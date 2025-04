Кратко о главном:

Человеческие потери от войны России против Украины огромны, с многочисленными захоронениями, ночными ракетными ударами, ранеными детьми и тысячами погибших и раненых бойцов. Однако, кроме этого, страна испытывает серьезные экологические последствия. Как пишет The New York Times, даже после завершения войны вред от артиллерийских снарядов, мин, беспилотников и ракет будет ощутим еще много лет.

Особенно разрушительным для окружающей среды Украины стал подрыв Каховской дамбы в июне 2023 года, которая удерживала водохранилище, размером почти с Большое Соленое озеро в Юте. Взрыв вызвал затопление по реке Днепр, высвободив токсичные отложения и триллионы галлонов пресной воды в соленое Черное море.

Это уничтожило прибрежные экосистемы во время пикового периода размножения морских организмов. Водохранилище обеспечивало орошение для большей части южного региона Украины. Уже вскоре сельскохозяйственные земли в этом регионе начали высыхать. По словам фермера Сергея Верховского, урожай подсолнечника составил лишь десятую часть от того, что было собрано в прошлом году.

Риск загрязнения продовольственных культур тяжелыми металлами и другими токсичными веществами будет оставаться, нанося ущерб сельскому хозяйству Украины, которое является одной из основных отраслей экономики.

Исследование также показало, что во время подрыва Каховской ГЭС со дна водохранилища вышли токсичные элементы. Поскольку некоторые местные жители до сих пор используют воду из озер, оставшихся после подрыва, это может серьезно угрожать их здоровью.

Согласно информации NYT, еще более серьезные экологические последствия связаны с нарушением почвы из-за мощных взрывов, рытья окопов и других укреплений. В районе к юго-востоку от Харькова, на площади 150 квадратных миль (примерно 400 квадратных километров), образовалось 30 000 воронок от артиллерийских снарядов.

