Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

Руслан Иваненко
4 декабря 2025, 20:05
577
Генерационные предприятия включают оборудование, чтобы улучшить стабильность энергосети Украины.
"Укрэнерго" планирует включать отключенные элементы / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • Сокращение отключений света в Украине возможно после Николая
  • Восстановление энергетики продолжается несмотря на повреждения объектов
  • Повреждения трансформаторных подстанций замедляют ремонт

Сокращение продолжительности отключений электроэнергии в Украине может стать реальностью после 6 декабря. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает ТСН.

Темпы восстановления инфраструктуры и трудности

По его словам, темпы восстановления энергетической инфраструктуры достаточно высокие, однако процесс осложняется вследствие различных видов повреждений.

видео дня

"Достаточно много попаданий быстро восстанавливают, особенно если это повреждение проводов на линиях. К сожалению, когда повреждены трансформаторные подстанции, восстановление занимает больше времени", - отметил Зайченко.

Он выразил благодарность аварийным бригадам, которые работают круглосуточно, и подтвердил, что есть признаки улучшения ситуации.

"Как минимум, я могу говорить о нашей компании. Уже в ближайшее время, если до Николая к сожалению не удастся сделать такой подарок, после праздников мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены", - сообщил глава "Укрэнерго".

Роль генерационных предприятий

Кроме того, Зайченко добавил, что работники генерационных предприятий также выполняют свои задачи, и после подключения генерирующего оборудования ситуация с электроснабжением в стране улучшится.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Исчезнут ли графики отключений в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться систематическим ударам со стороны России, что влечет за собой как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для YouTube-канала Телеграф UA.

По мнению эксперта, полное восстановление стабильного электроснабжения возможно лишь при условии существенного уменьшения атак или изменения приоритетов агрессора.

"Графики отключений могут исчезнуть только в том случае, если вместо России будет океан", - подчеркивает Харченко, отмечая, что сейчас враг не уменьшает интенсивность ударов и продолжает выбирать стратегические объекты для разрушения.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.

Напомним, что страна-агрессор Россия продолжает регулярно бить по энергетической инфраструктуре Украины, что приводит к разрушению объектов и плановым или экстренным отключениям света. Отсутствие электроэнергии на прямую зависит от обстрелов России. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине свет Укрэнерго новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05Украина
Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:05Война
Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

20:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Последние новости

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на завтра 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

Реклама
19:52

Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:00

Следующие жертвы после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

Реклама
17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

16:37

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

16:33

Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

16:26

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

16:12

Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

16:10

Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

16:05

Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

16:04

"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

15:53

"Врач мне запретил": Сумская озвучила диагноз, который изменил ее жизнь

15:46

"США могут предать Украину": Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским

15:40

Как не испортить посуду: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке

15:32

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

15:25

10-летняя представительница Украины на Детском Евровидении-2025 сделала серьезное заявлениеВидео

15:19

Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует селоВидео

15:16

Радикальные перемены: Олег Винник изменился до не узнаваемости

Реклама
15:13

Не пиво и не водка: какие спиртные напитки пьет Путин и почему

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

14:51

Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

14:33

Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

14:31

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:22

"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

14:21

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

14:02

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:00

Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк

13:50

Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — деталиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять