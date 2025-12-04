"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

Кратко:
- Сокращение отключений света в Украине возможно после Николая
- Восстановление энергетики продолжается несмотря на повреждения объектов
- Повреждения трансформаторных подстанций замедляют ремонт
Сокращение продолжительности отключений электроэнергии в Украине может стать реальностью после 6 декабря. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает ТСН.
Темпы восстановления инфраструктуры и трудности
По его словам, темпы восстановления энергетической инфраструктуры достаточно высокие, однако процесс осложняется вследствие различных видов повреждений.
"Достаточно много попаданий быстро восстанавливают, особенно если это повреждение проводов на линиях. К сожалению, когда повреждены трансформаторные подстанции, восстановление занимает больше времени", - отметил Зайченко.
Он выразил благодарность аварийным бригадам, которые работают круглосуточно, и подтвердил, что есть признаки улучшения ситуации.
"Как минимум, я могу говорить о нашей компании. Уже в ближайшее время, если до Николая к сожалению не удастся сделать такой подарок, после праздников мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены", - сообщил глава "Укрэнерго".
Роль генерационных предприятий
Кроме того, Зайченко добавил, что работники генерационных предприятий также выполняют свои задачи, и после подключения генерирующего оборудования ситуация с электроснабжением в стране улучшится.
Исчезнут ли графики отключений в Украине - мнение эксперта
Как писал Главред, энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться систематическим ударам со стороны России, что влечет за собой как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для YouTube-канала Телеграф UA.
По мнению эксперта, полное восстановление стабильного электроснабжения возможно лишь при условии существенного уменьшения атак или изменения приоритетов агрессора.
"Графики отключений могут исчезнуть только в том случае, если вместо России будет океан", - подчеркивает Харченко, отмечая, что сейчас враг не уменьшает интенсивность ударов и продолжает выбирать стратегические объекты для разрушения.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как писал Главред, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.
Напомним, что страна-агрессор Россия продолжает регулярно бить по энергетической инфраструктуре Украины, что приводит к разрушению объектов и плановым или экстренным отключениям света. Отсутствие электроэнергии на прямую зависит от обстрелов России. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
