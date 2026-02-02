Ситуация сложная: оккупанты пытаются окружить стратегический город - Трегубов

В Волчанске ситуация очень сложная, оккупанты там давят очень долго, а расстояние до границы минимальное.

Российские войска пытаются окружить Волчанск

Кратко:

Силы обороны удерживают Купянск и его окрестности, отражая атаки врага

Российские группы, проникшие в город, оказались в ловушке без шансов на освобождение

В Волчанске ситуация очень сложная, город разрушен, а оккупанты длительное время давят на позиции обороны

Ситуация для Сил обороны на Северо-Слобожанском направлении имеет разный характер: украинские подразделения удерживают город Купянск и его окрестности, тогда как Волчанск находится под длительным давлением оккупантов.

Об этом в эфире сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.

По словам Трегубова, оккупанты стоят непосредственно к северу от Купянска и к востоку от плацдарма украинских сил на берегу реки Оскол. Российские силы пытаются сократить плацдарм и занять его, но украинские войска прочно держат позиции, нанося значительные потери противнику.

Отмечается, что россияне, которые небольшими пехотными группами просочились в город, оказались фактически в ловушке.

"Группа россиян, которая сидит в центре города, либо напугана, либо все еще надеется, что их как-то освободят оттуда. Но это означает, что командование держит их в заблуждении, потому что освободить их оттуда физически нет шансов", - отметил Трегубов.

Трегубов подчеркнул, что в Волчанске ситуация является откровенно сложной. Город полностью разрушен, инфраструктура не создает естественных препятствий для врага, а расстояние до государственной границы минимальное.

Российские силы длительное время давят на украинские позиции в окрестностях, в Вильче и Волчанских Хуторах, пытаясь обойти и инфильтрироваться.

"Город полностью разрушен, нет инфраструктуры как препятствия. И россияне там давят очень долго, а расстояние до границы минимальное. Поэтому, к сожалению, они давят на Волчанск, на окраины города, где держатся украинские позиции - на Вильчу, Волчанские Хутора, пытаясь обойти и инфильтрироваться. Ситуация в Волчанске откровенно непростая", - сказал Трегубов.

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценивает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", - отметил Коваленко.

Он добавляет, что Россия больше не способна вести масштабные войны и ее возможности значительно ограничены.

Как писал Главред, армия России недавно продвинулась в западной части Запорожской области. Продвижение врага зафиксировано к северо-западу от населенного пункта Степногорск, расположенного к западу от Орехова.

Кроме того, ранее сообщалось, что Россия увеличивает численность оккупантов в Сумской области. Враг пытается наступать, чтобы продвинуться к густому большому лесу к северо-западу от Сум.

Напомним, количество погибших российских военных в войне против Украины резко увеличилось в течение последних недель. По оценкам европейских правительств и разведки, если такая динамика сохранится, Кремль не сможет компенсировать потери без новой волны мобилизации.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

