Как спасти клубнику от слизней: трюк, который остановит вредителей раз и навсегда

Читайте в материале:
- Как защитить растения от слизней
- Как избавиться от слизней на клубнике
- Чего боится слизень
Слизни — одна из самых распространенных проблем на клубничных грядках. Они оставляют характерные дырки на листьях и повреждают ягоды, особенно в влажную прохладную погоду. Если не контролировать их численность, урожай может существенно пострадать.
Главред расскажет о безопасных и эффективных способах борьбы, которые не вредят ни растениям, ни окружающей среде.
Как избавиться от слизней на клубнике
Ручной сбор
Самый простой и в то же время действенный метод — собирать слизней вручную. Лучше всего делать это рано утром или вечером, когда они наиболее активны. Стоит осматривать участок под камнями, мульчей, листьями, у основания растений и под горшками. Собранных вредителей можно бросить в ведро с мыльной водой или вынести подальше от огорода, пишет Real Simple.
Диатомовая земля
Диатомит — природный порошок из окаменелых водорослей, который безопасен для людей и животных, но губителен для слизней. Его насыпают вокруг клубничных кустов в виде кольца шириной в несколько сантиметров. Важно помнить: диатомовая земля эффективна только в сухом состоянии, после дождя ее нужно обновлять.
Ловушки с пивом
Слизни реагируют на запах дрожжей, поэтому ловушки с пивом — один из самых результативных способов. Достаточно закопать небольшие емкости так, чтобы их край был на уровне почвы, и налить внутрь пиво. Привлеченные запахом, слизни падают в ловушку и тонут. Метод особенно эффективен при массовом скоплении вредителей.
Создание неблагоприятных условий
Чтобы уменьшить риск появления слизней, рекомендуем сделать участок менее привлекательным для них. Для этого следует:
- избегать чрезмерного полива,
- обеспечить хороший дренаж почвы,
- регулярно убирать опавшие листья и органические остатки,
- разрыхлять землю, разрушая кладки яиц.
Чистота на грядках — ключ к профилактике.
Растения, отпугивающие слизней
Еще один естественный способ защиты клубники — высаживать рядом культуры, которые слизни не любят. Это папоротники, чистец византийский, наперстянка, а также ароматные травы: розмарин, тимьян, лаванда, шалфей. Их ворсистые листья и резкий запах создают барьер для вредителей.
Химические средства
Если природные методы не дали результата, можно использовать приманки с фосфатом железа. Они менее опасны для других обитателей сада, чем традиционные химикаты, но применять их следует осторожно, строго следуя инструкциям.
Об источнике: Real Simple
Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
