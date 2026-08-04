'Наверное, карма': после ударов ВСУ обмелело Белгородское водохранилище

Властям Белгородской области не удалось остановить бесконтрольный сброс воды на плотине водохранилища.

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После ударов ВСУ обмелело Белгородское водохранилище / коллаж: Главред, фото: t.me/belpepel

Кратко:

Водохранилище обмелело до исторического русла реки Северский Донец

Глубина воды в водохранилище варьируется от 10 до 40 см

После украинских атак в российском Белгороде обмелело городское водохранилище. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Они также уточнили, что после удара ВСУ в водохранилище произошел сброс воды.

Как пишет Telegram-канал "Пепел Белгород", властям Белгородской области не удалось остановить бесконтрольный сброс воды на плотине водохранилища. Вследствие этого оно обмелело до исторического русла реки Северский Донец.

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По словам белгородского урбаниста Владимира Титова, в настоящее время глубина воды в водохранилище варьируется от 10 до 40 сантиметров.

Белгородское водохранилище обмелело

Кроме того, пользователь соцсети Тhreads под ником "Саша Белгород" (s.murash) утверждает, что Белгородское водохранилище стремительно обмелело после повреждения дамбы.

"Вода ушла, оставив сухое дно, гибнущую рыбу и птиц у последних мелководных участков. Ниже по течению вода начала подтапливать сёла. На фоне происходящего всё громче звучит вопрос: не стали ли последствия разрушения чужой инфраструктуры возвращаться домой?", - написал он.

Фото: threads.com/@s.murash

В ответ пользователь соцсети Тhreads Маргарита (margaryta_n) высказала предположение, что Россию постепенно настигает карма.

"Подорванное ... Каховское водохранилище! Украина … наверное, карма все-таки действует", - написала она.

Фото: threads.com/@_margaryta_n

Смотрите видео обмелевшего водохранилища

Отметим, в июле Украина нанесла два удара по плотине Белгородского водохранилища в районе сел Безлюдовка и Графовка Шебекинского округа. В результате атак там начался интенсивный и неконтролируемый сброс воды.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный как "Мадяр", в октябре 2025 года подтвердил, что украинские войска нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Удары привели к повреждению гидротехнических сооружений и сбросу воды.

Каховская катастрофа / Главред - инфографика

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Главред со ссылкой на The New York Times предупреждал, что подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года стал самой разрушительной экологической катастрофой в Украине. В результате взрыва вода из Днепра затопила значительные территории, высвободив токсичные отложения.

После подрыва Каховской дамбы водоем полностью обмелел, а его дно превратилось в сухую равнину.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС. Он дал объяснение, какое значение она имеет для южных регионов Украины.

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