Какой популярный продукт смертелен для кота - удивит даже опытных хозяев

Юрий Берендий
31 декабря 2025, 23:37
Зооэксперты предупреждают, что один популярный продукт, который часто есть на каждой кухне, может вызвать смертельно опасное отравление у кошек.
Какие фрукты смертельны для котов - что нельзя давать котам / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие фрукты нельзя давать котам
  • Почему виноград ядовит для кошек
  • Что категорически нельзя есть кошкам

Многие владельцы кошек даже не подозревают, что привычные для человека продукты могут представлять смертельную угрозу для домашних любимцев. Зооэксперты проекта "AnimalWised" в видео на YouTube предупреждают, что одна распространенная ягода способна привести к фатальным последствиям.

Главред выяснил, можно ли кошкам есть виноград.

Что очень опасно для котов

Специалисты по уходу за животными подчеркивают, что котам категорически нельзя давать виноград или изюм, даже в минимальных количествах.

"Никогда не давайте кошке виноград или изюм. Хотя употребление винограда является привычным для многих культур, этот, на первый взгляд, безвредный продукт является токсичным и опасным для вашей кошки", - отмечают зооэксперты проекта Animal Wised.

По их словам, опасность заключается в том, что точное токсичное вещество до сих пор не идентифицировано, но его действие непосредственно поражает почки животного.

Почему виноград смертельно опасен для кошек

Даже одна виноградина или несколько изюминок могут вызвать тяжелые осложнения.

"До сих пор неизвестно, какое именно вещество при попадании в организм непосредственно поражает почки. Следствием может быть острая почечная недостаточность, серьезное состояние, которое может развиться даже при употреблении очень небольших количеств", - объясняют эксперты Animal Wised.

Смотрите видео о том, можно ли угостить кота виноградом:

Острая почечная недостаточность у кошек развивается стремительно и без немедленной помощи может привести к смерти.

Симптомы отравления у кота, которые нельзя игнорировать

Первые признаки интоксикации появляются не сразу, что делает ситуацию еще опаснее.

"Симптомы отравления включают рвоту, диарею, летаргию и значительное уменьшение количества мочи. Эти признаки обычно появляются через 6-24 часа после потребления", - предупреждают зооэксперты.

Именно поэтому владельцы часто теряют драгоценное время, не связывая ухудшение состояния кота с поеданием винограда.

Что делать, если кот съел виноград

Специалисты советуют действовать немедленно, даже если животное чувствует себя нормально.

"Если вы подозреваете, что ваша кошка съела хотя бы одну виноградину или изюм, не ждите появления симптомов. Это следует рассматривать как неотложную ветеринарную ситуацию", - отмечают эксперты Animal Wised.

Время в таком случае играет решающую роль.

"Скорость имеет решающее значение для попытки обратного развития поражения почек", - подчеркивают зооэксперты.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

