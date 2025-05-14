Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"

В России вернутся продуктовые карточки, "колбасные электрички" и пустые полки магазинов, убежден экономист Олег Пендзин.

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Цены на мясо подталкивают украинцев становиться вегетарианцами, но и цены на овощи из-за неурожая могут быть заоблачными – Пендзин / Колаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с экономистом, исполнительным директором Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным. Общаясь с читателями, он рассказал, каковы позитивы и негативы "соглашения о недрах", и почему оно может стать "мертворожденным ребенком", каков самый оптимистичный сценарий прекращения войны для Украины, на который она может надеяться, что будет с курсом гривни и ценами на бензин, почему Россию ждут продуктовые карточки, "колбасные электрички" и пустые полки магазинов, цена на какие продукты в Украине будет "пробивать потолок", а также почему разрушенные Россией города, вероятнее всего, останутся городами-призраками.

Представляем стенограмму чата с Олегом Пендзиным.

Nana: Как вы оцениваете подписанное Украиной и США "соглашение о недрах", его экономический аспект? По вашему мнению, от него украинцам больше пользы или угроз?

Олег Пендзин: Это лучший из худших вариантов, которые предлагались. Но я бы сказал, что это соглашение не о недрах, а о создании американо-украинского инвестиционного фонда. Хочу напомнить, что американцы дважды предлагали свой вариант этого соглашения, оно серьезно прорабатывалось украинской стороной, потом состоялись дискуссии в Овальном кабинете, потом снова приехал проект соглашения на 81 страницу, который нарушал все возможные "красные линии". И сейчас мы имеем окончательный вариант, который, по моему мнению, не нарушает украинское законодательство и Конституцию Украины, а также не пересекает "красные линии". Поэтому это лучший из худших вариантов, которые предлагались американцами.

Соглашение с США не нарушает "красные линии", но не даст Украине ничего, кроме разблокирования возможности покупать оружие у Штатов, считает Пендзин / Фото: Фейсбук Юлии Свириденко

Даст ли нам что-нибудь это соглашение? Я несколько пессимистично оцениваю перспективы получения позитивов от него. Сначала следует объяснить, какие "красные линии" удалось обойти.

Во-первых, Украина не признала долгом деньги, которые в свое время предоставлял Байден, и американцы с этим согласились. Речь идет о сумме чуть больше 100 миллиардов долларов. Это однозначный позитив.

Во-вторых, Украина согласилась на то, что украинская часть этого фонда будет наполняться за счет части рентных платежей от новых месторождений полезных ископаемых, на которые будет заходить инвестор и которые будут разрабатываться. То есть все компании, которые добывают нефть, газ и другие виды полезных ископаемых в Украине и платят рентные платежи, не будут привлечены к наполнению украинской части фонда. Это тоже позитив.

В-третьих, американцы предлагали "право первой ночи" для этого фонда, то есть чтобы фонд определял, кто из инвесторов будет допущен к получению лицензии, а кто нет. Это было бы нарушением экономического суверенитета Украины. Но в окончательном варианте соглашения этого нет. Разве что этот фонд будет иметь преимущественное право на покупку полезных ископаемых, добытых инвесторами. Это тоже позитив.

Это все, что касается позитивов и преимуществ, которые получила Украина.

Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными, и почему в России возвращаются продуктовые карточки и дефицит товаров:

Теперь несколько слов о негативе.

Во-первых, это соглашение бессрочное. То есть присутствие американцев и их право получать 50% от рентных платежей новых месторождений, по сути, не ограничены во времени. Поэтому это может быть 30, 40, 50, 100 лет. Такая бессрочность дает США возможность получать доходы от украинских полезных ископаемых достаточно длительный период времени. Когда Трамп своим избирателям говорит, что подписал с Украиной соглашение, которое даст Соединенным Штатам Америки гораздо больше, чем условных 350 миллиардов долларов, в этом есть смысл. Но на это понадобится очень длительный период времени, вероятно, десятилетия. Вообще, любая бессрочная сделка всегда предполагает большие риски.

Во-вторых, хочу напомнить, что неотъемлемой частью наших предложений по всем предыдущим вариантам были гарантии безопасности. Подписанное соглашение не имеет никаких гарантий безопасности, даже упоминания о них. Но, на мой взгляд, они важны и в этом соглашении были бы абсолютно органичными. Ведь наполнение этого фонда должно осуществляться за счет рентных платежей от новых разработанных месторождений полезных ископаемых. Но ни один сознательный инвестор не придет в страну, где продолжается активная фаза боевых действий. Ни один инвестор не вложит ни копейки, если не будет иметь гарантий неприкосновенности собственного бизнеса. А пока продолжаются активные боевые действия, таких гарантий никто не даст.

Несмотря на заявление госпожи Свириденко о том, что соглашение может заработать уже через 2-3 месяца, оно точно не будет работать до завершения активной фазы боевых действий. Потому что просто не придут инвесторы.

Вот почему требования относительно гарантий безопасности со стороны Украины были логичными: если нет гарантий безопасности – нет безопасности; если нет безопасности – не придет ни один инвестор; не придет инвестор – не будет доходов; следовательно, тогда этот фонд – мертворожденный ребенок.

В-третьих, источниками финансирования украинской части этого фонда должна стать часть от рентных платежей. А их еще надо будет проводить через бюджетный кодекс, что должна сделать Верховная Рада.

Вопрос в другом – а чем будет наполняться американская часть фонда? Американцы, создавая фонд, надеялись, что Украина согласится на то, что американская часть фонда будет наполняться условным "долгом" времен Байдена. Этого не произошло, поэтому американцы должны найти источник наполнения своей части. Украина отмечает, что готова признавать в качестве взносов американской стороны военно-техническую помощь со стороны США. Эта норма есть в соглашении, подписанном Свириденко. Но в бюджете США на 2025 год нет ни единого слова об Украине, ни одного упоминания. То есть в лучшем случае соответствующие статьи могут появиться в бюджете США на 2026 год. До того, возможно, будут новые законопроекты, за которые проголосует парламент США. Но, исходя из звучащей риторики, трудно представить, что вдруг республиканцы внесут 50-60 миллиардов долларов в качестве помощи Украине, ведь это то, против чего они категорически выступали во времена Байдена.

Таким образом, источники наполнения американской части фонда не понятны. А если не будет наполнена американская часть, этот фонд не будет работать, потому что американцы не будут иметь никаких прав, ведь любой фонд работает в пределах фактических взносов в уставный фонд.

Кроме того, сейчас во всех СМИ европейских стран, которые анализируют это соглашение, упоминается опыт крупных добывающих компаний с мощными ноу-хау и огромными оборотами. Он свидетельствует о том, что первые доходы от деятельности добывающих компаний начинаются не раньше, чем через 8-10 лет. Пока будет получена лицензия, пока будет подобран персонал, пока будет завезено оборудование и решится вопрос о присоединении к сетям и земельные вопросы (ведь месторождения под землей, а сверху – земля аграриев или частников). Понадобятся дополнительные расходы, чтобы решить земельные вопросы. Да и в конце концов, там сидят территориальные общины. Поэтому – 8-10 лет, не раньше.

Поэтому, когда мы говорим о том, что конкретно Украине светит в ближайшее время от этого соглашения, то, кроме теоретического разблокирования военно-технической помощи США и возможности хоть что-то купить из оружия у американцев, – ничего. Конечно, однозначный позитив, что американцы уже разблокировали это, и Трамп позволил Украине купить американское военно-техническое снаряжение на 50 миллионов долларов.

Но если говорить о последствиях деятельности этого фонда для экономики Украины, то там столько предварительных условий, что фонд заработает очень нескоро.

США боятся третьей мировой, поэтому вряд ли будут пытаться подвинуть Россию с оккупированных украинских территорий, считает Пендзин / Фото: Офис президента Украины

Edward: Делает ли "соглашение о недрах" Соединенные Штаты более заинтересованными в возвращении под контроль Украины всех оккупированных территорий, чтобы иметь доступ к месторождениям полезных ископаемых на этих территориях?

Олег Пендзин: Очень трудно комментировать то, что в голове у Трампа, потому что его решения в основном эмоциональные, а не основанные на глубокой аналитике и логике. И у меня есть очень большие сомнения в том, что американская администрация будет прилагать хоть какие-то усилия, чтобы подвинуть россиян с оккупированных территорий. Американцы боятся третьей мировой и ядерного конфликта. Именно такие опасения формировали политику администрации Байдена: нам предоставлялось оружие и военно-техническое оборудование для того, чтобы мы выжили, не умерли, а не для того, чтобы победили. Это принципиальное отличие. И я не думаю, что нынешняя администрация, даже несмотря на подписание всех этих бумаг, изменит оценку процессов, происходящих в Украине.

В лучшем случае нам светит замораживание войны по линии соприкосновения, то есть корейский вариант. Кстати, в мирных предложениях американцев содержится пункт, где говорится именно о замораживании войны по линии соприкосновения. Американцы даже не пытались выдвинуть идею о том, что россияне должны уйти с оккупированных территорий. О Крыме я даже не говорю, потому что это отдельная песня.

Кроме того, в мирных предложениях американцев есть пункт о Запорожской атомной электростанции. И теоретически россияне могут допустить присутствие американцев на ЗАЭС. Объясню – почему. Запорожская АЭС еще до начала полномасштабного вторжения перешла на ядерные сборки Westinghouse. Для понимания: в реакторе есть ядерное топливо, при этом реактор может быть более или менее традиционной конструкции, а наиболее важным и наиболее наукоемким является ядерное топливо, которое там используется. Это достаточно сложная ядерная сборка: там одновременно используются графитовые стержни и различные порционные варианты урана. То есть там содержится очень сложная технологическая деталь. У России свое производство ядерных сборок – так называемые "ТВЭЛы", у американцев – свой вариант, компании Westinghouse.

Так вот, ЗАЭС перешла на ядерные сборки Westinghouse. Эти ядерные сборки защищены соответствующими лицензиями и патентами в рамках организации по контролю над распространением ядерного оружия и ядерной энергии. Поэтому для запуска ЗАЭС там прежде всего должны быть украинские специалисты, сертифицированные Westinghouse, или американские специалисты. Поэтому нужно присутствие американцев на ЗАЭС для того, чтобы она начала работать. Плюс – это нужно для того, чтобы американцы могли защитить собственные наработки, патенты, ноу-хау.

Россия может допустить присутствие американцев на ЗАЭС, иначе станция не заработает, подчеркнул Пендзин / Фото: УНИАН

С другой стороны, мне представляется чрезвычайно проблематичной деоккупация этой территории, потому это чрезвычайно сложный вопрос, который будет обсуждаться очень и очень трудно.

Пока что мы не услышали от россиян никаких мыслей, кроме их максимальных желаний, которые они нарисовали кучу лет назад и которые абсолютно невозможно выполнить. Поэтому вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США получили четкие позиции по миру от украинцев и россиян, и эти позиции фантастически далеки друг от друга. Именно так можно охарактеризовать то, что происходит сейчас, и объяснить, повлияет ли подписание соглашения с США на позицию американцев по деоккупации. Я думаю, вряд ли в ближайшее время позиция американской администрации по этому вопросу изменится.

Игорь, Днепр: Какие последствия начатая Трампом глобальная торговая война будет иметь для Украины? Как мы ее почувствуем?

Олег Пендзин: Мы со Штатами торгуем очень интересно: мы покупаем у них товаров на более чем 3 миллиарда долларов, а продаем – на 800 миллионов долларов, из них 500 миллионов – это изделия из черных металлов. У нас огромное отрицательное сальдо торгового баланса.

Так вот, для всех стран, которые продают США изделия из черных металлов, Трамп еще 12 марта ввел пошлины на уровне 25%. Это коснулось и Украины. И что, украинцы это почувствовали?

Остаток в размере 300 миллионов долларов – это аграрная продукция, которую мы продаем США: какие-то кошерные вещи, зерновую группу, мед и так далее. На них США ввели базовую пошлину – 10%. Это усложнило работу для фермерских хозяйств, имеющих контракты с США. Американский рынок, безусловно, является премиальным рынком, богатым. Но 10%, которые были введены администрацией Трампа, делают не очень интересным поставки украинской продукции на американский рынок. Значит, мы будем искать другие направления, ведь есть много стран, которые с огромным удовольствием будут покупать украинскую аграрную продукцию.

То есть мы никоим образом не почувствуем последствий этих действий Трампа. Пошлины введены, уже прошло время, а мы до сих пор этого не почувствовали. Поэтому никаких проблем из-за этого у нас нет.

Что касается того, что мы покупаем в США, то никаких таможенных ограничений нет, Украина не вводила зеркальных пошлин по отношению к американским товарам.

Сразу отмечу, что iPhone мы покупаем не в Америке, а в Китае. Кстати, американцы тоже завозят китайские iPhone к себе. Поэтому американская администрация сняла любые таможенные ограничения на ввоз в США китайской электронной продукции, в частности комплектующих для iPhone. Покупать iPhone за 3,5 тысячи долларов американец не будет – он как покупал за 1,8 тысячи, так и будет покупать.

Торговая война Трампа не зацепит Украину, потому что она находится на обочине мировых инвестиционных процессов, отметил экономист / Фото: x.com/WhiteHouse

Это и весь прямой негатив для нас. Впрочем, есть еще и опосредованный, но пока мы его не чувствуем, потому что Трамп на 90 дней отсрочил введение таможенных ограничений.

Есть достаточно серьезные проблемы с европейскими компаниями, которые торгуют с Соединенными Штатами Америки. А торгуют они на триллион долларов, очень много. Если Европа не договорится с США, и будут действовать существенные таможенные ограничения, это ударит по доходам европейских компаний, которые являются мощными налогоплательщиками в европейский бюджет. Европа активно помогает Украине, с точки зрения макроэкономического финансирования. Также она помогает украинским беженцам, которые находятся в европейских странах, и все это происходит за счет европейских бюджетов. Если доходы европейских бюджетов начнут сокращаться, то начнется перераспределение расходов, в том числе и на помощь Украине и украинским беженцам. И так опосредованно это может задеть Украину, но это в последующие годы, не сейчас.

Некоторые эксперты отмечают, что Украина может выиграть от того, что введены пошлины. Чтобы выиграть, надо, чтобы те товарные потоки, которые сейчас направлены в США, перешли на другие страны, более выгодные. А пока, подчеркиваю, общий объем того, что мы продаем США за год, составляет всего 800 миллионов долларов. Это такой мизер по сравнению с объемами мировой торговли, даже по сравнению с объемами внешней торговли Украины.

Знаете, кто является крупнейшим торговым партнером Украины? Китай. А общий объем торговли аграрной продукцией Украины составляет несколько десятков миллиардов долларов. На этом фоне 300 миллионов долларов, на которые мы продаем аграрку США, – менее 1%.

Поэтому я думаю, что украинцы вряд ли почувствуют последствия таможенных ограничений США. Мы с вами находимся на глубокой обочине инвестиционных процессов, где-то очень далеко. С одной стороны, это плохо, потому что мы бедные, а с другой – торговые катаклизмы нас почти не касаются.

dim-dim: Как торговая война скажется на курсе доллара по отношению к евро? А также что в ближайшие месяцы будет с курсом гривни?

Олег Пендзин: Наверное, будет небольшая девальвация гривни, то есть падение курса в пределах ожидаемых объемов. Как я уже отмечал, мы находимся глубоко на обочине, и для нас сегодня единственным источником получения валюты является макрофинансовая помощь наших партнеров, а это 40 миллиардов долларов. Или в кредит, или в грантах, но деньги приходят. Говорить, что не будет валюты для поддержания валютного курса на том уровне, который нарисовали Кабмин и Нацбанк, будет враньем. Ведь валюта есть: сегодня валютных резервов 42 миллиарда долларов, и это самый большой показатель валютных резервов за все годы независимости Украины.

Что сегодня сдерживает падение курса, почему у нас курс более-менее крепкий? Не потому что у Трампа какие-то проблемы с экономикой, не потому, что он ввел таможенные тарифы. Мы живем в своем маленьком мире, и катаклизмы, происходящие за его пределами, нас мало затрагивают. Макрофинансовую помощь мы получаем в долларах, и сколько тот доллар стоит по отношению к евро, нас интересует мало. Это больше интересует тех, кто держит сбережения в евро. У нас валютные резервы в основном номинированы в долларах.

По прогнозу Пендзина, летом гривня ослабнет по отношению к доллару / Фото: УНИАН

Почему Нацбанк сдерживает курс? В бюджете на 2025 год среднегодовой курс был заложен в размере 45 гривен за доллар. То есть формально к лету Нацбанк должен был бы уже опустить курс до 45 гривен за доллар, чтобы это полностью корреспондировало с ожиданиями Министерства финансов Украины, заложенными в бюджет. Но в прошлом году у нас был плохой урожай, что спровоцировало очень большой рост цен на продовольствие. У нас очень подскочила инфляция, то есть индекс роста потребительских цен, а это – индикатор. Нацбанк отвечает за инфляцию и обменный курс. Так вот, чтобы обуздать инфляцию, НБУ поднял учетную ставку, изменил резервирование для банков и тому подобное. Но в силу того, что мы очень зависимы от импорта (очень большой объем импорта заходит в нашу страну), величина обменного курса определяет динамику цен на импортные товары. То есть, чем дороже доллар, чем дешевле гривня, тем дороже импорт в пересчете на гривну.

Чтобы обуздать инфляцию, Национальный банк Украины сдерживает обменный курс.

Летом, если будет хороший урожай, если будет прекрасная погода, и эта составляющая инфляционных процессов отпадет, Нацбанк начнет ослаблять гривну в тех пределах, в которых ожидается Министерством финансов. А Минфин хочет, чтобы гривня была слабее. Для чего? Все наши финансовые получения, весь макрофин идет в долларах, а все социальные расходы, которые финансируются из макрофина, – в гривне. И Министерство финансов заинтересовано в том, чтобы за доллар получить больше гривни. Ведь все социальные платежи, зарплату врачам и учителям, субсидии и т.д. платит в гривне. То есть, если за один условный доллар он получит больше гривни, значит лучше рассчитаетесь с социальными обязательствами. Поэтому и в бюджете нарисован среднегодовой курс на уровне 45 гривен за доллар. А сейчас 41, то есть ежемесячно за каждый проданный доллар не добирается 4 гривни – знаете, как Минфину неприятно?

Нацбанк идет на встречу с Минфином, но ведь есть и инфляция. Поэтому, когда инфляционный фактор роста цен в связи с урожаем отпадет (а это будет лето), мы с вами гарантированно увидим ослабление курса гривни.

y-grek: Объясните, пожалуйста, последствия, которые будет иметь для российской экономики снижение цен на нефть на данном этапе, какие – если процесс будет длительным, а обвал еще более существенным? Может ли этот фактор привести к краху российской экономики и России как государства?

Олег Пендзин: 35% российского бюджета – это рента от нефтедобывающих компаний. Чем выше цена на нефть, которую продает Российская Федерация, тем больше доходы российского бюджета. Чем больше доходы российского бюджета, тем больше денег Россия может потратить на войну.

В российском бюджете на 2025 год была заложена цена на нефть в размере 69 долларов за баррель. Пару недель назад сделали уточнение российского государственного бюджета и пересчитали бюджет, отталкиваясь от цены на нефть 56 долларов за баррель.

Чтобы сохранить соответствующий уровень дефицита, надо сокращать расходы. Дефицит бюджета – это разница между расходами и доходами, а расходы – это и война, и социалка, и куча всего. Россия заложила дефицит бюджета на этот год на уровне 3,8 триллионов рублей. Чтобы сохранить этот уровень дефицита, надо сокращать расходы. Какие расходы сейчас сокращает Россия? Социальные. Расходы на войну там не сокращают.

Путин сокращает социальные расходы, но россияне не переживают, а вспоминают советские времена и ностальгируют, отметил Пендзин / Фото: kremlin.ru

Поэтому цена на нефть очень влияет на российскую экономику, бюджет РФ и расходы. В первую очередь от этого страдает российский гражданин. Но причиной социального возмущения это не станет.

В России проводился интересный опрос в разных социальных и возрастных группах по поводу оценки экономической ситуации в РФ. Выяснилось, что возрастная группа 50+ очень спокойно относится к ухудшению ее материального уровня – по принципу, "хорошо не жили, нечего и привыкать". Когда россияне 50+ начинают видеть очереди в магазинах и отсутствие продуктов питания, вместо того, чтобы возмущаться, они начинают вспоминать молодость, то есть у них начинается ностальгия. Потому эта возрастная группа россиян спокойно воспринимает возможные проблемы, связанные с уменьшением доходов. Они будут много говорить, будут высказывать много хейта, но на кухнях.

Самые большие страдания и самые большие проблемы будут у возрастной группы до 35 лет. Россияне такого возраста категорически не воспринимают ухудшение своего имущественного положения, и это может привести к достаточно большой миграции представителей этой группы за пределы Российской Федерации. Собственно, это было в 2022 году, когда в России объявили частичную мобилизацию – тогда мобилизовали 300 тысяч человек, а 2 миллиона выехали из страны.

Подчеркиваю, россияне не будут выходить на улицы с протестными лозунгами, а просто будут выезжать из страны. Это принципиально другая реакция на процессы.

Поэтому никаких социальных катаклизмов в России не будет. Не стоит тешить себя надеждами, что там будет плохо, и россияне выйдут на улицы и начнут требовать что-то от власти. Нет, каждый будет решать вопрос в зависимости от видения своего места в России.

И еще один момент. Уже сейчас есть субъекты федерации в России, которые ввели карточки на продукты, в частности Якутия. Исходя из опыта экономической модели Советского Союза последнего десятилетия, выглядеть все будет следующим образом: без каких-либо ограничений товарами народного потребления и продуктами питания будут обеспечиваться города-миллионники и города-столицы; в то же время чем дальше от центральной части Российской Федерации, тем будет "веселее", разве что, возможно, там сделают дешевле водку.

Поэтому не стоит иметь никаких ожиданий по поводу того, что цена на нефть может привести к социальным катаклизмам в РФ. Сокращение расходов бюджета будет происходить в первую очередь за счет социальных. В России уже полностью прекратили финансирование всех своих национальных проектов.

Высшее руководство РФ живет в воображаемом мире, который сформирован под действием российской пропаганды – в теплой ванне, еще и с полиэтиленовым мешочком на голове. Поэтому никаких изменений в политике РФ не произойдет из-за мировых процессов. Россия воюет и будет воевать дальше. Поэтому давайте не ожидать, что в России что-то изменится до конца этого года.

Высшее руководство РФ живет в воображаемом мире, в теплой ванне с полиэтиленовым мешочком на голове, отметил Пендзин / Фото: УНИАН

Mr X: По итогам прошлого года в России цены на продукты выросли до 9-летнего максимума. А что, по вашему прогнозу, россиян ждет дальше, когда для них даже "щи" станут праздничной едой?

Олег Пендзин: "Колбасные электрички" (поезда, которые специально организовывала местная власть для поездок жителей в крупные города, в частности Москву, для закупок колбасы и других дефицитных в СССР товаров к праздникам, – ред.) – народное произведение последнего десятилетия Советского Союза – просто вернутся в Россию. Будет дефицит, будут бешеные очереди.

Есть два пути решения продовольственных вопросов. В связи с уменьшением предложения на рынке можно либо повышать цены, либо фиксировать невысокие цены на государственном уровне, но тогда будет уменьшаться общий объем предложения. То есть у вас либо высокие цены, либо дефицит на прилавках. Кто жил в те бурные времена, до 90-х годов, помнит, как выглядели продуктовые магазины в те времена – абсолютно пустые прилавки.

Путин большими шагами ведет Россию к пустым полкам в магазинах, дефициту товаров, "колбасным электричкам", отметил Пендзин / скриншот

Россияне большими шагами идут именно к такой жизни. Абсолютно уверен, что Россия пойдет по пути государственного фиксирования цен на городском уровне. То есть для того, чтобы не провоцировать чрезвычайно высокий уровень инфляции, они будут делать то, что делали в Советском Союзе.

Хлеб за 15 копеек, но вы пойдите и попробуйте его купить после определенного времени! Огромные очереди!

Главред: На каком уровне должна быть цена на нефть, чтобы она заставила Россию сокращать именно военный бюджет?

Олег Пендзин: Прямая себестоимость добычи нефти Urals – около 47-48 долларов за баррель, плюс расходы на транспортировку. Для Российской Федерации цена 56 долларов за баррель – это фактически цена с нулевым доходом. Если цена будет ниже, 50 долларов за баррель, для России каждый доллар проданной нефти будет убыточным.

Когда Россия начнет сокращать военные расходы? Сам факт появления в России северокорейских боеприпасов и ракет свидетельствует о том, что российский военно-промышленный комплекс не справляется сам с потребностями войны. Сам факт того, что Россия начала приглашать на театр боевых действий комбатантов из других стран, свидетельствует о том, что она имеет большие проблемы с кадровым обеспечением.

Хочу напомнить, что в 2022 году и в украинской, и в мировой прессе была информация, что россияне ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек. И столько же личного состава Россия теряла в войне погибшими. Сегодня Россия мобилизует ежемесячно около 10 тысяч человек – это все, что на сегодняшний момент там можно взыскать со страны, повысив единовременные выплаты при подписании контракта до 2-3 миллионов российских рублей. Это чрезвычайно большие деньги. То есть россиянину при подписании контракта сразу дают 30 тысяч долларов. Для россиян, особенно с отдаленных окраин, такие суммы эквивалентны зарплате человека за десятки лет, где-то 20-40 лет нужно работать, чтобы собрать такие деньги. Так происходит потому, что подобрали всех, кого можно.

Из-за этого в РФ в последнее время активно обсуждался вопрос частичной мобилизации и возвращения к нормам 2022 года. Но те же государственные органы, которые проводили государственные исследования, также исследовали восприятие российским обществом возможной частичной мобилизации: 75% респондентов высказались категорически против. Такой уровень негатива точно делает частичную мобилизацию нереальной, потому что больше людей сбежит из страны. А если учесть, что в России сегодня безработица меньше 2%, и уже сейчас стоят недогруженные мощности, то, тем более, частичная мобилизация для них нереальна.

Поэтому Россия сейчас будет искать комбатантов где угодно за границей, а также повышать единовременные выплаты для своих алкоголиков и криминалитета, то есть использовать любые способы, чтобы привлечь людей в армию.

Поэтому то, что в 2022 году ежемесячно РФ могла мобилизовать 30 тысяч человек, а сейчас – 10 тысяч, является существенным показателем.

По мнению Пендзина, России очень нужна мобилизация на уровне 2022 года, но это нереально, потому что больше россиян сбежит из страны / Фото: Telegram

Дмитрий: Скажется ли снижение цен на нефть в мире на ценах на бензин в Украине, насколько он может подешеветь и когда?

Олег Пендзин: Снижение цен на нефть через 20 дней отражается на "потолке" наших цен на топливо. Сегодня мы используем импортное топливо, которое мы покупаем в Европе, и цена которого полностью соответствует динамике цен на нефть на мировых рынках.

Сегодня топливо в Украине стоит примерно столько же, сколько оно стоило в 2022 году. И это при том, что в 2022 году было восстановлено 20% налога на добавленную стоимость, а также акциз в полном объеме. И мы, увеличив более чем на 30% платежи в бюджет, имеем такую же цену, которая была в 2022 году. Именно потому что упала цена на нефть на мировом рынке.

Поэтому все эти вещи очень связаны между собой: любое снижение или рост цены на нефть сразу же отражается у нас на потолке.

zorro: На каком уровне, по вашему прогнозу, в Украине будет инфляция до конца года? Есть ли основания к серьезным потрясениям и радикальным ударам по кошельку и уровню жизни украинцев в 2025 году?

Олег Пендзин: Ожидание инфляции в бюджете – 9%. Сегодня у нас инфляция – 14,6%. Я вам смогу сказать, какой будет инфляция в конце года, после того, как мы с вами переживем лето. Если лето будет жаркое и сухое, инфляция будет высокая, потому что мы очень зависимы от аграрного сектора.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сделала прогноз на 2025 год относительно ожиданий урожая в разных странах. Так вот, об Украине они написали, что в этом году у нас снова будет большой неурожай, потому что ожидается жара и засуха. Если погода действительно будет такой, то инфляция точно будет под 20%.

Если же урожай будет нормальный, целевой показатель на уровне 10% как раз будет той цифрой, которая будет отражать реальную инфляцию.

Тимофей: Поделитесь вашим советом – в чем в Украине лучше хранить сбережения, в какой валюте?

Олег Пендзин: А что значит "хранить"? Держать под матрасом? Но ведь происходит инфляция. И это касается и гривни, и доллара. Доллар 1991 года, доллар 2000 года и доллар 2025 года – это три абсолютно разных доллара. Тот человек, который все эти годы просидел на матрасе со своей долларовой бумажкой, потерял как минимум половину.

Хранить нужно, исходя из надежной доходности ваших вложений. Экономисты всегда рисуют альтернативную стоимость. То есть есть вариант держать сбережения в долларе, есть вариант держать в евро, есть вариант держать в гривне. Начинаем считать, что будет выгоднее с точки зрения надежности.

Сегодня облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в гривне, вам дадут около 16% годовых. Доллар, если вы его понесете в банк, даст вам 5% годовых, по сути, ничего не даст. Евро даст еще меньше. Если вложить в ОВГЗ, то доллар вам даст 2,5% годовых.

Допустим, за 4 тысячи гривен вы покупаете 100 долларов, или 70-80 евро. Гривну при этом вы вложили в ОВГЗ. Вы прожили год. За гривну вы получили 17%, за доллар – 3%, за евро – 1%. А потом все эти кучи пересчитайте в гривну и посмотрите, что у вас получится. А получится у вас, что ОВГЗ при том уровне динамики роста курса гривни по отношению к доллару, который есть сегодня, намного выгоднее.

Этот год мы начинали с курсом 42,5 гривни за доллар. А сейчас – 41. То есть те, кто купили доллар по 42, сейчас продают доллар по 41. Мы же живем за гривни, и хлеб покупаем за гривни. То есть те, кто поиграли в валютный курс в январе 2025 года, сейчас активно чешут затылок. А если бы в январе они вложились в ОВГЗ, то через полгода они бы уже имели 8%. Причем речь идет об ОВГЗ, а не депозите в банке. Ведь банк, выдав ваш доход, обложит его налогом на доходы физических лиц и заберет 5% военного сбора. А ОВГЗ, выплачивая вам доход, очищены от налогов, то есть вы с этого дохода ничего не платите. Так что разница с ОВГЗ и депозитом огромная – 23%.

Итак, до конца 2025 года выгоднее вкладываться в ОВГЗ. Почему я говорю именно о 2025 году? Потому что на весь 2025 год у нас есть макроэкономическое финансирование в размере 50 миллиардов долларов, которое мы получили от стран G7, а это гарантированно означает, что курс двигаться не будет. То есть курс будет более-менее прогнозируемый.

Kat_: В Пенсионном фонде говорят, что в Украине ощутимо выросла средняя зарплата в марте – до 19 430 гривен. Сохранится ли тенденция? И насколько успевают украинские средние зарплаты за ростом цен на все?

Олег Пендзин: Среднегодовая заработная плата, заложенная в государственный бюджет на 2025 год, составляет 24 тысячи гривен. Поэтому она будет расти и дальше.

Успевает ли она за ростом инфляции, сказать трудно, потому что мы не знаем, какой будет инфляция в конце года. Если 10%, то – успевает, ведь у нас в начале года средняя заработная плата составляла чуть больше 20 тысяч гривен.

У нас очень интересная ситуация на рынке труда. У нас огромный дефицит рабочих специальностей. Попробуйте сейчас найти станочника, инженера, конструктора или даже водителя большегрузного автомобиля. Не найдете. Зато экономистов, юристов, журналистов – брось яблоком и попадешь в того, кто ищет работу. А еще если учесть, что сейчас USAID прекратил финансирование украинских независимых СМИ, огромное количество журналистов оказались на улице без работы. И я что-то не заметил, что они побежали переквалифицироваться в работников рабочих специальностей. Все ждут, что что-то изменится, и появится куча дополнительной работы.

Среднестатистическая украинская семья тратит на продукты 46% семейного бюджета, отметил Пендзин / Коллаж: Главред

Поэтому средняя заработная плата сегодня – как средняя температура по палате: у кого-то 40, а у кого-то – 36,6. У работников рабочих специальностей сегодня зарплата европейского уровня. Найдите водителя на зарплату меньше, чем 35-40 тысяч гривен в месяц – не найдете. То есть сегодня украинский водитель грузового автомобиля получает такую же зарплату, которую бы он получал, если бы уехал в Польшу.

Поэтому, когда мы говорим о средних заработных платах, их надо четко привязывать к конкретным социальным группам и профессиям. Но в целом да, в 2025 году средняя зарплата должна повыситься до 24 тысяч гривен, а это примерно 520-530 долларов. Это намного меньше, чем в Польше, где она составляет примерно 1400 долларов. При этом стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше примерно одинакова.

Интересный пример. Среднестатистическая семья в Польше на продукты тратит 18% своего семейного бюджета, а среднестатистическая семья в Украине – 46%. Вот вам соотношение доходов и цен.

