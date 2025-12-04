Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

По словам правоохранителей, если водитель не закрывает окна в автомобиле, он побуждает преступников к краже.

Штраф за открытое окно в авто

В Италии за незапертое авто водителя могут оштрафовать на 168 евро

Подобную халатность считают содействием краже

В Украине штраф за такое нарушение - 340 грн

В Италии владельцы автомобилей могут получить штраф за то, что оставили машину незапертой или с минимально приоткрытыми окнами. Санкции за такое нарушение составляют от 41 до 168 евро, что соответствует 1800-7500 грн.

Почему наказывают водителей

Местная полиция объясняет, что открытые двери, опущенные окна или ключи в замке создают условия для кражи. В таких случаях ответственность частично возлагается и на владельца авто, ведь он не обеспечил надлежащей защиты своего имущества, пишет сайт "Твоя Машина".

Как комментируют эксперты

Итальянский автоэксперт Андреа Сантини отмечает, что цель штрафов - не наказание, а формирование ответственного поведения.

"Если водитель не заботится о своем имуществе, он несет часть ответственности за последствия. Это не наказание за неосторожность, это напоминание о дисциплине", - объясняет он.

Пример из практики

В северном регионе страны водитель оставил авто возле магазина с едва приоткрытым окном, а на сиденье - сумку. Вор воспользовался ситуацией. Полиция открыла производство по краже, но параллельно оштрафовала и владельца за халатность.

Украинские правила

В Украине за подобное нарушение предусмотрен значительно меньший штраф - 340 грн согласно пункту 15.12 ПДД. Незакрытые двери или окна считаются фактором риска, однако не влекут за собой существенных финансовых последствий.

Рекомендации для водителей

Автомобиль следует закрывать каждый раз, даже если остановка длится всего несколько секунд. Ключи нельзя оставлять в салоне, ведь это создает лишние риски. Все вещи, которые могут привлечь внимание посторонних, лучше спрятать, чтобы не провоцировать интерес. Для парковки желательно выбирать хорошо освещенные места - это снижает вероятность неприятных ситуаций.

