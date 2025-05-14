Будут ли восстанавливать уничтоженные РФ города Украины - назван неожиданный нюанс

Восстановление городов, которые уже уничтожены РФ может стать вызовом для Украины, ведь возникает вопрос для кого и кем эти территории будут восстанавливаться.

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Нужно ли восстанавливать уничтоженные Россией города Украины / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Пендзин:

Пока не понятно для кого восстанавливать разрушенные города Украины

6,8 миллиона украинцев официально выехали за границу

Структура населения оккупированных территорий изменилась

Вопрос будущего разрушенных войной украинских городов остается открытым и болезненным. О том, стоит ли восстанавливать Волчанск, Бахмут, Марьинку, или они навеки останутся городами-призраками во время чата на Главреде рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, речь идет о сверхсложном вопросе.

"Скажите, а кто и для кого будет восстанавливать те города? Города восстанавливаются местным населением, территориальными общинами. Когда в тех городах не осталось живой души, когда те города превратились в города-призраки, шанс на их восстановление чрезвычайно невелик", - отметил он.

Пендзин отмечает, что ситуацию осложняет чрезвычайно высокая концентрация взрывоопасных предметов в этих городах - на квадратный метр их критически много. Перед тем как говорить о восстановлении, необходимо провести масштабное разминирование и демонтаж остатков разрушенных сооружений. Но возникает вопрос, для кого именно все это восстанавливать.

Он напоминает, что во времена Советского Союза подобные города строились рядом с крупными производственными объектами, которые обеспечивали рабочие места для местных жителей. Сейчас же там разрушено не только жилье, но и вся промышленная инфраструктура, и ее восстановление не предвидится.

"У меня есть большие сомнения в том, что те территории даже теоретически могут быть восстановлены в ближайшее время. У нас официально 6,8 миллиона беженцев, которые выехали за границу. Когда в 2022 году проводили опрос, 72% опрошенных говорили, что вернутся в Украину, как только остановится война. Опрос, который проводился в конце 2024 года, показывает, что 30% не вернутся точно, еще 30% колеблются, возвращаться или нет, но считайте, что тоже не вернутся. То есть сейчас можно ожидать, что из 10 человек, которые выехали, вернутся в лучшем случае 3", - отмечает эксперт.

Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными, и почему в России возвращаются продуктовые карточки и дефицит товаров:

Экономист отмечает, что значительная часть беженцев, выехавших за границу, - это жители регионов, приближенных к зоне боевых действий или с оккупированных территорий, и большинство из них вряд ли вернется. Поэтому возникает вопрос для кого и кем эти территории будут восстанавливаться.

К тому же есть еще одна ключевая проблема - деоккупация. Вооруженным силам пока не хватает ресурсов для полного освобождения территорий, что признает и сам президент, поэтому полагаются в основном на дипломатические пути. В дополнение, в условиях активной русификации оккупированных регионов и заселения их выходцами из восточных регионов России, особенно в менее разрушенных городах, ситуация осложняется еще больше.

"Яркий пример - Мариуполь. Сейчас структура населения этого города существенно изменилась, прежде всего это касается национального признака: там появилось много людей с Кавказа, Сибири, Зауралья. Это люди, которые абсолютно, никоим образом не имеют связей с сегодняшней Украиной. Кстати, именно такая идеология оккупационного подчинения территории была в Советском Союзе. Принудительное выселение украинцев и принудительное переселение их в Сибирь, а на их место завоз жителей Сибири имело целью выбить национальную почву, почву из национально-освободительных движений на этих территориях. То, что сегодня делает Россия, аналогично тому, что делал СССР, когда переваривал территории стран Балтии, западной Украины", - сказал Пендзин.

Пендзин резюмирует, что вопрос восстановления тех территорий в случае деоккупации гораздо глубже, чем вопрос строительных работ. Это вопрос социально-национальных отношений людей, которые на тот момент будут находиться на тех территориях, и будет ли там вообще хоть кто-то.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска замедляют темпы продвижения на Покровском направлении. Как сообщил военный аналитик Алексей Гетьман, украинские силы не только удерживают инициативу в этом районе, но и наращивают тактическое преимущество.

В то же время армия РФ продолжает наступательные действия на трех направлениях - в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что атаки на Сумщине имеют целью оказывать давление на областной центр и отвлекать украинские ресурсы.

Кроме того, из временно оккупированного Севастополя, который контролирует Россия, захватчики вывозят имущество 810-й бригады морской пехоты, сообщили партизаны движения "Атеш".

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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