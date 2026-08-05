Зачем опытные хозяйки кладут носки в морозилку: удивительный трюк

Шерстяные носки станут мягче, если перед замораживанием обработать их раствором соды. Этот способ поможет избавиться от колючести без специальных средств.

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Носки в морозилке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как сделать шерстяные носки мягче

Зачем класть их в морозильную камеру

Какую роль в этом играет сода

Натуральные шерстяные носки прекрасно согревают в холодное время года, но часто имеют один существенный недостаток - они могут быть жесткими и колючими. Из-за этого даже качественные изделия иногда вызывают дискомфорт и раздражение кожи. Существует простой домашний способ, который, по словам сторонников этого метода, помогает сделать шерсть мягче. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание ТСН, для этого используют сочетание пищевой соды и низкой температуры. Считается, что такая обработка помогает смягчить шерстяные волокна, благодаря чему носки становятся более приятными на ощупь.

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Как правильно подготовить носки

Перед замораживанием нужно приготовить простой раствор. В таз с тёплой водой добавьте одну столовую ложку пищевой соды и хорошо перемешайте до полного растворения.

После этого окуните шерстяные носки в раствор, оставьте на несколько минут, а затем слегка отожмите, не выкручивая ткань.

Зачем нужна морозильная камера

Влажные носки положите в чистый полиэтиленовый пакет и оставьте в морозильной камере на ночь.

После замораживания достаньте изделие и дождитесь, пока оно естественным образом разморозится при комнатной температуре. Затем полностью высушите носки перед использованием.

Почему этот способ может сработать

Сторонники этого метода утверждают, что сочетание щелочной среды, создаваемой содой, и воздействия низкой температуры помогает сделать грубые шерстяные волокна менее жесткими. В результате носки становятся более комфортными при ношении, не теряя своих теплоизоляционных свойств.

В то же время стоит учитывать, что эффективность такого способа не имеет широкого научного подтверждения и может зависеть от типа шерсти, способа её обработки и состава конкретного изделия.

Если шерстяные носки остаются колючими даже после обработки, стоит обратить внимание на модели с добавлением мериносовой шерсти или небольшого количества синтетических волокон. Они обычно значительно мягче, но при этом хорошо сохраняют тепло.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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