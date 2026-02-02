Укр
Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

Руслан Иваненко
2 февраля 2026, 19:47
Облачность и ветер влияют на ощущение холода, даже когда температура начнет медленно расти.
Днепр
Холод сохранится несколько дней подряд / Фото: gorod.dp.ua

Кратко:

  • Морозы до -16°C и ощущение холода до -21°C
  • Без осадков, но с гололедом на дорогах
  • До четверга — незначительное ослабление морозов

Первая неделя февраля принесет жителям Днепра устойчивую зимнюю погоду с холодным воздухом и преимущественно пасмурным небом. По данным сервиса sinoptik, синоптическая ситуация останется стабильной — температура будет держаться ниже нуля, а облака постепенно будут доминировать над городом в течение трех дней подряд.

Вторник, 3 февраля

Город окажется в эпицентре ультраполярного вторжения воздушных масс. Ночные и утренние часы будут отмечены показателями -15...-16°C, однако из-за влажности и ветра температура будет ощущаться как -21°C. Несмотря на солнечную погоду днем, столбики термометров не поднимутся выше -10...-12°C. Осадков не прогнозируется, однако на дорогах будет сохраняться гололедица.

видео дня

Как отмечали предки: "Если луна поскользнулась, в облако белый рог вонзила — будет хорошая пшеница и мука в сито". Новолуние в облаках предвещало хороший урожай, а ясное небо — неурожай. Ярко-красный закат 3 февраля предсказывал морозный и ясный следующий день, а ясная погода — раннюю весну.

Погода в Днепре 3 февраля
Погода в Днепре 3 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Среда, 4 февраля

Утро начнется с -14°C, которые продержатся до обеда. Ветер ослабнет до 0,3–0,5 м/с, из-за чего пребывание на улице станет несколько комфортнее. Дневной максимум ожидается на уровне -8°C. Небо будет преимущественно ясным, а вероятность осадков минимальна — всего 2%. Атмосферное давление стабильное — 757–758 мм рт. ст.

В древности этот день считали оплотом метели, хурделицы и мороза. Погоду предсказывали по состоянию ставен и "снежных узоров": если они поднимались вверх — мороз продолжался, если наклонялись — ждали оттепели.

Погода в Днепре 4 февраля
Погода в Днепре 4 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 5 февраля

Утро еще будет морозным — около -10°C, однако днем температура поднимется до -6°C. Основной особенностью дня станет сплошная облачность и усиление ветра до 3,9 м/с, из-за чего холод будет ощущаться как -12°C. Осадков снова не предвидится.

По наблюдениям предков, погоду в этот день определяли по поведению животных: если белка во время мороза покидала гнездо — ожидали оттепели, а крик синицы утром предвещал сильные морозы.

Погода в Днепре 5 февраля
Погода в Днепре 5 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Когда морозы начнут отступать — прогноз синоптика

По оценке Натальи Диденко, погода будет оставаться сухой из-за доминирования антициклона, однако на дорогах сохранится опасная гололедица. Такие условия продлятся как минимум до 5 февраля.

После этого ожидается заметное потепление, которое будет сопровождаться осадками и усилением ветра. В то же время синоптик предупреждает: вслед за потеплением возможна новая волна похолодания.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 февраля в Украине сохранятся сильные морозы. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 22-28 градусов мороза. На юго-западе, юге и юго-востоке будет -17...-22 градуса. Днем также будет мороз.

Также 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

