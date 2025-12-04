Укр
Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

Дарья Пшеничник
4 декабря 2025, 19:52
74
По словам правоохранителей, если водитель не закрывает окна в автомобиле, он побуждает преступников к краже.
Опущенное окно в автомобиле, штраф
Штраф за открытое окно в авто / Колаж: Главред, фото: УНИАН, фото из открытых источников

Главное из новости:

видео дня
  • В Италии за незапертое авто водителя могут оштрафовать на 168 евро
  • Подобную халатность считают содействием краже
  • В Украине штраф за такое нарушение - 340 грн

В Италии владельцы автомобилей могут получить штраф за то, что оставили машину незапертой или с минимально приоткрытыми окнами. Санкции за такое нарушение составляют от 41 до 168 евро, что соответствует 1800-7500 грн.

Почему наказывают водителей

Местная полиция объясняет, что открытые двери, опущенные окна или ключи в замке создают условия для кражи. В таких случаях ответственность частично возлагается и на владельца авто, ведь он не обеспечил надлежащей защиты своего имущества, пишет сайт "Твоя Машина".

Как комментируют эксперты

Итальянский автоэксперт Андреа Сантини отмечает, что цель штрафов - не наказание, а формирование ответственного поведения.

"Если водитель не заботится о своем имуществе, он несет часть ответственности за последствия. Это не наказание за неосторожность, это напоминание о дисциплине", - объясняет он.

Пример из практики

В северном регионе страны водитель оставил авто возле магазина с едва приоткрытым окном, а на сиденье - сумку. Вор воспользовался ситуацией. Полиция открыла производство по краже, но параллельно оштрафовала и владельца за халатность.

Украинские правила

В Украине за подобное нарушение предусмотрен значительно меньший штраф - 340 грн согласно пункту 15.12 ПДД. Незакрытые двери или окна считаются фактором риска, однако не влекут за собой существенных финансовых последствий.

Рекомендации для водителей

Автомобиль следует закрывать каждый раз, даже если остановка длится всего несколько секунд. Ключи нельзя оставлять в салоне, ведь это создает лишние риски. Все вещи, которые могут привлечь внимание посторонних, лучше спрятать, чтобы не провоцировать интерес. Для парковки желательно выбирать хорошо освещенные места - это снижает вероятность неприятных ситуаций.

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

14:51

Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

14:33

Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

14:31

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:22

"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

14:21

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

14:02

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:00

Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк

13:50

Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — деталиВидео

13:41

Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

