого символа
Снежинка на панели холодильника обозначает функцию замораживания или самую холодную доступную настройку: чтобы усилить охлаждение, регулятор поворачивают в сторону этого значка, а в моделях с несколькими уровнями каждый следующий шаг дает более низкую температуру, сообщает SlashGear.
Количество отметок варьируется в зависимости от модели. Уровни охлаждения производители обозначают либо цифрами, либо несколькими снежинками подряд - чем дальше повернут регулятор, тем холоднее внутри.
Конкретные цифры тоже стоит иметь в виду. Самая низкая температура для отделения со свежими продуктами обычно составляет 34 градуса по Фаренгейту, то есть 1 градус по Цельсию, тогда как морозильная камера опускается до -5 градусов по Фаренгейту, или -21 по Цельсию.
Тот же значок - другая функция
Производители не ограничиваются температурной шкалой и используют снежинку для отдельных программ. Самая распространённая из них - быстрая или усиленная заморозка: режим резко снижает температуру в морозильной камере, чтобы дольше сохранить продукты или оперативно заморозить скоропортящиеся продукты.
Наполнение этой функции зависит от бренда. В холодильниках Samsung режим Power Freeze дополнительно ускоряет образование льда.
Снежинка с фруктом и ячейка для мороженого
Комбинированные пиктограммы указывают на конкретные зоны внутри камеры. Снежинка вместе с изображением фрукта обозначает зону с повышенной влажностью и более низкой температурой, чем в остальной части холодильника - она предназначена для овощей и фруктов.
Отдельный отсек для продуктов, которые должны оставаться замороженными, обозначается значком в виде ящика со снежинкой. Вариантов обозначений много, поэтому за подробностями о конкретной модели стоит обращаться к инструкции производителя - ведь это напрямую влияет на то, сколько лет прослужит техника.
Интересное по теме:
- Градусы имеют значение: эксперты рассказали, как настроить холодильник в жару
- Сколько на самом деле служит бытовая техника: когда менять холодильник, стиральную машину и бойлер
- Мало кто знает: для чего предназначены 2 отверстия на прищепках и как ими пользоваться
Об источнике: SlashGear
SlashGear - это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Ежемесячно его читают более 5 миллионов человек, и оно предоставляет достоверные ежедневные новости и комментарии обо всём, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред