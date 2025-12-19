"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

Министерство информации и телекоммуникаций Сербии принесло извинения Украине в связи с заявлением главы ведомства Бориса Братины.

Борис Братина угодил в громкий скандал

Георгий Тихий прокомментировал заявление Бориса Братина

Сербы должны использовать территорию своей страны для словесных игр

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал заявление министра информации и телекоммуникаций Сербии Бориса Братина, который заявил, что хорваты, как и украинцы, "должны расплачиваться за преступления территорией".

"Министру информации Сербии Борису Братину, который заявил, что хорваты, как и украинцы, должны расплачиваться за преступления территорией, предлагаем ему использовать территорию собственной страны для своих неразумных словесных игр. Как говорит украинская пословица, муха в закрытый рот не влетит", - написал Тихий в соцсети Х.

Реакция Белграда

Министерство информации и телекоммуникаций Сербии принесло извинения Украине в связи с заявлением главы ведомства Бориса Братины о том, что Хорватия, как и Украина, за свои действия якобы должны платить территориями, и утверждает, что речь шла об исторических, а не текущих событиях.

"Мы осознаем, что это заявление вызвало неудобства и недоразумения в отношениях между двумя дружественными странами и официальной политикой Правительства Республики Сербия. Заявление министра Братины было неуклюже интерпретировано и не имело должной связи с текущими событиями; скорее, высказанная позиция касалась исключительно значительно более раннего исторического периода. В связи с этим как член правительства, министр Братина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в соответствии с внешней политикой нашей страны, и эта позиция подтверждается его предыдущими заявлениями, в которых он неоднократно подчеркивал, что вооруженный конфликт в Украине является большой трагедией для украинского народа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Братина от имени Министерства информации и телекоммуникаций, а также от своего имени "приносит публичные извинения за неосмотрительность, произошедшую 17 декабря 2025 года в заявлении на телеканале "Информер".

"Министр Братина полностью берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию и приносит свои извинения всем, кого оскорбило вышеупомянутое заявление, а Министерство информации и телекоммуникаций остается преданным прозрачной, ответственной и профессиональной работе в интересах общества", - заявили в ведомстве.

Что предшествовало

Как сообщали ранее хорватские медиа, министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина заявил, что хорваты должны "заплатить штраф" за "участие в Первой мировой войне, Второй мировой войне, и особенно с начала 90-х годов". Он добавил, что "как и украинцы, они должны платить за это территорией. Другого наказания нет".

Ранее сообщалось о том, что Сербия не видит возможности ввести санкции против России. Вучич отметил, что он не входит в число тех политиков, кто сначала что-то обещает, а потом не выполняет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что заявлявшая о нейтралитете Сербия согласилась поставлять оружие в Украину. Один из документов Пентагона, который попал в Сеть, говорит о том, что Сербия обязалась предоставить летальную помощь Украине или уже предоставила ее.

Как писал ранее Главред, президент Сербии отличился циничным заявлением. Сербский президент считает, что перемирие России с Украиной якобы "означало бы огромное облегчение для мира".