Rika: Почему у нас так стремительно растут цены на продукты питания? На сколько процентов, по вашему прогнозу, до конца 2025 года могут подорожать ключевые товары: хлеб, молоко, овощи борщевого набора, крупы, масло?

Олег Пендзин: Что значит "стремительно растут"? Домашняя колбаса за год подорожала на примерно 6%, сало – на 2,5%, твердый и мягкий сыр – на 9-12%. Это "стремительно"? Нет. Правда, морковь у нас подорожала на 350%, свекла – на 200%, картофель – на 70%. У нас борщевой набор за год подорожал на 150%.

В Украине с продовольственной корзиной очень интересная ситуация: есть премиум сегмент дорогой (молочка, мясо, рыба) и дешевый сегмент (овощи, хлеб, крупы, макароны). Так вот, чем мы богаче, тем больше мы едим мясо и молочные продукты, а чем беднее – тем больше едим хлеба и картофеля. А поскольку реальные доходы украинского населения падают, украинский средний класс, который никогда в жизни не экономил на продуктах, начал экономить. Опрос Центра Разумкова показал, что 46% украинцев начали экономить на продуктах и искать более дешевые продукты. Наш средний класс потихоньку сползает на овощи и хлеб, на которых и так традиционно сидят малообеспеченные слои населения. Из-за этого на дешевом сегменте создается мощный дополнительный спрос, который к тому же накладывается на неурожай прошлого года. И поэтому мы имеем заоблачные цены на овощную группу.

Украинцы начали экономить на продуктах и есть больше хлеба и картофеля, отметил Пендзин / Коллаж: Главред

В то же время дорогой сегмент, из которого люди бегут, потому что нет денег, растет очень мало. Как я сказал, домашняя колбаса подорожала на 6% за год при общей инфляции 14,6%. Сало – всего 2,5% роста!

Поэтому, когда вы говорите о том, что стремительно растут цены, нужно обязательно уточнять, о каких конкретно ценах вы говорите.

Главред: Насколько же тогда у нас могут подорожать овощи борщевого набора, если в этом году будет такая же история с урожаем, что и в прошлом году?

Олег Пендзин: В конце мая и в начале июня у нас начинается поступление овощей из открытого грунта с нашей территории. И это как раз период серьезного падения цен на овощи. Уже наблюдается снижение цен на огурцы и помидоры, потому что уже созрела украинская тепличка, которая была заложена в январе. А как только начнутся огурцы и помидоры из открытого грунта, цены еще больше упадут.

Почему у нас лето – дефляционный период, то есть летом нулевая инфляция? Потому что мы все переходим на то, что "растет под ногами". Но осенью все зависит от того, каким было лето. В прошлом году мы собрали –30% картофеля.

Всегда первый молодой импортный картофель к нам приходит из Израиля и Египта в конце апреля или в начале мая. Это первый импорт картофеля. А в 2024-2025 маркетинговом году первый импорт картофеля пришел в ноябре! К нам тогда приехал картофель из Литвы, Польши и Испании, потому что собственного украинского картофеля нам не хватало. И цена на картофель в ноябре у нас так скакнула, что стало выгодно завозить картофель из Испании.

Посмотрим, как будет в этом году.

Тамара (Житомир): Объясните, пожалуйста, почему несмотря на прогнозы экспертов о том, что после Пасхи мясо немного подешевеет, цена на него продолжает расти? Особенно на говядину. Что в мае и летом будет с ценами на курятину, свинину и говядину? Цены на мясо все больше будут подталкивать к вегетарианству?

Олег Пендзин: Цены на мясо уже подталкивают к вегетарианству. И это означает, что они слишком расти не будут, потому что на мясо будет уменьшаться спрос.

Я могу долго рассказывать об уменьшении поголовья, о том, что некому работать и тому подобное. Но уменьшение предложения мяса компенсируется падением спроса. И падение спроса у нас на премиум сегмент такой, что цены на мясо особо не растут. Они растут гораздо меньше, чем общий уровень инфляции. И так будет и дальше, до тех пор, пока у нас будут "заморожены" социальные стандарты, пока не будут расти доходы малообеспеченных слоев населения, пока будет стагнировать средний класс.

Цены на мясо подталкивают украинцев становиться вегетарианцами, считает экономист / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

den: Может ли цена на яйца в Украине стать такой же заоблачной, как в США? Сколько будет стоить десяток яиц к концу года?

Олег Пендзин: В США на наши деньги цена десятка яиц сегодня составляет 310 гривен. У нас ситуация иная, хотя украинцы едят больше яиц, чем американцы: украинец съедает 312 штук в год, американец – 307, а больше всего яиц съедает китаец – 400.

У нас не будет такой ситуации, как в Америке, потому что там птичий грипп выбил поголовье кур, что повлекло чрезвычайное уменьшение предложения. И такое в США происходит не впервые. Но раньше всегда подставляли плечо Штатам Мексика и Канада, поэтому в США такого ужаса не было. А Трамп плюнул в тот колодец, откуда водичку пьет. И Канада отказалась помогать. Более того, американцы обратились в ассоциацию производителей яиц в Голландии с просьбой оказать им помощь в виде яиц, но и там получили отказ. Тогда американцы побежали к туркам, но и там не сложилось. Поэтому в США и сегодня продолжается яичная эпопея. Хотя поголовье начало активно восстанавливаться, и, я думаю, летом они выйдут на нормальные цены на яйца.

Хотя цена обратной эластичности не имеет, и в этом большая беда. Когда там цена подскочила до 300 гривен за десяток, вряд ли она очень откатится назад. Но пусть американцы сами решают свои яичные проблемы.

