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Путин срочно сменил командующих армией РФ на фоне провала планов по Донбассу

Руслана Заклинская
5 августа 2026, 18:22
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В Минобороны РФ также перераспределили обязанности между заместителями министра.
Путин срочно сменил командующих армией РФ на фоне провала планов по Донбассу
Путин провел кадровые чистки в военном руководстве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Путин произвёл новые кадровые изменения в Минобороны РФ
  • Бывшего командующего "Центром" назначили заместителем министра обороны РФ
  • Кадровые изменения произошли на фоне замедления наступления российской армии в Украине

Лидер России Владимир Путин сменил руководителей двух ключевых группировок российской армии, участвующих в войне против Украины. Решение было принято на фоне замедления наступления РФ и невыполнения обещаний военного руководства быстро захватить всю территорию Донбасса. Об этом сообщили российские СМИ.

О кадровых перестановках Путин объявил во время встречи с руководством Министерства обороны РФ. Группировкой войск "Центр", действующей на северо-западе и в центральной части Донецкой области, будет командовать Андрей Иванаев.

видео дня

До этого Иванаев возглавлял группировку "Восток", действующую на южно-донецком направлении вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Ранее группировку "Центр" возглавлял генерал Валерий Солодчук. Сам Солодчук, по словам Путина, больше не будет руководить боевыми подразделениями. Его перевели на должность руководителя объединенной Службы тыла Минобороны РФ.

При этом Путин считает Солодчука "одним из самых талантливых командиров". В Кремле заявили, что все службы тыла Министерства обороны РФ будут сосредоточены под единым руководством.

В свою очередь, командиром группировки "Восток" стал Петр Болгарев. В Кремле заявили, что эта группировка якобы "энергично действует".

Также в российской армии назначили нового руководителя войск беспилотных систем. Им стал Денис Лямин.

Почему Путин произвёл кадровые изменения

Перестановки произошли после того, как темпы российского наступления в Украине существенно снизились. По данным OSINT-проекта DeepState, в июле российская армия смогла захватить лишь около 88 квадратных километров украинской территории. В июне этот показатель составлял примерно 57 квадратных километров.

Для сравнения: в начале года темпы продвижения РФ были выше. В январе-апреле российские войска захватывали от 126 до 245 квадратных километров в месяц. Таким образом, российская армия не смогла достичь быстрых результатов, на которые рассчитывало военное руководство РФ.

Какие планы в отношении Донбасса есть у Кремля

По данным Reuters, российский Генштаб ранее докладывал Путину о возможном скором прорыве украинской обороны и захвате так называемого "пояса городов-крепостей" на Донбассе. Речь шла о Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске.

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Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

В Кремле ожидали, что эти города могут перейти под контроль РФ раньше, однако сроки постоянно переносили. Сначала российские военные прогнозировали завершение операции осенью, а затем перенесли дедлайн на конец года.

В то же время некоторые источники, связанные с Кремлем, заявляли, что борьба за Донбасс может продолжаться и в 2027 году. Несмотря на проблемы российской армии на фронте и удары Украины по территории РФ, Путин, по данным западных СМИ, продолжает настаивать на полном захвате Донецкой области.

Война в Украине - новости по теме

По информации источников, близких к Кремлю, российский лидер не готов переходить к мирным переговорам без установления контроля над всем Донбассом. В то же время западные аналитики отмечают, что амбиции Кремля могут быть шире. По данным Financial Times, Путин может стремиться контролировать значительную часть Украины на левом берегу Днепра, включая Киев и Одессу.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина предложила РФ три варианта перемирия. Подоляк также сообщил, что президент Зеленский готов к личной встрече с Путиным и что США поддерживают такие инициативы.

The New York Times сообщила, что война между Украиной и Россией вошла в опасную спираль эскалации. Издание отметило, что окно для дипломатии может закрыться в ближайшее время из-за характера боевых действий.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ продолжают наступление на Купянском направлении и наносят удары по российской технике в ближнем тылу. По данным ISW, в начале августа российская армия не добилась подтвержденных успехов в районе Купянска.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

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