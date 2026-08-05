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Европа и РФ провели тайную встречу по поводу войны в Украине: Bloomberg узнал подробности

Дарья Пшеничник
5 августа 2026, 12:36
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В переговорах принимали участие бывшие высокопоставленные чиновники Великобритании, Франции и Германии, однако сами правительства не подтверждают факт встречи.
Европа и РФ провели тайную встречу по поводу войны в Украине: Bloomberg узнал подробности
Тайные переговоры о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Европа и РФ провели закрытую встречу по поводу войны
  • Среди участников - бывшие дипломаты Великобритании, Франции, ФРГ
  • Официально страны-участницы встречу не подтвердили

Европейские страны в прошлом месяце провели очередные закрытые переговоры с представителями России по вопросу прекращения войны в Украине, сообщает Bloomberg

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К переговорам с европейской стороны присоединились бывшие высокопоставленные чиновники Великобритании, Франции и Германии - бывший советник Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу, бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имена тех, кто представлял Кремль, источники не назвали.

Официального подтверждения встречи нет: представители стран-участниц на запросы не ответили утвердительно. Сам характер такого формата издание описывает как устоявшуюся международную практику.

"Нередко бывшие чиновники и аналитические центры участвуют в неформальных дипломатических усилиях, не выходя за пределы правительств, чтобы изучить потенциальные пути решения сложных международных проблем. Эти так называемые встречи второго плана направлены на обмен идеями, которые впоследствии могут быть переданы по правительственным каналам", - отмечает издание.

Не первый эпизод закрытых контактов

Подобная схема повторяется не впервые. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев публично рассказал о переговорах немецких и российских представителей на территории его страны, темой которых было прекращение боевых действий в Украине.

Тогда, как и сейчас, украинская сторона не участвовала в этом процессе и узнавала о деталях уже после обнародования информации.

Позиция Киева

Украинская дипломатия оценивает практическое значение таких форматов как минимальное, а мандат на их проведение никто не выдавал.

"Близкое к нулю" значение для завершения войны имеют подобные встречи, а Германию украинская сторона не уполномочивала их проводить, - подчеркнул спикер МИД Георгий Тихий.

Каков главный козырь Украины в переговорах - объяснение эксперта

Заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица заявил в интервью NPR, что продолжение дальних ударов может заставить РФ вернуться к переговорам о завершении войны. Он отметил, что Украина готова к прекращению боевых действий по нынешней линии фронта, однако это не будет означать признания оккупированных территорий российскими - ни юридически, ни фактически.

Кислица добавил, что Москва до сих пор выдвигает неприемлемые для Киева требования, в частности, касающиеся признания контроля над пятью украинскими регионами. Представитель ОП отметил, что современная война уже вышла за рамки традиционных боевых действий.

"Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большое расстояние, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор - сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - заявил он.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин отказывается от переговоров, и это является препятствием для начала мирных переговоров. Зеленский также сообщил, что Украина ежедневно предлагает прекращение огня, чтобы дать дипломатам возможность вести переговоры и создать условия для диалога.

Президент США Дональд Трамп оценил итоги встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам Трампа, встреча прошла очень хорошо.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона активизировать дипломатические инициативы для оценки перспектив возобновления переговоров между Киевом и Москвой. Он сообщил, что в ближайшие недели будут предприняты усилия, которые могут привести к тому, что переговоры вскоре возобновятся.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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