70% стоимости яйца – это комбикорм. Комбикорм – это кукуруза. Если урожай будет паршивый, комбикорм будет дорогой. Если комбикорм будет дорогой, цена на яйца пойдет вверх.

Над производителями яиц в Украине сидит Антимонопольный комитет, как та наседка над яйцами. И уже дважды заявления Антимонопольного комитета приводили к снижению цены на рынке яиц: в январе – с 82 до 65 гривен, перед пасхальными праздниками – с 80 до 72 гривен. Антимонопольный комитет сказал: ребята, мы следим за вами, имейте совесть, потому что, если будете играть в картельные сговоры, все вернете в государственный бюджет, еще и свое доплатите.

Яйца в Украине не будут стоить дороже 100 гривен, убежден экономист / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Но есть объективные вещи, поэтому цена будет меняться, ведь сейчас кукуруза дорогая.

Впрочем, летом все дешевеет, и яйца также. У нас 92% рынка яиц дают птицефабрики, 8% – домохозяйства населения. Летом домохозяйства населения увеличивают производство яиц. Хотя, конечно, домашние яйца дорогие (правда, я не понимаю, почему они дорогие – если кто-то думает, что в домашних яйцах лучший витаминный баланс, то он очень ошибается). Хозяйки почему-то думают, что на домашних яйцах лучше выпечка. Но суть в другом: летом просто количество яиц от домашних кур увеличивается, а когда приходят холода, куры перестают нестись. Кстати, этот фактор холодов не распространяется на птицефабрики – там поддерживается стабильный климат.

Собственно, то, о чем я говорю, дает надежду на то, что летом цена на яйца не будет расти, потому что будет дополнительное предложение от домашних хозяйств населения. За 100 гривен за десяток цена на яйца точно не перевалит.

Solia: Какие продукты питания в Украине могут приятно удивить ценой в мае-июне, то есть подешеветь, а какие, наоборот, до конца года могут стать роскошью для украинца со средним уровнем доходов и ниже?

Олег Пендзин: Овощи летом подешевеют. Об этом мы говорили.

А что украинцев неприятно удивит ценой, мы узнаем в сентябре. От того, что будет летом, очень будет зависеть вообще все. К сожалению, мы очень зависимы от погодных условий. Поэтому ответ на этот вопрос я перенесу на сентябрь.

Michel: Как думаете, вернется ли когда-нибудь жизнь в те регионы, где сейчас идет война и которые уже много лет оккупированы Россией? Есть ли смысл отстраивать превращенные Россией в руины города вроде Волчанска, Бахмута, Марьинки, или они навеки останутся городами-призраками?

Олег Пендзин: Очень сложный вопрос. Скажите, а кто и для кого будет восстанавливать те города? Города восстанавливаются местным населением, территориальными общинами. Когда в тех городах не осталось живой души, когда те города превратились в города-призраки, шанс на их восстановление чрезвычайно невелик. Особенно если учесть, что количество взрывоопасного металла в тех городах на квадратный метр зашкаливает. То есть там сначала нужно проводить мощное разминирование, разбирать те руины, которые остались, а уже потом начинать отстраивать город. Вопрос – для кого? Когда развивался Советский Союз и формировались те города, они привязывались к производственным мощностям, которые были рядом, то есть, как правило, это были города-спутники вблизи крупных предприятий. Они, собственно, и обеспечивали трудоустройство людей, проживающих на этих территориях. Там же уничтожены не только жилые дома, но и производственные мощности, которые там точно не восстановятся. У меня есть большие сомнения в том, что те территории даже теоретически могут быть восстановлены в ближайшее время.

У нас официально 6,8 миллионов беженцев, которые уехали за границу. Когда в 2022 году проводили опрос, 72% опрошенных говорили, что вернутся в Украину, как только остановится война. Опрос, который проводился в конце 2024 года, показывает, что 30% не вернутся точно, еще 30% колеблются, возвращаться или нет, но считайте, что тоже не вернутся. То есть сейчас можно ожидать, что из 10 уехавших людей вернутся в лучшем случае 3.

Если учесть, что огромное количество беженцев, которые уехали за границу, это как раз люди с территорий, максимально приближенных к зоне боевых действий и с оккупированных территорий, и они точно не вернутся. Поэтому возникает вопрос, для кого и кто будет отстраивать эти территории.

Разрушенные Россией украинские города вряд ли будут отстраиваться после войны, считает Пендзин / Фото: Константин и Влада Либеровы

К тому же есть еще один существенный момент – вопрос деоккупации. Пока сил ВСУ для оккупации мало, и об этом прямым текстом говорит наш президент. Поэтому мы говорим о деоккупации дипломатическим путем. А если принять во внимание те процессы русификации, которые происходят на оккупированных территориях, а также завоз туда, по крайней мере на те территории, которые не очень пострадали от войны, людей из восточной части Российской Федерации, из национальных окраин РФ. Яркий пример – Мариуполь. Сейчас структура населения этого города существенно изменилась, прежде всего это касается национального признака: там появилось много людей с Кавказа, Сибири, Зауралья. Это люди, которые абсолютно, никоим образом не имеют связей с сегодняшней Украиной. Кстати, именно такая идеология оккупационного подчинения территории была в Советском Союзе. Принудительное выселение украинцев и принудительное переселение их в Сибирь, а на их место завоз жителей Сибири имело целью выбить национальную основу, почву из национально-освободительных движений на этих территориях. То, что сегодня делает Россия, аналогично тому, что делал СССР, когда переваривал территории стран Балтии, западной Украины. Поэтому вопрос восстановления тех территорий в случае деоккупации гораздо глубже, чем вопрос строительных работ. Это вопрос социально-национальных отношений людей, которые на тот момент будут находиться на тех территориях, и будет ли там вообще хоть кто-то.

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин – экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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