Евровидение 2026: кто прошел в гранд-финал и когда выступит Украина

Сегодня, 14 мая, на арене Винер-Штадтхалле в Вене, Австрия, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2026.
Во втором полуфинале Евровидения свои номера представили:
- Болгария: DARA – Bangaranga
- Азербайджан: JIVA – Just Go
- Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Люксембург: Eva Marija – Mother Nature
- Чехия: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Армения: SIMÓN – Paloma Rumba
- Швейцария: Veronica Fusaro – Alice
- Кипр: Antigoni – JALLA
- Латвия: Atvara – Ēnā
- Дания: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Австралия: Delta Goodrem – Eclipse
- Украина: LELÉKA – Ridnym
- Албания: Alis – Nân
- Мальта: AIDAN – Bella
- Норвегия: JONAS LOVV - YA YA YA
- Франция: Monroe - Regarde!
- Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Всего в "Евровидении-2026" принимает участие 35 стран. Из двух полуфиналов в финал проходят по десять участников.
Дополнительно в финале соревнуются страны так называемой "большой четверки" (Италия, Германия, Франция, Великобритания), а также страна-организатор Австрия.
Кто прошел в гранд финал Евровидения 2026 из второго полуфинала:
- Болгария
- Украина
- Норвегия
- Австралия
- Румыния
- Мальта
- Кипр
- Албания
- Дания
- Чехия
Все финалисты Евровидения 2026:
- Греция
- Финляндия
- Бельгия
- Швеция
- Молдова
- Израиль
- Сербия
- Хорватия
- Литва
- Польша
16 мая в Вене пройдет гранд-финал Евровидения 2026.
Отметим, накануне LELÉKA выступила на репетиции полуфинала Евровидения. Первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.
Также фаворитка Евровидения-2026 прервала молчание после скандала в первом полуфинале. Поводом для обвинений в использовании фонограммы стало видео из зала: пока Линда Лампениус стремительно бежала к другой декорации, партия скрипки продолжала звучать без пауз.
