Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

Аналитики отмечают изменение ситуации на фронте, указывая на истощение российских сил и повышение эффективности украинских ударов по логистике РФ.

/ Коллаж: Главред, фото: 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем идет речь в материале:

Украина освободила за месяц больше территорий, чем оккупировала Россия

Успехи ВСУ разрушают миф Путина о неизбежной победе Москвы

Дроны и удары по логистике РФ смогли переломить ход событий

Несмотря на то, что Россия до сих пор контролирует почти 20% территории Украины, последние месяцы стали для Кремля первыми за длительный период, когда наступательные темпы фактически замедлились, а украинские силы начали постепенно возвращать отдельные территории. Об этом говорится в материале CNN, подготовленном на основе общения с украинскими военными, аналитиками и чиновниками.

Офицер украинского подразделения беспилотных систем Lazar’s Group Кирилл Бондаренко, который воюет на Запорожском направлении, сообщил журналистам о заметных изменениях настроений среди военных на фронте.

"Мы видим и чувствуем, как меняется настроение среди российских войск на линии фронта. Они измотаны. Нам удалось переломить ход событий", — сказал Бондаренко в интервью CNN.

По данным американского Института изучения войны (ISW), в прошлом месяце Украина освободила больше территории, чем смогла оккупировать Россия. Это стало первым случаем территориальных потерь Москвы со времени украинской операции в Курской области РФ в августе 2024 года.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Хотя масштабы освобожденных территорий пока остаются небольшими, аналитики отмечают, что на этом этапе инициатива в определенной степени переходит на сторону Киева. Для Кремля это создает проблему, поскольку Владимир Путин долгое время продвигал тезис о неизбежности победы России и постепенном захвате всего Донбасса.

В материале также отмечается, что этот тезис с самого начала выглядел противоречиво, учитывая медленное и чрезвычайно затратное продвижение российских войск после вторжения 2022 года. В то же время такая риторика в определенной степени влияла на международное восприятие войны, и даже Дональд Трамп ранее высказывал мнение, что Россия имеет преимущество в войне, заявляя, что у Украины якобы "нет козырей".

"Вся предпосылка переговорной тактики Путина заключается в использовании этой когнитивной войны, чтобы убедить Запад, что нет смысла поддерживать Украину и что им следует просто заставить Украину уступить сейчас всем требованиям России. Это действительно подрывает всю эту версию", — сказала Кристина Гарвард, заместитель руководителя группы по России в ISW.

Последние успехи Украины в значительной степени связывают с преимуществом в сфере беспилотных технологий. После концентрации усилий на ударах дронами ближнего радиуса действия по российским позициям на фронте, а также дальних атаках вглубь территории РФ, Украина в последнее время активизировала удары среднего радиуса действия, направленные на российскую логистику.

"Мы наблюдаем действительно резкий рост количества таких ударов, которые наносят украинцы. Это влияет на российскую логистику. Если они сейчас постоянно находятся под угрозой ударов украинских беспилотников, это существенно угрожает, замедляет и тормозит их логистику", — сказал Гавард.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Высокопоставленный офицер СБУ с позывным "Банкир" сообщил CNN, что, несмотря на постоянные российские атаки на Запорожском направлении, украинским силам удалось частично вернуть контроль над территориями, которые были захвачены несколько месяцев назад.

"В нашем секторе развернуто много различных подразделений. Этот участок фронта удерживается благодаря скоординированным усилиям всех сил обороны — от пехоты, которая держит позиции, до дронов, которые постоянно действуют и наносят удары по врагу", — сказал он.

По его словам, линия фронта сейчас настолько насыщена дронами, что продвижение стало крайне сложным для обеих сторон. В то же время такая ситуация больше затрудняет действия российской армии, которая утратила возможность постепенно продвигаться вперед так, как это происходило ранее.

