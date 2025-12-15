"Помощник" может стать врагом: какую функцию в авто стоит отключить зимой

Эксперты рассказали, на что обращать внимание при использовании авто в зимний период.

https://glavred.info/auto/pomoshchnik-mozhet-stat-vragom-kakuyu-funkciyu-v-avto-stoit-otklyuchit-zimoy-10724135.html Ссылка скопирована

Как простые действия помогают избежать затрат на замену стеклоочистителей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему датчик дождя может стать причиной ремонта щеток

Как подготовить авто к зимним морозам

Какие простые действия помогут избежать расходов на ремонт

С наступлением морозов многие водители сталкиваются с проблемой примерзших стеклоочистителей.

Главред решил рассказать, как правильно подготовить стеклоочистители к зимнему сезону.

видео дня

Автоэксперты UA Motors объясняют, почему датчик дождя может стать причиной поломки щеток, и дают советы, как правильно подготовить авто к зиме.

С приходом первых морозов многие водители замечают, что после запуска двигателя дворники начинают двигаться по стеклу самостоятельно. На первый взгляд мелочь, но приклеенные щетки могут привести к серьезному ремонту - от повреждения резинок и поводков до поломки электромотора.

Почему датчик дождя может стать причиной поломки

Датчик дождя работает как оптический сенсор, который считывает изменения отражения на лобовом стекле и автоматически регулирует скорость щеток. В дождливую погоду это удобно, но зимой сенсор легко путает иней или тонкий слой влаги со снегом или дождем, давая команду щеткам двигаться, когда они приклеены к стеклу.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Советы экспертов

Если щетки примерзли, электромотор продолжает попытки их прокрутить, что может повредить редуктор, сработать предохранитель или оставить царапины на стекле. Эксперты UA Motors советуют:

Перед ночной стоянкой переведите стеклоочистители с AUTO в ручной режим.

Утром убедитесь, что рычаг не стоит на AUTO.

Прогрейте стекло обдувом или обогревом, чтобы лед "отпустил" щетки.

Не пытайтесь силой снимать ледовые наросты - это часто заканчивается ремонтом.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить щетки, моторчик и лобовое стекло, а также избежать лишних трат.

Читайте также:

Об источнике: UaMotors UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред