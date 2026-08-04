Зачем опытные хозяйки распыляют уксус вокруг унитаза: хитрый трюк

Вы узнаете:
- Почему уксус рекомендуют распылять вокруг унитаза
- Как правильно наносить уксус у основания унитаза
- Какую ошибку нельзя допускать при использовании уксуса
Уксус давно используется в быту как доступное средство для уборки. Благодаря своим свойствам он помогает бороться с неприятными запахами, пятнами и загрязнениями, поэтому многие люди включают его в ежедневный уход за домом.
Главред узнал, зачем распылять уксус вокруг унитаза.
Почему уксус используют возле унитаза
Один из популярных домашних способов - распылять уксус вокруг основания унитаза. Этот метод не заменяет полноценную уборку, но может помочь поддерживать чистоту в ванной комнате между генеральными уборками.
Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает растворять некоторые загрязнения и нейтрализовать неприятные запахи. Именно поэтому его часто применяют для ухода за поверхностями в ванной комнате.
Специалисты по уборке El Cronista отмечают, что это простое средство может помочь:
- уменьшить неприятные запахи вокруг унитаза;
- предотвратить появление пятен от влаги;
- облегчить очистку участков, где скапливается грязь;
- поддерживать свежесть в ванной комнате.
Как правильно использовать уксус для очистки унитаза
Перед нанесением уксуса нужно удалить видимые загрязнения с поверхности. После этого достаточно распылить уксус вокруг основания унитаза и оставить его примерно на 10–15 минут.
Затем поверхность можно протереть влажной тряпкой или мягкой щеткой и завершить обычную уборку.
Какой ошибки нельзя допускать при использовании уксуса
Несмотря на популярность этого способа, специалисты предупреждают, что уксус нельзя смешивать с отбеливателем или средствами, содержащими хлор. Такая комбинация может образовывать опасные пары.
При использовании уксуса для уборки важно хорошо проветривать помещение и применять средства по отдельности.
Главная причина популярности уксуса - его доступность, низкая цена и универсальность. Он может стать дополнительным помощником в ежедневном уходе за ванной комнатой без необходимости покупать отдельное средство для каждой поверхности. В то же время уксус не заменяет профессиональную дезинфекцию, а лишь помогает поддерживать чистоту и свежесть в доме.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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