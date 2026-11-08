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Вето Трампа и аудит помощи: эскперт объяснил, почему демократы не помогут Киеву

Анна Ярославская
8 ноября 2026, 03:50
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Политолог Андрей Золотарев объяснил, почему новая расстановка сил в Конгрессе не изменит кардинально курс Вашингтона в отношении Киева.
Дональд Трамп, Андрей Золотарев
Новое большинство в Конгрессе не вернет политику времен Байдена, уверен Андрей Золотарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Читайте в материале:

  • Демократы не смогут преодолеть вето Трампа по помощи Украине
  • Киев рискует получить аудит американской помощи и оружия
  • Мирного соглашения стоит ждать в лучшем случае весной

Поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не восстановит масштабную поддержку Украины, которая существовала при администрации Джо Байдена. Даже сильный результат демократов не дает им инструментов, чтобы переломить курс Белого дома. Такое мнение озвучил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

В Украине многие возлагали надежды на успех Демократической партии, рассчитывая, что новое большинство в Конгрессе будет принимать пакеты поддержки для Киева. Однако, по словам эксперта, конституционные механизмы оставляют последнее слово за хозяином Овального кабинета.

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"Но вернуться в повестку Байдена не удастся: неминуемо последует президентское вето, а голосов для его преодоления, даже в условиях серьезной победы демократов, не набирается. Равно как не наберется и достаточное количество голосов для импичмента Трампу", - подчеркнул Золотарев.

Другой рычаг, который получает оппозиция, - контрольные функции законодательного органа. Политолог ожидает, что новое большинство инициирует парламентские расследования в отношении администрации, однако скептически оценивает их реальный эффект.

"Да, демократы "попьют крови" у Трампа и будут "делать ему нервы". Но дальше информационного шума дело не пойдет. Это надо иметь в виду. Потому для Украины кардинально ничего не изменится", - считает эксперт.

Аудит помощи и "рукопожатные" посредники

Золотарев предостерегает украинскую власть от слишком бурной реакции на результаты голосования за океаном.

"Более того, излишне активные проявления радости по поводу победы демократов могут рикошетом прилететь по Украине в виде ужесточения позиции США в отношении Киева", - предупредил политолог.

В качестве примера эксперт приводит возможную проверку того, на что именно Украина потратила американские средства и как использовала полученное от США вооружение.

Отдельным вопросом остаются личные отношения украинского руководства с Вашингтоном. По мнению политолога, в американской администрации уже определились, с кем из украинской команды готовы иметь дело.

"Зеленский остается для Трампа "персоной нон-грата". Неспроста на рандеву с Меланией Трамп летали Арахамия и Лубинец. Вероятно, это те, кого Белый дом видит в качестве рукопожатных представителей Украины, возможно, и в продолжении мирных переговоров", - отметил Золотарев.

Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США
Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Мирное соглашение - не раньше весны

В ближайший месяц администрация Трампа, вероятно, будет форсировать переговорный процесс, чтобы достичь хоть какого-то результата до конца года. Впрочем, эксперт скептически оценивает шансы на быстрый прорыв.

"Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны поставят подписи под сделкой. Но это фантазии, не имеющие отношения к реальности: слишком много препятствий – и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Потому если что-то и изменится, то в лучшем случае к весне, не ранее", - уверен эксперт.

Не в пользу Киева и новая конфигурация Конгресса. Как отмечает Золотарев, наиболее заметных успехов среди республиканцев добились сторонники движения MAGA, которые потеснили представителей старого партийного истеблишмента. Вместе с ними позиции теряет и та часть Республиканской партии, которая выступала за поддержку Украины.

Схожие процессы происходят и в лагере демократов: около 40 мест получат представители левого крыла партии.

"Для них Украина не имеет никакого значения – для них важнее "свобода Палестине", прекращение помощи Израилю, а то и санкции в отношении его", - говорит политолог.

Именно поэтому, по словам эксперта, накануне выборов Трамп заговорил о прекращении финансовой помощи Израилю: в США распространено убеждение, что именно Израиль втянул Америку в войну, которая с самого начала была крайне непопулярной. Уровень поддержки военной операции был минимальным, и это ударило по позициям Трампа.

От того, как президент США переживет электоральную неудачу, многое будет зависеть и для Украины.

"Посмотрим, в каком он будет душевном и эмоциональном состоянии в ближайшие дни. Это, кстати, повлияет во многом и на отношения с Киевом", - заметил Золотарев.

Выборы в США

По итогам голосования 3 ноября, демократы получат контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, передает CBS News. По оценке телеканала, у партии будет от 251 до 268 мест в нижней палате. NBC News прогнозирует 258 мандатов. Такого результата демократы не добивались с 1993 года.

Кроме того, демократы отвоевали губернаторские посты в Техасе, Джорджии, Неваде, Огайо и Айове, сообщает NBC News. После победы в нижней палате ее спикером, вероятно, станет лидер демократов Хаким Джеффрис.

Сам Трамп признал, что рассчитывал на лучший результат республиканцев. При этом он заявил о готовности принять итоги выборов и работать с демократами.

Представители Демократической партии уже заявили о намерении начать расследования в отношении его администрации.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Страна-агрессор Россия отправит на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию из пяти человек во главе с помощником Путина Владимиром Мединским. В ее состав также вошли заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба РФ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский.

Президент США Трамп заявил, что завершение войны в Украине может обернуться масштабной сделкой, которая выйдет далеко за рамки украинского вопроса и затронет всю Европу.

Позже спецпредставитель американского лидера Джаред Кушнер раскрыл детали возможной сделки и обозначил пять целей новой архитектуры безопасности Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея президента США начать с новой архитектуры безопасности в Европе, пока страна-агрессор Россия не хочет говорить о завершении войны, является опасной. По словам главы государства, со стороны Москвы нет никаких сигналов о готовности к миру.

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О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

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