Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

Что известно:
- РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях
- В части областей введены графики аварийных отключений света
Российские оккупанты атаковали украинские энергообъекты в нескольких регионах. Ситуация в энергосистеме нестабильная. Во многих областях ввели графики аварийного отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.
В результате ударов было повреждено оборудование и начались локальные обесточивания.
"Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее оживить всех потребителей", - говорится в сообщении.
Аварийные графики были введены в таких областях:
- Харьковская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская (частично).
В этих областях сейчас не действуют ранее опубликованные графики почасовых отключений света. В то же время они остаются актуальными во всех остальных регионах, где не были введены ГАВ.
"Необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 22:00. Бережливое потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - говорится в сообщении.
Когда исчезнут графики отключений света - мнение эксперта
Как писал Главред, энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться систематическим ударам со стороны России, что вызывает как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для YouTube-канала Телеграф UA.
"Графики отключений могут исчезнуть только в том случае, если вместо России будет океан", - подчеркивает Харченко, отмечая, что пока враг не уменьшает интенсивность ударов и продолжает выбирать стратегические объекты для разрушения.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, в Украине опубликовали новые графики отключения света на 3 декабря. Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 3 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.
Недавно премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
