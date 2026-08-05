Как Украина планирует остановить баллистические удары РФ: Зеленский назвал три приоритета

Зеленский заявил о дефиците антибаллистических ракет и назвал вероятные причины.

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Антибаллистические ракеты - Зеленский назвал три приоритета до зимы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы

Зеленский заявил о дефиците антибаллистических ракет

Украина определила три приоритета обороны до зимы

Военные будут наносить удары по пусковым установкам на территории РФ

С начала 2026 года Украина будет получать от партнеров примерно в три раза меньше антибаллистических ракет, поэтому государство одновременно делает ставку на увеличение международных поставок, развитие собственной системы противовоздушной обороны, дальнобойные удары по российским пусковым установкам и подготовку критической инфраструктуры к зиме. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания СНБОУ.

По словам главы государства, сокращение поставок стало одним из самых серьезных вызовов для системы защиты украинского неба. Он связывает это прежде всего с событиями на Ближнем Востоке, хотя не исключает и политических факторов.

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"С начала 26-го года Украина начала получать примерно в три раза меньше антибаллистических ракет для защиты нашего государства... По крайней мере, такую официальную причину мы получали от наших партнеров, прежде всего от США... На мой взгляд, и не только из-за этого, мы понимаем, что это серьезный вызов. Мы пережили сложную зиму, но сокращение поставок происходило с каждым месяцем. Сегодня мы находимся в ситуации дефицита. Понимая такой большой дефицит, я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более уступчивой", - заявил Зеленский.

Отдельным направлением президент назвал создание украинской системы противовоздушной обороны, которая должна обеспечить страну необходимыми возможностями не только во время войны, но и в будущем.

"Направление, в котором мы начали создание нашей отечественной системы ПВО, верно. Для сегодняшнего дня, для как можно более скорой реализации, и для будущего страны, которое наступит после войны, очень важно иметь все это не только во время войны и боевых действий", - подчеркнул Зеленский.

Еще одной ключевой задачей президент назвал подготовку страны к отопительному сезону. По его словам, наибольшее значение имеют меры, которые Украина может реализовать собственными силами, не завися от международной помощи.

"Один из факторов, который зависит не от партнеров, а исключительно от нас с вами, - это планы обеспечения устойчивости, а именно укрепление и защита нашей энергетической сети, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, критической инфраструктуры государства... Очень хотелось бы услышать также о бомбоубежищах. Это важные вещи", - сказал президент.

Смотрите видео с заявлением Зеленского:

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

В то же время Зеленский призвал все государственные структуры работать над увеличением международной поддержки и развитием украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Министерство иностранных дел и Министерство обороны... должны сделать все, чтобы партнеры увеличили нам поставки противоракетной, антибаллистической ПВО. Наше "Укроборонпром" и частный сектор... должны заниматься этим и сосредоточиться вместе с партнерами на создании нашей отечественной системы противовоздушной обороны", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что еще одним инструментом сокращения российских атак должны стать удары по пусковым установкам противника и развитие украинских дальнобойных возможностей.

"Сегодня мы говорили о наших операциях дальнего действия, которые частично будут влиять и на сокращение этих ударов... Также говорили о наших отечественных антибаллистических программах, будем двигаться в этом направлении. Очень важно то, от чего зависит зима, от чего зависит сейчас, даже сейчас рабочая инфраструктура, жизнедеятельность нашего государства. Я хочу перейти к планам устойчивости, очень хотел бы детально понимать проблематику и детально понимать процент выполнения, общины, ну и так далее. Я очень надеюсь, что мы серьезно отнесемся к вопросу планов устойчивости, к их выполнению в максимальной степени", - подытожил Зеленский.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Сколько баллистических ракет РФ может запускать по Украине ежемесячно

Россия способна запускать по Украине около 100 баллистических ракет ежемесячно и продолжит наносить удары не только по военным, но и по гражданским объектам, складам и производственным предприятиям. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в Facebook.

По оценке эксперта, последние удары свидетельствуют об изменении приоритетов в выборе целей. Речь идет о систематическом поражении объектов, обеспечивающих экономику и повседневную жизнь страны.

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, производственные объекты. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистическое оружие", - отметил Бескрестнов.

Отдельно он оценил потенциал России в плане регулярного применения баллистического вооружения. В то же время нынешний рост интенсивности атак, по его словам, связан со стремлением Кремля продемонстрировать свои возможности.

"По моим оценкам, враг может запускать по нам около 100 баллистических ракет каждый месяц. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им нужна такая показательная реакция", - сообщил Бескрестнов.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированного российского удара по Киеву и Киевской области, в результате которого пострадали гражданские объекты и инфраструктура. Он призвал партнеров ускорить поставки средств ПВО и оперативно принимать решения об усилении поддержки. По его данным, в результате атаки известно о 44 пострадавших, 17 погибших, а также о применении 24 баллистических ракет, 4 ракет "Циркон"/"Оникс" и 115 беспилотников.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в официальном Telegram-канале изображение ракеты и заявления, содержавшие угрозы после удара по Киеву и области. В своём сообщении ведомство разместило циничный пост с угрозами, в котором содержалась фраза "Бьём, раз слов не понимают". Публикация появилась через несколько часов после массированного удара и сопровождалась утверждениями о поражении логистических центров и других объектов.

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил о намерении России привлечь подразделение КНДР для усиления ракетных ударов по Украине. По его информации, Москва планирует развертывание ракетного подразделения КНДР в Воронежской области в составе 112-й бригады. По оценкам разведки, такое подразделение может включать около 90 военнослужащих, примерно 120 ракет и шесть пусковых установок.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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