Что сказал отец Натальи Могилевской перед смертью - признание певицы

Кратко:
- Что сказал отец Могилевской Рыбчинскому
- Как она относится к поэту
Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, какие у нее отношения с легендарным поэтом Юрием Рыбчинским.
Как сообщает ICTV, певица поделилась деталями разговора ее отца перед смертью с поэтом.
"Он как чувствовал что-то и сказал: "Юра, не оставь ее". С того момента, как папы не стало, семья Рыбчинских стала моей семьей", – растрогалась артистка.
Кстати, Наталья также призналась, что Рыбчинский всю жизнь называет ее дочерью.
Напомним, Наталья Могилевская удочерила двоих детей во время полномасштабной войны в Украине и воспитывает их вместе со своим мужем Валентином. Что важно, певица встретилась со своим возлюбленным после 24 февраля 2022 года.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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