Россия готовит массовое переселение россиян в Украину: эксперт оценил шансы Кремля

Жданов заявил, что Россия не способна повторить масштабную советскую индустриализацию, поскольку нынешняя система не располагает ни ресурсами, ни возможностями.

Почему план Кремля по переселению россиян на временно оккупированные территории обречен на провал

План РФ переселить 100 тысяч россиян на оккупированные земли нереалистичен

У России нет ресурсов для индустриализации сталинских масштабов

В Мариуполе жилье строят на продажу, а не для выдачи пострадавшим

Россия продолжает заявлять о масштабных планах заселения временно оккупированных украинских территорий. В частности, речь шла о намерении переселить на временно оккупированные территории Украины 100 тысяч россиян. Однако такие планы выглядят нереальными. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Это нереально. Людей нужно мотивировать, в частности, высокими зарплатами и условиями, только тогда они поедут. Повторить 20-е годы и индустриализацию, которую проводил Сталин, РФ не сможет, потому что инженерно-технический состав составляли исключительно американцы, а рабочей силой были заключенные, которых никто не спрашивал. К тому же тогда были принудительные переселенцы, которых загоняли на заводы и шахты", — сказал он.

Жданов напомнил, что в Советском Союзе гордились строительством ДнепроГЭСа фактически ручным трудом — без современной техники вроде бетоновозов или миксеров, когда тысячи людей вручную замешивали бетон. По его мнению, это характерный пример российского имперского подхода, ведь то, что для других государств выглядело бы как признак отсталости или повод для стыда, в СССР подавали как достижение.

В то же время военный эксперт подчеркнул, что современная Россия уже не способна реализовывать подобные масштабные проекты. В качестве примера он привел ситуацию в Мариуполе, где рабочих завозили только те строительные компании, которые получили разрешение на возведение нескольких домов. По его словам, "ждуны", которые ждали компенсации за разрушенное жилье, остались разочарованными, поскольку вместо обещанного возврата квартир им фактически предложили самостоятельно решать жилищный вопрос через ипотеку или покупку жилья за собственный счет.

"В Мариуполе до основания снесли советские панельные дома и хрущевки, а вместо них построили новые пятиэтажки и несколько девятиэтажек. И выставили их на продажу. В России человек – ничто, и называть его как-то не стоит", – подытожил он.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко ранее объяснял, что РФ не будет восстанавливать разрушенные украинские города и будет создавать лишь "потемкинские деревни" для пропаганды и разворовывания бюджетных средств. Он подчеркнул, что у Москвы нет ресурсов даже для развития собственных регионов. Эксперт также прогнозировал превращение оккупированных территорий в города-призраки.

Как ранее сообщал Главред, экономист Олег Пендзин обращал внимание на массовое переселение россиян в оккупированный Мариуполь и изменение структуры населения города. По его словам, такая политика напоминает советские практики вытеснения местного населения и заселения территорий выходцами из отдаленных регионов РФ.

Отметим, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов ранее заявлял, что оккупированные территории Донбасса превращаются для России в финансовое бремя из-за санкций, оттока населения и отсутствия инвесторов. Он подчеркнул, что бизнес не готов вкладывать средства в регионы, где продолжаются боевые действия. Часть жителей после получения российских паспортов уезжает в другие области РФ в поисках работы.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

