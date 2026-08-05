Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Вы узнаете:
- Как сделать ароматизатор из мяты и соли
- Где его размещать в доме и автомобиле
Сушеная мята, смешанная с обычной поваренной солью, работает как натуральный ароматизатор для шкафов и закрытых помещений в течение нескольких месяцев - и именно этот бытовой прием уже давно используют опытные хозяйки вместо покупных освежителей воздуха, пишет ТСН.
Эффект основан на свойствах обоих компонентов. Соль выступает в качестве природного абсорбента: она впитывает избыточную влагу и посторонние запахи. Сушеная мята содержит эфирные масла, которые долго отдают освежающий аромат, к тому же её запах не нравится некоторым насекомым.
Для приготовления потребуется 3–4 столовые ложки сушеной мяты, примерно стакан соли и небольшая стеклянная банка или полотняный мешочек. Листья слегка измельчают руками, смешивают с солью и пересыпают в емкость без крышки - в открытом виде смесь лучше всего отдает запах.
Где стоит разместить смесь
Самое распространенное место применения - шкафы с одеждой, где смесь поддерживает свежий запах, поглощает влагу и снижает риск появления затхлого запаха после длительного хранения вещей. Особенно заметно это осенью и зимой, когда влажность воздуха повышается.
В кладовой и кухонных шкафах мешочек помогает сохранять сухость там, где хранятся крупы, мука и специи, однако следует избегать непосредственного контакта с пищевыми продуктами. В обувном шкафу соль впитывает излишки влаги, а мята перебивает затхлые запахи; при сильном запахе смесь меняют чаще.
Открытая баночка в прихожей работает как природный освежитель - в отличие от многих магазинных аналогов, мятный аромат не воспринимается резким или навязчивым. Водители кладут тканевый мешочек под сиденье или в карман дверцы, где он одновременно освежает салон и снижает влажность.
Профилактика против моли
Запах мяты традиционно считается естественным репеллентом для некоторых насекомых, в частности моли, но специалисты предупреждают: сильного инсектицидного эффекта смесь не оказывает. Если вредители уже завелись, потребуются специальные средства борьбы - одной мяты будет недостаточно.
Аромат ослабевает постепенно, поэтому смесь обычно обновляют раз в три-четыре месяца, а в очень влажных помещениях - чаще. Старую соль повторно в кулинарии использовать не рекомендуют.
Для смеси подходит хорошо высушенная перечная или садовая мята - с естественным зелёным оттенком, приятным запахом, без признаков плесени и полностью сухая. Неправильно высушенное растение теряет аромат слишком быстро.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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