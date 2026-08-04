Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

Президент отметил высокие результаты подразделения "Альфа" СБУ в противодействии РФ.

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Зеленский анонсировал новые операции СБУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, СБУ

Ключевые тезисы Зеленского:

Согласованы новые операции СБУ против РФ

СБУ продолжит внутреннюю чистку структуры

Украинские дроны в июле поразили более 30 тысяч россиян

Служба безопасности Украины готовит новые операции против российской агрессии. Также в СБУ проведут чистку от сотрудников, действующих не в интересах государства. Соответствующие шаги одобрил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководства СБУ.

Глава государства сообщил, что руководитель Службы безопасности Украины Александр Поклад доложил о результатах работы за июль и определил приоритеты ведомства на август. По словам президента, украинские спецслужбы занимают "сильные позиции" в противодействии России.

видео дня

"Именно "Альфа" Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству уничтоженных целей. Больше всего удалось. Просто молодцы", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно были согласованы дальнейшие меры по очистке СБУ. Речь идет об увольнении людей, которые, по словам президента, работают в собственных интересах, а не на Украину.

По словам президента, общая тенденция на фронте остается неизменной - российские войска ежемесячно несут значительные потери. Он подчеркнул, что Украина продолжит наращивать использование беспилотных систем в боевых действиях.

"В целом за июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно с помощью беспилотников. Это и убитые, и тяжелораненые. И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение. То есть тенденция на фронте неизменна. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч военных", - добавил Зеленский.

Остановятся ли удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Украина не планирует прекращать удары по энергетической инфраструктуре России, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, увеличение производства украинских беспилотников и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб российским нефтяным предприятиям.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях, ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломать хребет России", - отметил Загородний.

Он добавил, что публично Украина говорит только о стремлении к миру, поскольку это является условием международной поддержки.

Операции СБУ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины сообщила, что дроны нанесли удары по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на аэродромах. Самая удаленная цель этой операции находилась в 1350 километрах от украинской границы.

Служба безопасности Украины также сообщила об ударах по НПЗ и порту, а также о поражении ангаров с авиатехникой в Евпатории. По информации ведомства, Волгоградский НПЗ имеет мощность около 15 млн тонн нефти в год.

Кроме того, СБУ сообщила о поражении трех НПЗ в Башкортостане и нескольких радиолокационных станций в Краснодарском крае. По данным ведомства, атакованные НПЗ расположены примерно в 1600 километрах от государственной границы Украины.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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