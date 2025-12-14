Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатства

Легенда о золоте гетмана Полуботка давно волнует украинцев и ключевым становится вопрос о том, откуда у казаков могли появиться огромные богатства.

Тайна золота Полуботка раскрыта - как зарабатывали казаки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Что такое золото Полуботка

Откуда у казаков богатства

Какие есть мифы о казацком золоте

История о сокровище гетмана Павла Полуботка десятилетиями будоражит воображение украинцев, но за легендой о "двух бочках золота" скрывается значительно более глубокий вопрос - откуда казаки, которые не имели ни имений, ни замков, могли накопить колоссальные богатства. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Он объясняет, почему миф о золоте Полуботка не возник на пустом месте и какие реальные источники доходов имели запорожские казаки.

Главред выяснил, откуда взялись легенды о казацких сокровищах.

Легенда о кладе Полуботка - что известно о золоте Полуботка

По словам Галимова, в начале 1990-х имя Павла Полуботка знала почти вся страна.

"Но объектом интереса был собственно не сам Полуботок, а его клад - две бочки, набитые золотыми монетами. Эти деньги он якобы положил в Банк Англии под проценты и за 300 лет там набежали миллиарды, а то и триллионы фунтов стерлингов. Говорили, что в случае возвращения каждый украинец сможет получить по 38 килограммов золота. А самое главное, что гетман Павел Полуботок завещал эти деньги украинскому народу и получить их можно только при условии восстановления самостоятельности Украины. Неудивительно, что именно в 90-м году эта история воспринималась с особым подъемом, ведь наш народ был на финальной стадии обретения государственной независимости", - указал он.

Откуда у казаков появились огромные богатства

Как отмечает Аким Галимов, на первый взгляд легенда кажется невероятной.

"У них же не было ни собственных земель, ни замков, ни подданных", - обращает внимание он.

Впрочем, казаки имели несколько стабильных источников дохода, о которых часто забывают.

Как казаки зарабатывали

Еще до Хмельнитчины запорожцы получали деньги за службу на границе.

Как говорится в видео проекта "Реальная история", размер платы составлял от 5 до 10 злотых в месяц, однако королевская власть регулярно задерживала выплаты или не платила вообще.

Именно поэтому казаки не зависели только от официальной службы. Одним из ключевых источников обогащения был так называемый "казацкий хлеб" - военная добыча.

Морские походы Сагайдачного - как украинские казаки штурмовали Стамбул

Галимов отметил, что одним из самых успешных походов Войска Запорожского историки считают захват Кафы (современной Феодосии). В то время город был одним из крупнейших невольничьих рынков Османской империи.

Во время штурма казаки во главе с Петром Сагайдачным освободили около двух тысяч христианских пленников.

"Но никто из историков не берется подсчитать, сколько золота и другой военной добычи, которая называлась "казацким хлебом", они получили в этом бою. Несколько раз казаки атаковали и сам Стамбул, столицу Османской империи, без преувеличения. Это был один из самых богатых городов того времени, куда стекались купцы и деньги со всего мира. И после каждого удачного похода казацкие чайки, перегруженные добычей, возвращались в Украину", - резюмирует Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов- украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

