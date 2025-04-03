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"Поставили фермеров на колени": NYT - о подрыве Каховской ГЭС

Руслан Иваненко
3 апреля 2025, 19:24
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Оккупанты вызвали экологическую катастрофу, уничтожив Каховское водохранилище.
'Поставили фермеров на колени': NYT - о подрыве Каховской ГЭС
Оккупанты вызвали экологическую катастрофу / коллаж: Главред, фото: facebook/ruslan.strelets

Кратко о главном:

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  • Война в Украине наносит серьезный ущерб экологии
  • Влияние на сельское хозяйство: снижение урожайности и риск загрязнения

Человеческие потери от войны России против Украины огромны, с многочисленными захоронениями, ночными ракетными ударами, ранеными детьми и тысячами погибших и раненых бойцов. Однако, кроме этого, страна испытывает серьезные экологические последствия. Как пишет The New York Times, даже после завершения войны вред от артиллерийских снарядов, мин, беспилотников и ракет будет ощутим еще много лет.

Особенно разрушительным для окружающей среды Украины стал подрыв Каховской дамбы в июне 2023 года, которая удерживала водохранилище, размером почти с Большое Соленое озеро в Юте. Взрыв вызвал затопление по реке Днепр, высвободив токсичные отложения и триллионы галлонов пресной воды в соленое Черное море.

Это уничтожило прибрежные экосистемы во время пикового периода размножения морских организмов. Водохранилище обеспечивало орошение для большей части южного региона Украины. Уже вскоре сельскохозяйственные земли в этом регионе начали высыхать. По словам фермера Сергея Верховского, урожай подсолнечника составил лишь десятую часть от того, что было собрано в прошлом году.

"Нам действительно нужна вода, очень нужна. Этот сезон поставил многих фермеров на колени", - отметил он.

Со дна водохранилища вышли токсичные элементы

Риск загрязнения продовольственных культур тяжелыми металлами и другими токсичными веществами будет оставаться, нанося ущерб сельскому хозяйству Украины, которое является одной из основных отраслей экономики.

Исследование также показало, что во время подрыва Каховской ГЭС со дна водохранилища вышли токсичные элементы. Поскольку некоторые местные жители до сих пор используют воду из озер, оставшихся после подрыва, это может серьезно угрожать их здоровью.

Согласно информации NYT, еще более серьезные экологические последствия связаны с нарушением почвы из-за мощных взрывов, рытья окопов и других укреплений. В районе к юго-востоку от Харькова, на площади 150 квадратных миль (примерно 400 квадратных километров), образовалось 30 000 воронок от артиллерийских снарядов.

Исследование также показало, что во время подрыва Каховской ГЭС со дна водохранилища вышли токсичные элементы. Поскольку некоторые местные жители до сих пор используют воду из озер, оставшуюся после подрыва, это может серьезно угрожать их здоровью.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ГУР сообщили, что КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском. Подготовка солдат КНДР происходит на 5 полигонах на Востоке России - в Уссурийске, Улан-Удэ, Екатеринославке, Князе-Волконске и Сергеевке.

Кроме того, пресс-офицер временной военной комендатуры на территории России Алексей Дмитрашковский сообщил, что российская оккупационная армия за сутки осуществила 14 ударов КАБ по селу Казачья Локня в Курской области - есть пострадавшие.

Также российские оккупационные войска на Покровском направлении терпят неудачи и не могут продвинуться вперед, фактически "сражаясь лбами". Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что за последние полгода украинские защитники совершили по меньшей мере четыре контрудара, вернув утраченные позиции, в частности в районе Котлиного и Лысовки.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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