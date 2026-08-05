Скорлупа отпадет сама: что добавить в воду, чтобы яйца чистились за секунды

Вареные яйца можно очистить буквально за несколько секунд, если во время варки добавить один ингредиент.

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Как легко очистить вареные яйца / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как легко очистить вареные яйца

Что добавить в воду во время варки

Вареные яйца кажутся самым простым блюдом, но именно их очистка часто превращается в настоящее испытание. Скорлупа трескается, белок прилипает и отходит кусками, а результат выглядит не слишком аппетитно. Но существует простой кулинарный секрет, который поможет избежать этих проблем.

Главред расскажет, что нужно добавить при варке яиц, чтобы они легко чистились.

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Как быстро очистить вареные яйца

Кулинарные эксперты рекомендуют добавлять к яйцам пищевую соду. Во время варки сода изменяет щелочность воды, пишет Papilot.pl. Это влияет на то, как белок прилегает к внутренней оболочке скорлупы. В более щелочной среде он меньше прилипает к пленке, поэтому после остывания яйцо очищается ровно и без "дырок". Особенно заметно это на примере свежих яиц, которые обычно чистятся хуже всего. Важно не переборщить: достаточно примерно одной чайной ложки соды на литр воды. Чрезмерное количество не даст лучшего эффекта, а может оставить неприятный привкус.

Свежесть яиц имеет значение

Интересно, что совсем свежие яйца очищаются хуже, чем те, что немного полежали. По данным USDA, во время хранения уровень pH белка повышается с нейтрального до около 9, и он слабее прилипает к внутренней оболочке скорлупы. Поэтому для варки "вкрутую" лучше брать не самые свежие яйца, а те, что пролежали несколько дней.

Чтобы эффект был максимальным, яйца после варки нужно сразу окунуть в холодную воду. Контраст температур помогает скорлупе отходить легче.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Что нужно сделать перед варкой

Яйца лучше заранее достать из холодильника и оставить на несколько минут при комнатной температуре;

Варить следует начинать в теплой, но не кипящей воде, на умеренном огне;

После остывания легкое постукивание по скорлупе и покатывание яйца по столу помогут отделить её ещё быстрее.

Смотрите видео о том, как легко очистить вареные яйца:

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