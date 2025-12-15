"Помощник" может стать врагом: какую функцию в авто стоит отключить зимой

Вы узнаете:
С наступлением морозов многие водители сталкиваются с проблемой примерзших стеклоочистителей.
Главред решил рассказать, как правильно подготовить стеклоочистители к зимнему сезону.
Автоэксперты UA Motors объясняют, почему датчик дождя может стать причиной поломки щеток, и дают советы, как правильно подготовить авто к зиме.
С приходом первых морозов многие водители замечают, что после запуска двигателя дворники начинают двигаться по стеклу самостоятельно. На первый взгляд мелочь, но приклеенные щетки могут привести к серьезному ремонту - от повреждения резинок и поводков до поломки электромотора.
Почему датчик дождя может стать причиной поломки
Датчик дождя работает как оптический сенсор, который считывает изменения отражения на лобовом стекле и автоматически регулирует скорость щеток. В дождливую погоду это удобно, но зимой сенсор легко путает иней или тонкий слой влаги со снегом или дождем, давая команду щеткам двигаться, когда они приклеены к стеклу.
Советы экспертов
Если щетки примерзли, электромотор продолжает попытки их прокрутить, что может повредить редуктор, сработать предохранитель или оставить царапины на стекле. Эксперты UA Motors советуют:
- Перед ночной стоянкой переведите стеклоочистители с AUTO в ручной режим.
- Утром убедитесь, что рычаг не стоит на AUTO.
- Прогрейте стекло обдувом или обогревом, чтобы лед "отпустил" щетки.
- Не пытайтесь силой снимать ледовые наросты - это часто заканчивается ремонтом.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить щетки, моторчик и лобовое стекло, а также избежать лишних трат.
