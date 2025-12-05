Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Дом и уют

Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работают

Юрий Берендий
5 декабря 2025, 14:24
29
Рождественская елка для кошек - это настоящий соблазн, поэтому владельцам стоит заранее знать, как защитить праздничное дерево от пушистых проказников.
Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работают
Что делать, чтобы кот не лез на елку - как защитить елку от кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Что делать, чтобы кот не лез на елку
  • Как отучить кошку от нападения на новогоднюю елку
  • Как защитить елку от животных

Рождественская елка с мерцающими огоньками и блестящими украшениями для котов выглядит как настоящий аттракцион, поэтому каждый год тысячи владельцев сталкиваются с одной и той же проблемой - как уберечь праздничное дерево от пушистых проказников. Зооэксперт проекта "Chewy" Калеб в видео на YouTube поделился практическими советами, которые помогут сохранить елку целой, а кота - в безопасности.

"Со своими мерцающими огоньками и подвешенными украшениями, неудивительно, что коты так любят елки. Мы не можем изменить их инстинкты, но есть меры, которые можно принять, чтобы сделать елку менее привлекательной", - сказал Калеб.

видео дня

Главред выяснил, как сделать новогоднюю елку защищенной от кошек своими руками.

Что делать, если кот нападает на елку - правильное расположение елки

Прежде всего эксперты советуют обратить внимание на место, где стоит дерево. Не стоит ставить елку рядом с мебелью, подоконниками или полками.

"Держите елку подальше от всего, на что ваша кошка уже любит лазить или садиться. Ваша кошка может считать эти места стартовыми площадками", - пояснил Калеб.

Смотрите видео о том, почему кошки кусают новогодние елки:

Также эффективной защитой могут стать физические ограничения.

"Закройте дверь в комнату или установите ограждение для домашних животных вокруг елки - это отличные способы защитить елку или отпугнуть кошку от ее основания", - добавил эксперт.

Как отучить кошку трогать новогоднюю елку - безопасное украшение

Не стоит спешить с декором сразу после установки елки.

"Когда ваша елка стоит в безопасном месте, подождите несколько дней, прежде чем добавлять огоньки и украшения", - посоветовал Калеб.

Особое внимание стоит уделить типу украшений.

"Стеклянные украшения, металлические крючки, мелкие декорации, искусственный снег, мишура и длинные ленты - все это запрещено. Они легко привлекают внимание котов и могут привести к серьезным травмам", - отметил эксперт.

Вместо этого лучше выбирать котобезопасные альтернативы.

"Запаситесь безопасными для кошек украшениями, такими как плюшевые украшения, бумажные банты, толстые тканевые ленты и гирлянды из крупных бусин. Если украшение мягкое и достаточно большое, чтобы не представлять опасности удушения, то оно подходит", - сказал Калеб.

Если же в доме есть хрупкие украшения, их следует размещать как можно выше.

"Убедитесь, что они находятся на самой верхушке елки", - отметил эксперт.

Также опасность представляют провода от гирлянд.

"Хотя огоньки являются ключевым элементом красивой елки, убедитесь, что их провода покрыты елочной юбкой или защитным чехлом для шнуров", - посоветовал Калеб.

Чем можно распылить средство на новогоднюю елку, чтобы отпугнуть кошку - средства для отпугивания котов

Чтобы дополнительно защитить дерево, эксперты рекомендуют использовать специальные спреи.

"Другой способ сделать ваши украшения безопасными для котов - это использовать средства для отпугивания котов, такие как спреи с неприятным запахом", - пояснил Калеб.

Почему коты лезут на елку

Многие коты пытаются пить воду из подставки для елки, а это может быть опасно.

"Ваша кошка может соблазниться выпить воду из миски для елки. Это может быть вредным для нее из-за химических веществ и удобрений, добавленных в елку", - предупредил эксперт.

Шаг пятый. Убрать соблазнительные подарки

Подарки под елкой тоже могут привлекать внимание котов.

"Ваша кошка имеет прекрасное обоняние. Она обязательно найдет любые подарки, наполненные едой, лакомствами или кошачьей мятой", - отметил Калеб.

Поэтому такие презенты лучше убирать до самого праздника.

"Держите эти подарки вне досягаемости до рождественского утра, чтобы ваша семья успела их распаковать", - посоветовал эксперт.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Chewy

Chewy, Inc. - американская компания-ритейлер, основанная в 2011 году, специализирующаяся на онлайн-продаже кормов, товаров, лекарств и сопутствующих продуктов для домашних животных.

Компания предлагает широкий ассортимент: еду, лакомства, игрушки, аксессуары, средства ухода и даже ветеринарные медикаменты для собак, кошек, рыб, птиц, мелких животных, рептилий - словом, для практически любых домашних питомцев.

С годами компания расширила спектр услуг: помимо привычных товаров, Chewy запускает ветеринарную аптеку и сервисы для здоровья животных, предлагает рецептурные лекарства, а также работает над pet-уходом, ветеринарными консультациями и сервисами, связанными с благополучием питомцев.

На YouTube-канале Chewy публикуется контент, охватывающий уход за животными, советы для владельцев кошек и собак, рецепты, обзоры кормов и аксессуаров, а также рекламные и промо-ролики, связанные с животноводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты
