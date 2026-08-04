Зачем опытные хозяйки распыляют уксус вокруг унитаза: хитрый трюк

Обычный белый уксус может стать доступной альтернативой дорогостоящим средствам для ухода за туалетом.

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Зачем брызгать уксусом вокруг унитаза / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему уксус рекомендуют распылять вокруг унитаза

Как правильно наносить уксус у основания унитаза

Какую ошибку нельзя допускать при использовании уксуса

Уксус давно используется в быту как доступное средство для уборки. Благодаря своим свойствам он помогает бороться с неприятными запахами, пятнами и загрязнениями, поэтому многие люди включают его в ежедневный уход за домом.

Главред узнал, зачем распылять уксус вокруг унитаза.

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Почему уксус используют возле унитаза

Один из популярных домашних способов - распылять уксус вокруг основания унитаза. Этот метод не заменяет полноценную уборку, но может помочь поддерживать чистоту в ванной комнате между генеральными уборками.

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает растворять некоторые загрязнения и нейтрализовать неприятные запахи. Именно поэтому его часто применяют для ухода за поверхностями в ванной комнате.

Специалисты по уборке El Cronista отмечают, что это простое средство может помочь:

уменьшить неприятные запахи вокруг унитаза;

предотвратить появление пятен от влаги;

облегчить очистку участков, где скапливается грязь;

поддерживать свежесть в ванной комнате.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как правильно использовать уксус для очистки унитаза

Перед нанесением уксуса нужно удалить видимые загрязнения с поверхности. После этого достаточно распылить уксус вокруг основания унитаза и оставить его примерно на 10–15 минут.

Затем поверхность можно протереть влажной тряпкой или мягкой щеткой и завершить обычную уборку.

Какой ошибки нельзя допускать при использовании уксуса

Несмотря на популярность этого способа, специалисты предупреждают, что уксус нельзя смешивать с отбеливателем или средствами, содержащими хлор. Такая комбинация может образовывать опасные пары.

При использовании уксуса для уборки важно хорошо проветривать помещение и применять средства по отдельности.

Главная причина популярности уксуса - его доступность, низкая цена и универсальность. Он может стать дополнительным помощником в ежедневном уходе за ванной комнатой без необходимости покупать отдельное средство для каждой поверхности. В то же время уксус не заменяет профессиональную дезинфекцию, а лишь помогает поддерживать чистоту и свежесть в доме.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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