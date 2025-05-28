Что сказал отец Натальи Могилевской перед смертью - признание певицы

Наталья Могилевская поделилась личным.

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Наталья Могилевская - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

Что сказал отец Могилевской Рыбчинскому

Как она относится к поэту

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, какие у нее отношения с легендарным поэтом Юрием Рыбчинским.

Как сообщает ICTV, певица поделилась деталями разговора ее отца перед смертью с поэтом.

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"Он как чувствовал что-то и сказал: "Юра, не оставь ее". С того момента, как папы не стало, семья Рыбчинских стала моей семьей", – растрогалась артистка.

Наталья Могилевская с дочерями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кстати, Наталья также призналась, что Рыбчинский всю жизнь называет ее дочерью.

Напомним, Наталья Могилевская удочерила двоих детей во время полномасштабной войны в Украине и воспитывает их вместе со своим мужем Валентином. Что важно, певица встретилась со своим возлюбленным после 24 февраля 2022 года.

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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