Ситуация сложная: оккупанты пытаются окружить стратегический город - Трегубов

- Силы обороны удерживают Купянск и его окрестности, отражая атаки врага
- Российские группы, проникшие в город, оказались в ловушке без шансов на освобождение
- В Волчанске ситуация очень сложная, город разрушен, а оккупанты длительное время давят на позиции обороны
Ситуация для Сил обороны на Северо-Слобожанском направлении имеет разный характер: украинские подразделения удерживают город Купянск и его окрестности, тогда как Волчанск находится под длительным давлением оккупантов.
Об этом в эфире сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.
По словам Трегубова, оккупанты стоят непосредственно к северу от Купянска и к востоку от плацдарма украинских сил на берегу реки Оскол. Российские силы пытаются сократить плацдарм и занять его, но украинские войска прочно держат позиции, нанося значительные потери противнику.
Отмечается, что россияне, которые небольшими пехотными группами просочились в город, оказались фактически в ловушке.
"Группа россиян, которая сидит в центре города, либо напугана, либо все еще надеется, что их как-то освободят оттуда. Но это означает, что командование держит их в заблуждении, потому что освободить их оттуда физически нет шансов", - отметил Трегубов.
Трегубов подчеркнул, что в Волчанске ситуация является откровенно сложной. Город полностью разрушен, инфраструктура не создает естественных препятствий для врага, а расстояние до государственной границы минимальное.
Российские силы длительное время давят на украинские позиции в окрестностях, в Вильче и Волчанских Хуторах, пытаясь обойти и инфильтрироваться.
"Город полностью разрушен, нет инфраструктуры как препятствия. И россияне там давят очень долго, а расстояние до границы минимальное. Поэтому, к сожалению, они давят на Волчанск, на окраины города, где держатся украинские позиции - на Вильчу, Волчанские Хутора, пытаясь обойти и инфильтрироваться. Ситуация в Волчанске откровенно непростая", - сказал Трегубов.
Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценивает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - максимально истощить противника.
"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", - отметил Коваленко.
Он добавляет, что Россия больше не способна вести масштабные войны и ее возможности значительно ограничены.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, армия России недавно продвинулась в западной части Запорожской области. Продвижение врага зафиксировано к северо-западу от населенного пункта Степногорск, расположенного к западу от Орехова.
Кроме того, ранее сообщалось, что Россия увеличивает численность оккупантов в Сумской области. Враг пытается наступать, чтобы продвинуться к густому большому лесу к северо-западу от Сум.
Напомним, количество погибших российских военных в войне против Украины резко увеличилось в течение последних недель. По оценкам европейских правительств и разведки, если такая динамика сохранится, Кремль не сможет компенсировать потери без новой волны мобилизации.
