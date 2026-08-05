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Залужный попал в скандал после слов о НАТО: в МИД срочно отреагировали

Юрий Берендий
5 августа 2026, 18:44
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В МИД заявили, что слова Валерия Залужного о членстве в НАТО вырваны из контекста. Ведомство подтвердило неизменность евроатлантического курса Украины.

Залужный попал в скандал после слов о НАТО: в МИД срочно отреагировали
Вступление Украины в НАТО - в МИД объяснили резонансное заявление Залужного / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления МИД:

  • Заявление Залужного о вступлении в НАТО было вырвано из контекста
  • Официальный курс Украины на членство в Альянсе остается неизменным
  • Никакая другая система не обеспечит Украине такого уровня безопасности

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резонанс вокруг заявления посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о перспективах членства Украины в НАТО. В ведомстве подчеркнули, что его слова были вырваны из контекста, а официальная позиция Киева относительно вступления в Альянс остается неизменной.

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В Министерстве иностранных дел в комментарии Суспильному обьяснили, что резонанс вокруг заявлений Валерия Залужного возник из-за того, что отдельные фрагменты его выступления начали активно распространяться без общего контекста. В ведомстве обратили внимание, что дискуссия, в ходе которой выступал посол Украины в Великобритании, касалась прежде всего перспектив участия Украины в Объединенных экспедиционных силах (JEF), а не вопроса членства в Североатлантическом альянсе.

"Слова посла о перспективах членства Украины в НАТО были вырваны из контекста и вызвали резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО. Это логично, поскольку Великобритания является рамочным государством и лидером JEF", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

В дипломатическом ведомстве также пояснили, что вопросы евроатлантической интеграции и взаимодействия с Альянсом находятся в компетенции Миссии Украины при НАТО. В то же время обсуждение деятельности JEF было отдельной темой дискуссии, в ходе которой и прозвучали оценки Залужного относительно будущей системы европейской безопасности.

В МИД подтвердили неизменность курса Украины на вступление в Альянс

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий отдельно подчеркнул, что позиция украинского государства относительно членства в НАТО не изменилась, несмотря на общественную дискуссию, возникшую после выступления Валерия Залужного.

"Курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным. На сегодняшний день нет другой действенной системы коллективной безопасности, кроме той, которая существует на основе Вашингтонского договора", - заявил Георгий Тихий.

Он также отметил, что Украина продолжает рассматривать полноправное членство в НАТО как единственный эффективный механизм долгосрочного обеспечения собственной безопасности. По его словам, ни одна другая международная структура на данный момент не способна гарантировать аналогичный уровень коллективной защиты. Кроме того, Тихий отметил, что союзники все больше признают определяющую роль Украины в формировании современной системы европейской безопасности.

"Украина убеждена, что альтернативы членству в НАТО для обеспечения долгосрочной безопасности и мира в евроатлантическом пространстве нет", - подчеркнул представитель МИД.

В МИД напомнили о решениях саммита НАТО

В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что последние решения союзников подтверждают последовательность евроатлантического курса Украины. По словам Георгия Тихого, все больше государств-членов Альянса признают вклад Украины в общую безопасность Европы.

Он отметил, что современная архитектура безопасности на континенте уже не может рассматриваться без участия Украины, которая фактически сдерживает одну из крупнейших военных угроз для европейского региона. Именно поэтому поддержка Украины постепенно трансформируется из политической солидарности в стратегическое видение будущей системы коллективной безопасности.

"Примером этого является итоговый документ саммита НАТО этого года, в котором Украина признана участником обеспечения евроатлантической безопасности", - отметил Георгий Тихий.

Что именно сказал Залужный

3 августа во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании украинских послов в Киеве посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отвечая на вопрос о сотрудничестве с JEF, высказал свою оценку перспектив вступления Украины в НАТО.

"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!" - заявил Валерий Залужный, слова которого процитировала Европейская правда.

Он также объяснил свою позицию тем, что нынешнее состояние Альянса и уровень развития Вооруженных сил Украины, по его мнению, не способствуют такой перспективе. Залужный критически оценил современные возможности НАТО, при этом подчеркнув, что Украина нуждается в технологиях стран Альянса, в частности в сферах противоракетной обороны, космических возможностей и современного вооружения.

Отдельно генерал высказал мнение, что в будущем более перспективными могут стать новые европейские союзы в сфере безопасности. В качестве одного из возможных механизмов он назвал Объединенные экспедиционные силы (JEF) и выразил сожаление, что Украина пока не работает над присоединением к этой коалиции.

В то же время у JEF пока нет механизма коллективной обороны, аналогичного статье 5 Вашингтонского договора, действующей в НАТО.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в НАТО оценили способность российских войск продолжать наступательные операции на Донбассе. Представитель Альянса подчеркнул, что РФ не захватит Донбасс до конца 2027 года. Он отметил, что российским войскам не хватает личного состава и что захват пояса городов-крепостей займет значительно больше времени.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте высказал позицию относительно важности открытых дискуссий между союзниками и обратился к российскому руководству. Рютте отметил, что сигнал Путину заключался в необходимости открытого обсуждения разногласий.

Министерство обороны США сообщило о решении постепенно отказаться от руководства координацией помощи Украине в рамках НАТО. По сообщениям СМИ, план предусматривает передачу руководства одной из европейских стран. По данным источников, процесс передачи может занять около года.

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О персоне: Валерий Залужный

Вале́рий Фе́дорович Залу́жный (род. 8 июля 1973 года, Новоград-Волынский, ныне Звягель, Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 по 2024 год был Главнокомандующим Вооружённых сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенными силами (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошёл в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошёл в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Вступил в должность 11 июля 2024 года.

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