Мало кто знает: что на самом деле означает снежинка на панели холодильника

Один и тот же значок может обозначать температуру, быструю заморозку или отдельную зону для овощей.

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Что означает значок в виде снежинки на холодильнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает снежинка на панели холодильника

Какие температуры считаются самыми низкими

Чем отличаются варианты этого символа

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Снежинка на панели холодильника обозначает функцию замораживания или самую холодную доступную настройку: чтобы усилить охлаждение, регулятор поворачивают в сторону этого значка, а в моделях с несколькими уровнями каждый следующий шаг дает более низкую температуру, сообщает SlashGear.

Количество отметок варьируется в зависимости от модели. Уровни охлаждения производители обозначают либо цифрами, либо несколькими снежинками подряд - чем дальше повернут регулятор, тем холоднее внутри.

Конкретные цифры тоже стоит иметь в виду. Самая низкая температура для отделения со свежими продуктами обычно составляет 34 градуса по Фаренгейту, то есть 1 градус по Цельсию, тогда как морозильная камера опускается до -5 градусов по Фаренгейту, или -21 по Цельсию.

Тот же значок - другая функция

Производители не ограничиваются температурной шкалой и используют снежинку для отдельных программ. Самая распространённая из них - быстрая или усиленная заморозка: режим резко снижает температуру в морозильной камере, чтобы дольше сохранить продукты или оперативно заморозить скоропортящиеся продукты.

Наполнение этой функции зависит от бренда. В холодильниках Samsung режим Power Freeze дополнительно ускоряет образование льда.

Снежинка с фруктом и ячейка для мороженого

Комбинированные пиктограммы указывают на конкретные зоны внутри камеры. Снежинка вместе с изображением фрукта обозначает зону с повышенной влажностью и более низкой температурой, чем в остальной части холодильника - она предназначена для овощей и фруктов.

Отдельный отсек для продуктов, которые должны оставаться замороженными, обозначается значком в виде ящика со снежинкой. Вариантов обозначений много, поэтому за подробностями о конкретной модели стоит обращаться к инструкции производителя - ведь это напрямую влияет на то, сколько лет прослужит техника.

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Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Ежемесячно его читают более 5 миллионов человек, и оно предоставляет достоверные ежедневные новости и комментарии обо всём, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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