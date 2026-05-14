Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Мог уже не выжить": оленю Борису провели срочную операцию, что с ним сейчас

Юрий Берендий
14 мая 2026, 23:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Центре спасения диких животных рассказали о сложной операции по спасению оленя Бориса, которая была сопряжена с высоким риском для его жизни.
'Мог уже не выжить': оленю Борису провели срочную операцию, что с ним сейчас
Оленю Борису провели срочную операцию — что с ним сейчас / Коллаж: Главред, фото: Wild Animals Rescue Center/Facebook

О чем идет речь в материале:

  • Ветеринары провели срочную операцию по удалению рога оленя Бориса
  • Поврежденный рог угрожал глазу животного из-за стремительного роста
  • Операция прошла успешно без кровопотери и осложнений от наркоза

История оленя Бориса, пострадавшего в ДТП, получила новый драматический поворот. Из-за стремительного и опасного разрастания травмированного рога ветеринарам пришлось срочно проводить сложную операцию, хотя ослабленный организм животного мог не выдержать наркоза. Об этом сообщили в Wild Animals Rescue Center.

"Поврежденный после ДТП рог Бориса начал расти неправильно. Поскольку он угрожал глазу, рог нужно было обязательно удалить. А из-за истощенного состояния оленя мы планировали дать ему время набраться сил перед очередным наркозом", — говорится в сообщении.

видео дня

В Центре спасения диких животных сообщили, что рог оленя Бориса начал расти значительно быстрее, чем прогнозировали специалисты. Если во время спасения животного расстояние между рогом и глазом составляло около 6 мм, то уже через пять дней оно сократилось менее чем до 1 мм, из-за чего специалисты были вынуждены срочно проводить сложное вмешательство.

"Мы пошли на этот риск ради спасения жизни Бориса. Это был один из самых тяжелых моментов за последнее время. Больше всего мы боялись анестезии, ведь ослабленный организм мог просто не выдержать наркоза, и была большая вероятность, что Борис не проснется", — указали они.

В Центре также пояснили, что удаление панта обычно сопровождается сильным кровотечением, которое трудно остановить в течение нескольких дней. Однако на этот раз операцию удалось провести почти без потери крови, а после процедуры кровотечения не возникло.

Специалисты признались, что очень волновались во время введения наркоза, ведь такие операции сопряжены с высокими рисками для жизни животного. В то же время благодаря профессионализму ветеринаров операция завершилась успешно: Борис хорошо перенес анестезию, а медики смогли избежать значительной кровопотери. В центре отметили, что вмешательство было сложным как физически, так и морально, однако команда справилась со всеми трудностями.

"Впереди его ждет длительная реабилитация. Требуется время не только для восстановления после операции, но и для лечения внутренних органов, ведь у Бориса с ними немало проблем. Поэтому мы позаботимся о нем и обязательно будем сообщать о состоянии его здоровья. Искренне благодарны специалистам из Ветеринарной клиники Инны Васильковской за заботливую работу и самоотдачу своему делу", — резюмировали они.

Олень Борис - последние новости по теме

Напомним, после нового ДТП с оленем Борисом во время перевозки в центр реабилитации ветеринары говорили о сильном стрессе у животного, который мог осложнить дальнейшее лечение и восстановление. В аварию попал автомобиль сотрудников Центра спасения диких животных. По словам очевидцев, водитель другой машины заснул за рулем.

Отметим, что после первой аварии Борис находился в критическом состоянии, а реабилитация оленя Бориса после тяжелых травм и потери рогов проходила под постоянным наблюдением ветеринаров. Специалисты тогда не исключали внутренних повреждений и опасались, что транспортировка может представлять угрозу для его жизни.

Как ранее сообщал Главред, поврежденный рог у Бориса начал стремительно деформироваться после травмы, из-за чего животному могла понадобиться сложная операция. Именно неправильная регенерация рога у оленя Бориса после ДТП стала одной из причин его перевозки в специализированный центр. Медики решили не откладывать вмешательство из-за угрозы для глаза животного.

Другие новости:

Об источнике: Центр спасения диких животных

Центр спасения диких животных — это место временного пребывания и лечения для животных. Сотрудники центра спасают животных из самых горячих точек Донецкой и Луганской областей. В центре также лечат и реабилитируют диких животных, пострадавших от войны и жестокости. Центром занимается Наталья Попова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
животные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

21:45Война
Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

21:30Stars
"Производство этого года": Зеленский раскрыл, чем ударили по дому в Киеве

"Производство этого года": Зеленский раскрыл, чем ударили по дому в Киеве

20:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

Последние новости

23:19

"Разнесла": как выступила Украина на Евровидении 2026 во втором полуфинале

23:15

"Мог уже не выжить": оленю Борису провели срочную операцию, что с ним сейчас

23:10

Номер Швейцарии сравнили с номером Украины на детском ЕвровиденииВидео

22:58

Известный хоккеист погиб в результате удара РФ по жилому дому в Киеве

22:53

17-летняя француженка удивила оперным вокалом на Евровидении 2026Видео

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
22:31

Болгария феерично вернулась на Евровидение 2026 после паузыВидео

21:59

Виноградари не пропускают этап: чем обработать лозу для активного ростаВидео

21:55

РФ готовит новый массированный удар: Жданов назвал вероятную дату

21:45

Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

Реклама
21:43

Спасаем будущий урожай: как правильно подкормить сад, пострадавший от холода

21:30

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

21:18

Пышное цветение гарантировано: что сделать, чтобы петунии обильно цвели все лето.

21:03

Устранение Путина: раскрыт сценарий вооруженной смены власти в России

21:00

Россия готовит массовое переселение россиян в Украину: эксперт оценил шансы Кремля

20:52

Рожденные быть сильными: люди, рожденные в этих месяцах, никогда не сдаются

20:41

Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чём причинаВидео

20:26

"Производство этого года": Зеленский раскрыл, чем ударили по дому в Киеве

20:19

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

20:08

В МВФ сделали заявление о новых налогах в Украине: кого может касаться

19:52

Что действительно делают медведи зимой в берлоге: ученые развеяли популярный мифВидео

Реклама
19:45

Чем обработать лук и чеснок от луковой мухи: урожай увеличится в несколько раз

19:26

В Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

19:20

Тотальная война заключается не в захвате территорий: Кущ - перспективах мирамнение

19:05

Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствиемВидео

19:04

В ВСУ не исключают отход из ключевого города на востоке: СМИ раскрыли детали

18:37

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:35

Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос: нюанс, о котором почти не говорятВидео

18:27

Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

17:55

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:50

Миллионер снес развлекательный комплекс на заднем дворе: соседи ликуют

17:48

Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

17:33

Что означает загадочное украинское слово "закапелок": догадываются единицы

17:31

В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

17:15

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:06

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:04

Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

16:44

Как правильно говорить ребенку "нет": психолог дала неожиданный совет

16:42

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:34

Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

16:29

Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

Реклама
16:15

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

16:10

Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиляВидео

16:06

Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

15:54

На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

15:48

Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

15:43

Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

15:30

Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочникаВидео

15:22

Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

15:11

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шиныВидео

15:10

"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять