На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Юрий Берендий
5 декабря 2025, 05:32
1816
Легенда о том, что древнегреческая Троя могла находиться на месте современного Киева, имеет глубокие исторические корни и стала популярным мифом среди киевлян.
В Украине веками существовала удивительная легенда, которая утверждала, что древнегреческая Троя могла находиться именно на территории современного Киева. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов

Главред выяснил, где в Украине находилась Троя.

Что связывает Киев и Трою

По его словам, еще несколько веков назад сами киевляне были убеждены, что легендарная Троя существовала именно на их земле.

"Одиссей был в Киеве. Ахилл, Гектор, Елена Прекрасная - все они были в Киеве, друзья. Сейчас я вам все расскажу. С вами украинский историк Александр Алферов. В 16 веке киевляне были убеждены и рассказывали об этом путешественникам, что Троя была на месте Киева. Они демонстрировали руины, старые валы и одновременно говорили, посмотрите, у нас есть село Троещина. А это ничто иное, как остатки от славной Трои. Конечно, иностранные путешественники удивлялись, но киевляне их свято уверяли. Троя была на месте Киева", - сказал Александр Алферов.

Какой есть миф о Киеве и Трое

Об этой легенде вспоминают и современные исследователи.

"Несколько веков назад среди киевлян был распространен миф о том, что древняя Троя находилась именно здесь. Эти убеждения местных очень удивляли иностранных гостей. Многие путешественники, историки, мыслители искали разгадку, откуда у киевлян могла появиться такая легенда и почему эти местные убеждения были настолько прочны, что жили в Киеве сотни лет и любые возражения не способны были поколебать их", - отметили в группе "Киевские истории".

Автор поэмы "Роксолания" Себастьян Кленович в 1584 году также зафиксировал эти странные представления киевлян:

"...Киев славный, могучая столица древних князей,

Множество ты видишь еще памятников старины:

Везде на левадах здесь видны камни разрушенных стен,

Остатки древних руин травами уже поросли.

Некоторые думают, что здесь следует искать фригийскую Трою...", - написал Себастьян Кленович.

При этом сам автор дальше критиковал подобные убеждения.

"Киев - русская Троя"

Историк Сильвестр Косов без колебаний прямо называл Киев "русской Троей".

А немецкий исследователь Иоганн Гербиний в 1675 году записал еще более впечатляющую легенду.

"Киев является тем известным старинным городом Троей или расположен на том месте, где была Троя, а те пещеры выкопаны троянцами, и в них похоронены забальзамированные по египетскому обычаю тела великих троянских героев - Гектора, Приама и других...", - написал Иоганн Гербиний.

Феофан Прокопович во время преподавания курса натурфилософии в Киево-Могилянской академии в 1708-1709 годах должен был отвергнуть такое сравнение.

В 1615 году в Базеле вышел трактат Михалона Литвина, где прямо указывалось, что Троя якобы находилась на землях Киева.

"Так считается, что и Илион (Іlіum), или Троя (Troіam), когда-то находились на киевской территории (terrіtorіo Kioviensi), в самых плодородных степях и живописных лесах. Здесь можно видеть памятники, от которых ныне сохранились руины, подземелья, гроты, мраморные плиты и остатки могучих стен. Давно заброшенное, но достаточно удобное для проживания место называется ныне Торговица (Torgovitza)", - говорится в трактате Михалона Литвина.

Легенды о древнем Киеве

В поэме Яна Домбровского "Днепровские Камни" Киев предстает как одна из главных столиц мира:

"...древние здания, народ по которым и по сей день фригийской древней Трои грезит еще снами... Бесконечно большой Киев был когда-то богат лидийскими крышами, равнялся самым большим укреплением мира. Здесь, словно скалы, возвышались дома и три сотни храмов... Ныне из древней той красоты немного осталось, - Храмы и зубчатые стены лежат в руинах повсюду...", - написал Ян Домбровский.

А польский историк Мацей Стрыйковский с удивлением отмечал, что древние украинцы "осмелились утверждать, что здесь Троя была, где сейчас Киев".

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Троя История Украины Александр Алферов
Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

