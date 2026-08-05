Волосы не будут жирнеть до недели — ингредиент, который стоит добавить в шампунь

Жирные волосы можно дольше сохранять свежими благодаря простому способу. Для жирных волос рекомендуется добавить в шампунь щепотку соли или соды.

https://glavred.info/fashion/volossya-ne-zhirnitime-do-tizhnya-prostiy-ingrediyent-yakiy-varto-dodati-v-shampun-10786133.html Ссылка скопирована

Почему волосы становятся жирными / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Что добавить в шампунь для свежести волос

Как реже мыть голову без дорогих средств

Каких правил ухода следует придерживаться

Обладательницы жирной кожи головы нередко вынуждены мыть волосы почти ежедневно. Причиной является активная выработка кожного сала, которое защищает кожу от пересыхания, но в то же время быстро лишает прическу свежего вида. Существует простой способ, который может помочь дольше сохранить чистоту волос без дорогих косметических средств. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание УНИАН, одним из популярных домашних методов является добавление в шампунь небольшого количества поваренной соли или пищевой соды. Эти компоненты действуют как мягкий скраб, помогая удалить излишки кожного сала, остатки средств для укладки и другие загрязнения с кожи головы. В результате волосы дольше остаются свежими, а у корней появляется дополнительный объем.

видео дня

Как правильно использовать соль или соду

Чтобы домашнее средство было безопасным, важно соблюдать несколько правил.

Перед использованием соль или соду нужно полностью растворить в небольшом количестве шампуня или воды. Это поможет избежать микроповреждений кожи головы, которые могут возникнуть из-за нерастворенных кристаллов.

Применять такой метод рекомендуется не чаще одного раза в 7–10 дней. Чрезмерное использование может пересушить кожу головы или вызвать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей.

Перед первым применением желательно провести тест на индивидуальную чувствительность.

Как дольше сохранить волосы чистыми

Помимо использования соли или соды, специалисты советуют обратить внимание на повседневный уход.

Мыть голову лучше теплой или прохладной водой, ведь горячая вода стимулирует более активную выработку кожного сала.

При сушке феном желательно использовать режим прохладного воздуха, чтобы не перегревать кожу головы.

Видео о том, почему волосы быстро жирнеют, можно посмотреть здесь:

Для регулярного ухода стоит выбирать шампуни без силиконов с растительными компонентами, в частности экстрактами ромашки, мяты или крапивы.

Не менее важно регулярно мыть расческу с мылом или специальным средством, поскольку на ней скапливаются жир и остатки косметики, которые снова попадают на чистые волосы.

Еще один полезный прием - наносить сухой шампунь сразу после мытья и сушки волос или перед сном. Это помогает дольше сохранять прическу свежей и объемной.

Добавление небольшого количества соли или соды в шампунь может стать простым способом более глубоко очистить кожу головы и продлить ощущение свежести волос. В то же время важно использовать этот метод умеренно и сочетать его с правильным уходом, чтобы сохранить здоровье кожи головы и красивый вид прически.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред