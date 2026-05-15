Евровидение 2026: кто прошел в гранд-финал и когда выступит Украина

Список всех стран финалистов Евровидения 2026.

Евровидение 2026 - все финалисты

Как прошел второй полуфинал Евровидения

Названы все финалисты Евровидения 2026

Сегодня, 14 мая, на арене Винер-Штадтхалле в Вене, Австрия, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2026.

Во втором полуфинале Евровидения свои номера представили:

Болгария: DARA – Bangaranga

Азербайджан: JIVA – Just Go

Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

Чехия: Daniel Zizka – CROSSROADS

Армения: SIMÓN – Paloma Rumba

Швейцария: Veronica Fusaro – Alice

Кипр: Antigoni – JALLA

Латвия: Atvara – Ēnā

Дания: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Австралия: Delta Goodrem – Eclipse

Украина: LELÉKA – Ridnym

Албания: Alis – Nân

Мальта: AIDAN – Bella

Норвегия: JONAS LOVV - YA YA YA

Франция: Monroe - Regarde!

Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Всего в "Евровидении-2026" принимает участие 35 стран. Из двух полуфиналов в финал проходят по десять участников.

Дополнительно в финале соревнуются страны так называемой "большой четверки" (Италия, Германия, Франция, Великобритания), а также страна-организатор Австрия.

Кто прошел в гранд финал Евровидения 2026 из второго полуфинала:

Болгария Украина Норвегия Австралия Румыния Мальта Кипр Албания Дания Чехия

Все финалисты Евровидения 2026:

Греция

Финляндия

Бельгия

Швеция

Молдова

Израиль

Сербия

Хорватия

Литва

Польша

16 мая в Вене пройдет гранд-финал Евровидения 2026.

Отметим, накануне LELÉKA выступила на репетиции полуфинала Евровидения. Первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.

Также фаворитка Евровидения-2026 прервала молчание после скандала в первом полуфинале. Поводом для обвинений в использовании фонограммы стало видео из зала: пока Линда Лампениус стремительно бежала к другой декорации, партия скрипки продолжала звучать без пауз.

