Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Смена сезона становится испытанием для водителей, ведь именно от своевременной замены шин зависит безопасность движения, состояние автомобиля и даже кошелек.

Когда менять шины, чтобы избежать штрафа 2025 - когда менять шины на зиму / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Как понять, что пора менять шины

Когда менять шины на зимние по закону

Когда в Украине нужно переходить на зимнюю резину

С наступлением холодов украинским водителям не стоит медлить с сезонной заменой шин - это вопрос не только безопасности, но и потенциальных штрафов. Об этом рассказывает в сюжете "Сніданку з 1+1" корреспондент Александр Ковалев.

"Чем ближе к зиме, тем больше работы у работников шиномонтажей. Но на самом деле вся эта история очень важна и очень опасна, если откладывать процесс переобувания автомобиля", - отмечает Ковалев.

Главред выяснил, когда нужно менять шины на зимние.

Нужно ли менять резину на зимнюю с 1 ноября - при какой температуре нужны зимние шины

Главным сигналом для перехода на зимнюю резину, по словам эксперта, является среднесуточная температура +7 градусов.

"Все эксперты рекомендуют плюс 7, плюс 8 градусов среднесуточной температуры - это время смены шин. И все из-за особенностей самой резины", - объясняет журналист.

Смотрите видео о том, когда менять шины на зимние в Украине 2025:

Чем зимняя резина отличается от летней

Ковалев обращает внимание, что зимние шины эластичнее, они не твердеют на морозе и сохраняют свои тормозные свойства даже после простоя.

"Летние шины намного тверже, и при низкой температуре они не выполняют свои функции - автомобиль имеет больший тормозной путь и практически не держит дорогу", - добавляет он.

Когда по закону нужно переходить на зимнюю резину

Журналист напоминает, что всесезонные шины не являются универсальным решением.

"Большинство из них можно использовать при температуре не выше +25°C и не ниже -5°C. Если холоднее - шины твердеют и уже хуже выполняют свои функции".

Несмотря на это, украинское законодательство пока не запрещает использование летних шин зимой. Есть только технические требования к состоянию покрышек - минимальная глубина протектора 1,6 мм и отсутствие повреждений.

Какие могут быть штрафы за летние шины зимой

По словам Ковалева, в 2024 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий штраф 1700 грн за использование шин не по сезону.

"В случае повторного нарушения штраф может вырасти до 3400 или даже 8500 гривен, а также привести к лишению водительских прав на срок от трех месяцев до полугода", - уточняет он.

Пока законопроект не принят, но журналист убежден - принятие таких правил лишь вопрос времени, ведь подобная практика уже действует в большинстве европейских стран.

Сколько стоит переобувка в 2025 году - сколько стоит замена шин на зимние

Цены на шиномонтаж этой осенью заметно выросли.

"Средний ценник вырос на 15-20% по сравнению с прошлым сезоном. Если переобувать 13-й радиус - это около 920-980 гривен, а если 17-18-й, то от 1300 до 1800 гривен", - рассказал журналист "Сніданку з 1+1".

