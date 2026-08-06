После резонанса вокруг НАТО Залужный расставил все точки над "i": что он сказал

Кратко:
- Залужный объяснил заявление о вступлении Украины в НАТО
- Посол Украины заявил о необходимости новой системы безопасности
- Он подчеркнул опыт Украины в войне с РФ
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил свое заявление относительно перспектив членства Украины в НАТО. По его словам, он по-прежнему является сторонником Альянса, однако считает, что современные реалии войны требуют изменений в подходах к безопасности. Об этом Залужный заявил во время заседания дипломатического клуба в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что еще в 2019 году поддерживал реформирование украинской армии в соответствии со стандартами НАТО и лично работал над этим процессом.
"Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах, касающихся перевода Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нажил себе столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я - за НАТО", - сказал Залужный.
В то же время он отметил, что с политической точки зрения к Альянсу возникают вопросы из-за изменения характера современных войн.
По словам генерала, полномасштабная война России против Украины показала необходимость пересмотра военных доктрин и подходов, сформировавшихся после Второй мировой войны.
"Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила все виды вооружений, ну, разве что за исключением "томагавков", ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые находятся на вооружении НАТО, и применила доктрины их использования. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие", - пояснил он.
Залужный заявил, что, по его мнению, НАТО сейчас нуждается в переходе к новой военной концепции.
"Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели Вооруженные силы Украины на совершенно иной уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно иные стандарты, чтобы выйти на абсолютно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины", - сказал он.
Также дипломат вновь упомянул Объединенные экспедиционные силы (JEF), которые назвал перспективной структурой с политической точки зрения.
По словам Залужного, Украина уже обладает уникальным боевым опытом, которого нет в других странах.
"Украина воюет с Россией, не будучи членом НАТО. Пусть в НАТО скажут честно: готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины?", - подытожил генерал.
Чем грозит Украине выход США из НАТО - мнение эксперта
Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив считает, что возможные внутренние противоречия в НАТО могут существенно повлиять на будущую поддержку Украины и ситуацию с безопасностью в Европе.
По словам эксперта, один из возможных сценариев является негативным - выход США из Североатлантического альянса. В таком случае страны Европы могут сосредоточиться на собственной обороне и накоплении ресурсов, что способно ослабить существующие международные институты.
В то же время Андрусив подчеркивает, что такое развитие событий не является неизбежным. По его мнению, кризис может стать толчком для европейских государств к укреплению собственной обороноспособности и созданию нового формата оборонного сотрудничества.
Вступление Украины в НАТО - новости по теме
Ранее Главред писал, что западные союзники считают вступление Украины в НАТО маловероятным, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла более эффективно реагировать на агрессию со стороны России.
Напомним, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что скептически оценивает возможность вступления Украины в НАТО. Такое мнение он высказал во время дискуссии по вопросам евроатлантической интеграции на общем совещании украинских послов в Киеве, сообщает "Европейская правда".
Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украины в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.
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О персоне: Валерий Залужный
Вале́рий Фе́дорович Залу́жный (род. 8 июля 1973 года, Новоград-Волынский, ныне Звягель, Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 по 2024 год был Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенными силами (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 года вошёл в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошёл в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Вступил в должность 11 июля 2024 года.
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