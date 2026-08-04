Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

Руслана Заклинская
4 августа 2026, 23:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент отметил высокие результаты подразделения "Альфа" СБУ в противодействии РФ.
Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ
Зеленский анонсировал новые операции СБУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, СБУ

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Согласованы новые операции СБУ против РФ
  • СБУ продолжит внутреннюю чистку структуры
  • Украинские дроны в июле поразили более 30 тысяч россиян

Служба безопасности Украины готовит новые операции против российской агрессии. Также в СБУ проведут чистку от сотрудников, действующих не в интересах государства. Соответствующие шаги одобрил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководства СБУ.

Глава государства сообщил, что руководитель Службы безопасности Украины Александр Поклад доложил о результатах работы за июль и определил приоритеты ведомства на август. По словам президента, украинские спецслужбы занимают "сильные позиции" в противодействии России.

видео дня

"Именно "Альфа" Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству уничтоженных целей. Больше всего удалось. Просто молодцы", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно были согласованы дальнейшие меры по очистке СБУ. Речь идет об увольнении людей, которые, по словам президента, работают в собственных интересах, а не на Украину.

По словам президента, общая тенденция на фронте остается неизменной - российские войска ежемесячно несут значительные потери. Он подчеркнул, что Украина продолжит наращивать использование беспилотных систем в боевых действиях.

"В целом за июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно с помощью беспилотников. Это и убитые, и тяжелораненые. И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение. То есть тенденция на фронте неизменна. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч военных", - добавил Зеленский.

Остановятся ли удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Украина не планирует прекращать удары по энергетической инфраструктуре России, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, увеличение производства украинских беспилотников и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб российским нефтяным предприятиям.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях, ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломать хребет России", - отметил Загородний.

Он добавил, что публично Украина говорит только о стремлении к миру, поскольку это является условием международной поддержки.

Операции СБУ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины сообщила, что дроны нанесли удары по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на аэродромах. Самая удаленная цель этой операции находилась в 1350 километрах от украинской границы.

Служба безопасности Украины также сообщила об ударах по НПЗ и порту, а также о поражении ангаров с авиатехникой в Евпатории. По информации ведомства, Волгоградский НПЗ имеет мощность около 15 млн тонн нефти в год.

Кроме того, СБУ сообщила о поражении трех НПЗ в Башкортостане и нескольких радиолокационных станций в Краснодарском крае. По данным ведомства, атакованные НПЗ расположены примерно в 1600 километрах от государственной границы Украины.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине СБУ Владимир Зеленский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

00:31Украина
Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

23:39Украина
"Не можем все озвучивать": Зеленский сделал заявление о закулисных переговорах

"Не можем все озвучивать": Зеленский сделал заявление о закулисных переговорах

22:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Последние новости

00:31

Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

04 августа, вторник
23:42

Пожелтевший тюль засияет бельем: что нужно добавить во время стирки

23:39

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

23:30

Почему пень отрастает даже после вырубки: как навсегда избавиться от дерева без техникиВидео

23:05

Чеснок сохранится до самой весны: как правильно подготовить и где его сушитьВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:57

Начинаю с чистого листа: Пономарев заинтриговал заявлением

22:47

Мясо получится невероятно нежным и будет таять во рту: что добавить перед жаркой

22:44

Магия зеркальной даты: кто вскоре окажется среди любимчиков судьбы

22:43

Королевская семья сообщила о пополнении: родилась девочка

Реклама
22:21

Успенская пострадала из-за украинских беспилотников

22:11

"Не можем все озвучивать": Зеленский сделал заявление о закулисных переговорах

22:09

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

22:00

РФ готовит новый массированный удар баллистикой и выделила цель - какой город под угрозой

21:57

Потеря золота: когда это обычная случайность, а когда — народная приметка

21:37

Не только для жарки: зачем автомобилисты хранят масло в бардачке

21:36

Турист заметил в съемном жилье потайную дверь и услышал странные звукиВидео

21:11

Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно "напечатать" где угодноВидео

21:01

Зачем опытные хозяйки распыляют уксус вокруг унитаза: хитрый трюк

20:53

Россияне обстреляли Киевщину дронами: первые детали о последствиях и пострадавших

20:38

Забытый трюк бабушек: как вернуть носкам белизну без химии и стирки

Реклама
20:09

В РФ вырос спрос на побег за границу: СВР раскрыла, чего боятся россияне

20:08

Почему мужчины во Франции носили каблуки и чулки: неожиданная причина

20:07

В РФ внезапно "отказались" от Крыма: россияне массово жалуются и паникуютВидео

19:49

Мужчина вернулся с того света и заявил, что побывал в "золотом городе"Видео

19:33

В СБУ подвели итоги операции по принуждению России к миру — что удалось

19:22

Зачем класть кубики льда в сушилку: результат удивит даже опытных хозяек

19:22

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

19:16

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем ядВидео

19:10

Россия нашла слабое место Одессы: Коваленко рассказал, как его можно закрытьмнение

19:00

Зачем сыпать соду вокруг унитаза: эффект удивил даже опытных хозяекВидео

18:50

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной дворВидео

18:46

В жизнь трёх знаков зодиака придет огромная сила: кому повезёт 5 августа

18:33

Почему мужчинам в СССР дарили именно гладиолусы: объяснение точно удивит

18:28

Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с

18:21

Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

18:16

Запах из мусорного ведра исчезнет надолго: поможет один кухонный продукт

18:10

"Возвращал молодость": монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира

17:57

Как превратить любой вентилятор в кондиционер и за минуты охладить комнатуВидео

17:56

"Не покорил гравитацию": в РФ десантник самоликвидировался прямо на празднике ВДВФотоВидео

17:46

"Мы приняли сложное решение": скончалась звезда фильма "Человек-паук"

Реклама
17:33

В Украине летом растут ягоды, которых лучше избегать: как они выглядят

17:32

РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

17:26

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

17:18

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют егоВидео

17:01

Названы четыре самых скромных знака зодиака – кто они

17:00

Что обязательно нужно положить в корзину на Яблочный Спас: ответ священникаВидео

16:48

Когда родителям становится легче с ребенком: специалист назвала конкретный возраст

16:45

"Мир должен увидеть": новые детали "сафари" на людей в Херсоне, что с пострадавшимВидео

16:25

Сотни тысяч выбросило на берег: туристы пачками собирали деньгамиВидео

16:18

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять