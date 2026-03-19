Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: pixabay

Погода в Тернопольской области в пятницу, 20 марта, будет облачной. Существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Известно, что ветер завтра будет северо-западного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет в пределах от -1 до +4 градусов, днем ожидается +7…+12 градусов.

В городе Тернополь ночью прогнозируется 0…+2 градуса, а днем температура поднимется до +9…+11 градусов.

Кроме того, уровень опасности - зеленый, то есть отсутствует.

Синоптики также отметили, что 20 марта в 16:45 по киевскому времени наступит день весеннего равноденствия.

"Это астрономическое начало весны в Северном полушарии. Ось нашей планеты расположена так, что ни одно из полушарий не наклонено к Солнцу. То есть, Солнце находится прямо над экватором, поэтому Северное и Южное полушария получают почти одинаковое количество света", — говорится в сообщении.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

