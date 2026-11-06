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Что готовят США перед Абу-Даби: названы пять целей новой архитектуры безопасности

Анна Ярославская
6 ноября 2026, 08:12
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США созывают первые с февраля трехсторонние переговоры с Украиной и Россией. Джаред Кушнер обозначил контуры новой системы безопасности для Европы.
Кушнер, Уиткофф, США, Украина
Кушнер назвал пять целей новой архитектуры безопасности Европы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Читайте в материале:

  • Что Трамп пообещал Украине и Европе
  • Какие пять целей обозначил Кушнер
  • Когда и где пройдет новая трехсторонняя встреча

Президент США Дональд Трамп заявил о близости масштабной договоренности по российско-украинской войне. По его словам, она будет касаться не только Украины, но потенциально и всей Европы. Спецпредставитель американского лидера Джаред Кушнер раскрыл детали и обозначил пять целей новой архитектуры безопасности Европы.

Заявление прозвучало после внеплановой встречи Трампа с Кириллом Дмитриевым, спецпосланником Владимира Путина. Перед этим Дмитриев участвовал в мероприятии в Белом доме, которое провела первая леди Мелания Трамп. На вопрос журналистов о содержании разговора с российским посланником президент США ответил уклончиво, но оптимизма не скрывал.

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"Это будет очень большая сделка. Она будет касаться не только Украины, и я бы даже сказал, что она может охватить всю Европу. Это будет большая, прекрасная сделка, и все будут в восторге", - заявил Трамп.

Пять целей новой архитектуры безопасности

В тот же день зять и советник президента США Джаред Кушнер раскрыл, над чем именно работает команда Трампа. По его словам, президент обсудил с несколькими европейскими лидерами необходимость более широкой системы безопасности, которая создаст условия для прочного мира. Основой для этого стали наработки недели в Брюсселе с участием Украины, НАТО и европейских партнеров. Цели переговоров Кушнер обнародовал в соцсети Х.

"Более 30 лет Европа и Россия пытаются создать устойчивую систему безопасности. Десятилетия недоверия, конкурирующие интересы безопасности и разрушительные последствия этой войны делают это чрезвычайно сложной задачей, но она необходима для прочного мира", - подчеркнул Кушнер.

Вашингтон стремится к практическим договоренностям, которые учтут интересы всех сторон, снизят риск новых конфликтов и сделают ситуацию на континенте более предсказуемой. Среди пяти ключевых направлений советник Трампа назвал следующие:

  • постоянные консультации по вопросам безопасности;
  • надежные каналы связи на случай кризиса;
  • большая открытость в военной деятельности;
  • взаимные шаги для снижения риска эскалации;
  • долговременная рамка стабильности в Европе.

Отдельно американская сторона пытается развеять опасения, что новая конструкция может ограничить свободу действий Киева и его партнеров.

"Любые договоренности должны полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и независимое принятие решений каждой нации. Каждая страна сохранит полномочия в отношении собственной безопасности и союзов, и ни одна страна не будет иметь права вето на суверенный выбор другой", - отметил Кушнер.

Для Украины это положение имеет особое значение, ведь Москва годами выступает против ее вступления в НАТО.

Кушнер также заверил, что Альянс останется ключевым элементом коллективной обороны Европы. Инициатива, по его словам, будет опираться на действующие институты и обязательства, а не заменять их.

Первая трехсторонняя встреча с февраля

Дипломатический трек уже получил конкретный график. 4 ноября Владимир Зеленский провел 90-минутный разговор с Уиткоффом и Кушнером, готовясь к встрече делегаций, запланированной на 10–11 ноября.

"На следующей неделе в Абу-Даби Соединенные Штаты созовут первые с февраля трехсторонние мирные переговоры с Украиной и Россией. Все стороны продолжают интенсивно готовиться к предметным и продуктивным переговорам", - сообщил Кушнер.

Консультации с Украиной, НАТО, ЕС и европейскими партнерами продолжатся в формате Shell Bay, а круг участников планируют расширять. Россию США подключат в рамках мирных переговоров. Европейцев в Вашингтоне обещают держать в курсе во время встречи в Абу-Даби. В случае прогресса американская сторона рассчитывает перейти к более широкому многостороннему формату с их непосредственным участием.

Предыдущие раунды переговоров прошли в Абу-Даби в январе и феврале, еще один состоялся в Женеве в феврале. После этого процесс затормозила война США и Израиля против Ирана. В Белом доме не скрывают, что на быстрый прорыв рассчитывать не стоит.

"Это сложная, детальная работа. Простых решений нет. Но возможность помочь завершить эту разрушительную войну и заложить фундамент для более мирной, безопасной и процветающей Европы для грядущих поколений делает этот вызов достойным усилий", - убежден Кушнер.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Президент Владимир Зеленский назвал четыре темы, которые Киев планирует поднять на встрече.

Спецпредставитель американского президента и его зять Джаред Кушнер заявил, что команда под руководством Трампа работает со всеми участниками конфликта и ищет путь к долгосрочному миру.

Сам Трамп заявил, что завершение войны в Украине может обернуться масштабной сделкой, которая выйдет далеко за рамки украинского вопроса и затронет всю Европу.

Стоит ли ожидать реальных шагов к завершению войны: мнение эксперта

Сам факт возобновления дипломатических контактов ещё не означает, что стороны приблизились к достижению мирного соглашения. Такое мнение высказал политолог Пётр Олещук. По его оценке, Москва может использовать предстоящую встречу прежде всего для создания впечатления дипломатического продвижения перед президентом США Дональдом Трампом. При этом рассчитывать на прекращение боевых действий в ближайшее время не приходится.

Эксперт считает, что инициатива Кремля провести очередной раунд переговоров в первой половине ноября не говорит о намерении российского руководства пересматривать свою позицию или идти на реальные уступки. Скорее, таким образом Москва стремится продемонстрировать Вашингтону готовность к диалогу и сформировать видимость движения к урегулированию конфликта, продолжая военные действия.

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О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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