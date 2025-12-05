Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 15:03
46
6 декабря не следует отказывать в помощи - святой Николай является символом добросердечия.
6 декабря - день памяти святого Николая
6 декабря - день памяти святого Николая / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 6 декабря
  • Что нельзя делать 6 декабря
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 6 декабря, верующие празднуют день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 декабря

Николай родился в городе Патара, в Ликии (территория современной Турции), примерно между 270-286 годами. Его родители были богатыми и благочестивыми христианами. По преданию, Николай еще с детства отличался необычайностью: младенцам постился в среду и пятницу, отказываясь от молока до заката, а юношей избегал развлечений и искал тишины для молитвы.

видео дня

После ранней смерти родителей он унаследовал значительное состояние, которое он раздал бедным. Николая вспоминают как корабль с неисчерпаемой добротой. Самая известная история - о трех сестрах, чей отец не имел денег на приданое. Чтобы спасти девушек от позора и возможной продажи в рабство, Николай ночью подбросил к окну мешочки с золотом. Так возникла традиция тайных подарков и прототип современного образа святого Николая как благотворителя.

Что нельзя делать 6 декабря

  • Не следует отказывать в помощи - святой Николай является символом добросердечия.
  • Не стоит вспоминать старые образы, держать зло - Николай несет дух примирения.
  • Не желательно отправляться в далекое путешествие - этот день посвящался молитве, а не риску.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • сильный мороз 6 декабря - ждите лютую и затяжную зиму;
  • выпал снег на Николая - холод будет стоять до весеннего Николая (22 мая);
  • теплый день - к мягкой зиме с частыми оттепелями;
  • туман 6 декабря - ждите ласковую погоду зимой;
  • перед днем Николая звездная ночь - к Рождеству будут сильные морозы.

В народе 6 декабря носило название святого Николая, Николая Зимнего. Последнее название придумали, чтобы отличать декабрьского Николая от "Николая Теплого", который приходится на 22 мая. Часто говорили: "На Николая зима становится на ноги".

Именины 6 декабря

Какие завтра именины: Максим, Николай.

Талисманом человека, рожденного 6 декабря, является гелиотроп. С древнейших времен гелиотропу приписывали способность отводить от человека любую недобрую энергию. Его считали оберегом, поглощающим темное влияние и ставящего вокруг владельца невидимый щит.

Также стоит прочитать:

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