Аналитики отмечают, что сейчас российские войска все чаще пытаются проникать на подконтрольные Украине территории и создавать впечатление постоянного наступления. Однако даже в тех случаях, когда им удается временно установить флаг в серой зоне вдоль фронта, удерживать такие позиции длительное время они не могут.

"Россияне постоянно докладывают своим командирам, что захватили различные села, но на самом деле их там нет. Мы постоянно вытесняем их оттуда. Наши удары средней дальности, которые мы наносим непрерывно, очень помогают в этом", — сказал Бондаренко.

Последние успехи Украины выходят далеко за пределы фронта. Киев пытается уменьшить выгоды, которые Россия получает от повышения цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана, нанося удары вглубь российской территории по нефтегазовой инфраструктуре и другим стратегическим объектам.

Такие атаки, по оценкам аналитиков, помогают ограничивать дополнительные доходы Москвы от дорогих энергоносителей, а также делают войну более ощутимой для населения самой России.

Эксперты, наблюдающие за внутренней ситуацией в РФ, отмечают, что поддержка войны среди россиян постепенно снижается. На фоне экономических трудностей все большее недовольство вызывают перебои с интернетом, а регулярные украинские удары по объектам в глубине страны усиливают тревожность среди населения.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Кроме того, продолжает расти число человеческих потерь. На прошлой неделе российские оппозиционные СМИ "Медиазона" и "Медуза" обнародовали новые оценки, согласно которым за четыре года полномасштабной войны могли погибнуть до 352 тысяч российских военных. В Кремле эти данные не комментировали.

Несмотря на признаки, которые сейчас выглядят благоприятными для Украины, аналитики призывают к осторожности. Они отмечают, что боевой дух украинских сил сейчас значительно выше, чем несколько месяцев назад, однако с наступлением весны появляются новые риски — густая зелень может затруднить работу операторов дронов и дать российским диверсионным группам больше возможностей для маскировки.

"Сейчас Украина, возможно, не побеждает — но она проигрывает гораздо меньше, чем Россия", — резюмировали в материале.

Каков реальный сценарий завершения войны — мнение эксперта

Как писал Главред, у России фактически нет возможности завершить войну против Украины без существенных политических и военных потерь. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Целью Украины остаются границы 1991 года, и, несмотря на сложность этого пути, мы можем этого достичь. В 2022 году тоже мало кто верил, что нам удастся остановить Россию, но Украина освободила север, часть Харьковщины и правобережную Херсонщину", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, нынешний ход боевых действий существенно отличается от первых этапов полномасштабного вторжения. Продвижение российских войск остается медленным и не приносит стратегических результатов. В то же время Украина постепенно усиливает свои возможности по сдерживанию врага, в частности благодаря развитию беспилотных технологий и ударных возможностей.

Коваленко также предположил, что в будущем Украина может перейти к контрнаступательным действиям, хотя конкретные сроки пока неизвестны. При этом он подчеркнул, что даже при изменении ситуации на фронте Россия не сможет выйти из войны без значительных потерь как в военной, так и в экономической сферах.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, что рекордную атаку РФ по Украине 13-14 мая с использованием более 1500 дронов и ракет украинская ПВО смогла отразить с результатом в 95% сбитых целей, а дроны-перехватчики уже уничтожают около трети вражеских БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что такого масштаба атак мир еще не видел. Россия также намеренно наносила повторные удары по местам работы спасателей.

Отметим, что удар ракетой Х-101 по многоэтажке в Киеве, по предварительным данным, был нанесен ракетой, изготовленной уже в этом году. Владимир Зеленский заявил, что это свидетельствует о продолжении поставок компонентов в РФ, несмотря на международные санкции.

Как ранее сообщал Главред, переговоры о прекращении войны в 2025 году могли сорваться из-за попыток обсуждать условия Кремля вместо формулы безусловного прекращения огня. Политический философ Александр Морозов считает, что изменить ситуацию способна лишь жесткая международная коалиция с участием великих держав. В Европе при этом продолжают сомневаться в готовности Москвы к компромиссам.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

