В МВФ сделали заявление о новых налогах в Украине: кого может касаться

Алексей Тесля
14 мая 2026, 20:08
В МВФ анонсировали обсуждение с властями Украины статуса обязательств по реформам, включая два, касающиеся НДС.
В МВФ советуют Украине повысить налоги
В МВФ рассказали о новом раунде переговоров Украиной / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное:

  • В МВФ ожидают от Украины изменений, касающихся НДС
  • Ранее власти Украины согласовали комплексную программу реформ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину в ближайшие недели для первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на $8,1 млрд, открытой в конце февраля.

При этом будут обсуждены вопросы мобилизации внутреннего финансирования, сообщила пресс-секретарь МВФ Джулия Козак, передает "Интерфакс-Украина".

"Во время миссии по пересмотру, которая состоится в ближайшие недели, персонал, конечно, проведет обсуждение с властями статуса обязательств по реформам, включая два, касающиеся НДС", – сказала она.

Козак напомнила, что в рамках утверждения новой программы власти Украины согласовали комплексную программу реформ, разработанную для достижения целей власти по вступлению в ЕС. Эта программа призвана как разблокировать существенную внешнюю поддержку, так и увеличить внутреннее финансирование, что очень важно для удовлетворения очень больших финансовых потребностей Украины.

"Мы поддерживаем усилия власти по расширению налоговой базы, в частности путем уменьшения размера неформального сектора. Например, сейчас неформальный сектор оценивается в 45% ВВП. Поэтому вывод части этого сектора из тени в формальную экономику, где эти предприятия, эти фирмы делают вклад в налоговые поступления, будет очень важным для Украины, в дополнение к некоторым другим мерам мобилизации доходов", – отметила пресс-секретарь МВФ.

Она уточнила, что среди прочего это будет обсуждаться во время миссии, но дополнительная информация будет предоставлена уже после завершения этих обсуждений.

Новые налоги в Украине: что известно

Как сообщалось, в новой программе Украина взяла обязательство принять закон о введении НДС для упрощенцев и на импортные посылки, дешевле EUR150, до конца марта. Что касается первого, то в середине апреля, по словам украинских чиновников, была достигнута договоренность с Фондом отложить его выполнение на год, тогда как законопроект о посылках принят в первом чтении, но его слушание во втором чтении затягивается.

Что предшествовало

Отметим, что новая программа EFF для Украины общим объемом $8,1 млрд из-за затягивания войны заменила предыдущую четырехлетнюю программу на $15,6 млрд, открытую в марте 2023 года, по которой было получено девять траншей на общую сумму $10,6 млрд. Первый транш новой программы объемом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) поступил в госбюджет Украины в начале марта этого года. На этот год запланировано три пересмотра – в начале июня, сентября и декабря, в случае успеха которых Украина сможет получить дважды по SDR0,50 млрд (около $0,72 млрд), а также еще SDR0,70 млрд (около $1,01 млрд).

В целом новая программа предусматривает совокупный объем внешнего финансирования Украины с участием международных партнеров $136,5 млрд в базовом варианте и $146,3 млрд – в отрицательном.

Как в парламенте относятся к новым налоговым изменениям

Даниил Гетманцев прокомментировал инициативу по изменению налогового регулирования онлайн-платформ в Украине. Речь идёт о законопроекте, который должен упорядочить систему налогообложения цифровых площадок.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения не предусматривают дополнительной налоговой нагрузки для граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью. По его словам, обычные люди, которые продают личные вещи время от времени или делают это не на постоянной основе, под действие новых правил не подпадут.

Повышение налогов в Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Читайте также:

Об учреждении: МВФ

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

