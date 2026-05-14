'Мог уже не выжить': оленю Борису провели срочную операцию, что с ним сейчас

В Центре спасения диких животных рассказали о сложной операции по спасению оленя Бориса, которая была сопряжена с высоким риском для его жизни.

https://glavred.info/life/mog-uzhe-ne-vyzhit-olenyu-borisu-proveli-srochnuyu-operaciyu-chto-s-nim-seychas-10764854.html Ссылка скопирована

Оленю Борису провели срочную операцию — что с ним сейчас / Коллаж: Главред, фото: Wild Animals Rescue Center/Facebook

О чем идет речь в материале:

Ветеринары провели срочную операцию по удалению рога оленя Бориса

Поврежденный рог угрожал глазу животного из-за стремительного роста

Операция прошла успешно без кровопотери и осложнений от наркоза

История оленя Бориса, пострадавшего в ДТП, получила новый драматический поворот. Из-за стремительного и опасного разрастания травмированного рога ветеринарам пришлось срочно проводить сложную операцию, хотя ослабленный организм животного мог не выдержать наркоза. Об этом сообщили в Wild Animals Rescue Center.

"Поврежденный после ДТП рог Бориса начал расти неправильно. Поскольку он угрожал глазу, рог нужно было обязательно удалить. А из-за истощенного состояния оленя мы планировали дать ему время набраться сил перед очередным наркозом", — говорится в сообщении. видео дня

В Центре спасения диких животных сообщили, что рог оленя Бориса начал расти значительно быстрее, чем прогнозировали специалисты. Если во время спасения животного расстояние между рогом и глазом составляло около 6 мм, то уже через пять дней оно сократилось менее чем до 1 мм, из-за чего специалисты были вынуждены срочно проводить сложное вмешательство.

"Мы пошли на этот риск ради спасения жизни Бориса. Это был один из самых тяжелых моментов за последнее время. Больше всего мы боялись анестезии, ведь ослабленный организм мог просто не выдержать наркоза, и была большая вероятность, что Борис не проснется", — указали они.

В Центре также пояснили, что удаление панта обычно сопровождается сильным кровотечением, которое трудно остановить в течение нескольких дней. Однако на этот раз операцию удалось провести почти без потери крови, а после процедуры кровотечения не возникло.

Специалисты признались, что очень волновались во время введения наркоза, ведь такие операции сопряжены с высокими рисками для жизни животного. В то же время благодаря профессионализму ветеринаров операция завершилась успешно: Борис хорошо перенес анестезию, а медики смогли избежать значительной кровопотери. В центре отметили, что вмешательство было сложным как физически, так и морально, однако команда справилась со всеми трудностями.

"Впереди его ждет длительная реабилитация. Требуется время не только для восстановления после операции, но и для лечения внутренних органов, ведь у Бориса с ними немало проблем. Поэтому мы позаботимся о нем и обязательно будем сообщать о состоянии его здоровья. Искренне благодарны специалистам из Ветеринарной клиники Инны Васильковской за заботливую работу и самоотдачу своему делу", — резюмировали они.

Олень Борис - последние новости по теме

Напомним, после нового ДТП с оленем Борисом во время перевозки в центр реабилитации ветеринары говорили о сильном стрессе у животного, который мог осложнить дальнейшее лечение и восстановление. В аварию попал автомобиль сотрудников Центра спасения диких животных. По словам очевидцев, водитель другой машины заснул за рулем.

Отметим, что после первой аварии Борис находился в критическом состоянии, а реабилитация оленя Бориса после тяжелых травм и потери рогов проходила под постоянным наблюдением ветеринаров. Специалисты тогда не исключали внутренних повреждений и опасались, что транспортировка может представлять угрозу для его жизни.

Как ранее сообщал Главред, поврежденный рог у Бориса начал стремительно деформироваться после травмы, из-за чего животному могла понадобиться сложная операция. Именно неправильная регенерация рога у оленя Бориса после ДТП стала одной из причин его перевозки в специализированный центр. Медики решили не откладывать вмешательство из-за угрозы для глаза животного.

Другие новости:

Об источнике: Центр спасения диких животных Центр спасения диких животных — это место временного пребывания и лечения для животных. Сотрудники центра спасают животных из самых горячих точек Донецкой и Луганской областей. В центре также лечат и реабилитируют диких животных, пострадавших от войны и жестокости. Центром занимается Наталья Попова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред