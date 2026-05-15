Как спасти клубнику от слизней: трюк, который остановит вредителей раз и навсегда

Наибольшую опасность для ягод представляют прохладные и влажные вечера, когда слизни выходят на поиски пищи.

Как избавиться от слизней на клубнике — как защитить растения от слизней

Как защитить растения от слизней

Как избавиться от слизней на клубнике

Чего боится слизень

Слизни — одна из самых распространенных проблем на клубничных грядках. Они оставляют характерные дырки на листьях и повреждают ягоды, особенно в влажную прохладную погоду. Если не контролировать их численность, урожай может существенно пострадать.

Главред расскажет о безопасных и эффективных способах борьбы, которые не вредят ни растениям, ни окружающей среде.

Ручной сбор

Самый простой и в то же время действенный метод — собирать слизней вручную. Лучше всего делать это рано утром или вечером, когда они наиболее активны. Стоит осматривать участок под камнями, мульчей, листьями, у основания растений и под горшками. Собранных вредителей можно бросить в ведро с мыльной водой или вынести подальше от огорода, пишет Real Simple.

Диатомовая земля

Диатомит — природный порошок из окаменелых водорослей, который безопасен для людей и животных, но губителен для слизней. Его насыпают вокруг клубничных кустов в виде кольца шириной в несколько сантиметров. Важно помнить: диатомовая земля эффективна только в сухом состоянии, после дождя ее нужно обновлять.

Ловушки с пивом

Слизни реагируют на запах дрожжей, поэтому ловушки с пивом — один из самых результативных способов. Достаточно закопать небольшие емкости так, чтобы их край был на уровне почвы, и налить внутрь пиво. Привлеченные запахом, слизни падают в ловушку и тонут. Метод особенно эффективен при массовом скоплении вредителей.

Создание неблагоприятных условий

Чтобы уменьшить риск появления слизней, рекомендуем сделать участок менее привлекательным для них. Для этого следует:

избегать чрезмерного полива,

обеспечить хороший дренаж почвы,

регулярно убирать опавшие листья и органические остатки,

разрыхлять землю, разрушая кладки яиц.

Чистота на грядках — ключ к профилактике.

Как избавиться от слизней и улиток

Растения, отпугивающие слизней

Еще один естественный способ защиты клубники — высаживать рядом культуры, которые слизни не любят. Это папоротники, чистец византийский, наперстянка, а также ароматные травы: розмарин, тимьян, лаванда, шалфей. Их ворсистые листья и резкий запах создают барьер для вредителей.

Химические средства

Если природные методы не дали результата, можно использовать приманки с фосфатом железа. Они менее опасны для других обитателей сада, чем традиционные химикаты, но применять их следует осторожно, строго следуя инструкциям.

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

