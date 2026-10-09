Уиткофф и Кушнер поедут к Путину: США готовят новый пакет предложений по Украине

Администрация Трампа рассчитывает выйти на дипломатический результат до наступления холодов и голосования в США.

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Уиткофф и Кушнер могут снова поехать к Путину в конце месяца / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце месяца

В Майами США представят новые идеи Украине и Европе

Цель - частичное перемирие по энергетике и зерну

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут отправиться в Москву уже в конце этого месяца для нового раунда переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны в Украине, сообщает Axios.

Этому предшествует встреча в Майами, которая стартует в пятницу с участием украинской и европейской делегаций. Американские переговорщики должны представить партнерам "новые идеи и предложения", призванные сдвинуть с места зашедшую в тупик ситуацию. Переговоры, как ожидается, продлятся два дня.

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Еще накануне, в четверг, Уиткофф и Кушнер встречались с Трампом, чтобы согласовать с ним последний вариант американского предложения перед вылетом во Флориду.

Частичное перемирие как первый шаг

Один из ключевых пунктов американского плана - остановка ударов по энергетической инфраструктуре и зерновым мощностям. Киев уже сигнализировал о готовности к такому формату, тогда как Кремль энтузиазма не демонстрирует.

Среди мотивов Вашингтона - календарь: в США приближаются промежуточные выборы, а в Украине впереди самые тяжелые месяцы сезона, когда разрушения энергетики бьют больнее всего.

"Все они нервничают из-за предстоящей зимы. Зима будет тяжелой, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами с целью выработки единого предложения", - сказал изданию источник в США.

Кроме прекращения огня, в Майами будут обсуждать более широкий пакет: гарантии безопасности для Украины, план послевоенного процветания и другие аспекты урегулирования.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему в Киеве не исключают согласия Путина

В Киеве к американским инициативам относятся сдержанно, однако видят факторы, которые могут сыграть в пользу сделки. Украинский чиновник в разговоре с Axios указал на два из них - внутриполитический цейтнот Вашингтона и экономическое давление на Россию, которой крайне нужно ослабление ограничений.

Следующий этап процесса после Флориды может вывести американских переговорщиков на прямой контакт с Кремлем.

"Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце этого месяца для дальнейших переговоров с Путиным", - резюмировало Axios со ссылкой на источник.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над завершением войны России против Украины и ожидает её скорого завершения. Процесс мирного урегулирования якобы уже близится к завершению.

"Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Это то, что я считал самым простым для меня, но мы завершили восемь войн, и это тоже произойдет уже в ближайшее время", - заявил Трамп.

9 октября, специальные представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с представителями Украины. Стороны планируют обсудить новое комплексное предложение, которое касается всех аспектов войны и направлено на ее прекращение.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов с переговорной группой уже отправился в США.

На днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны путем переговоров пока недостижимо.

В ответ Зеленский призвал США открыть Украине доступ к Starlink над территорией России и предупредил о китайском аналоге для Кремля. По словам Рубио, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.

Командир ВСУ назвал три причины их неминуемого краха планов Путина

Имперские планы Путина обречены на провал, а уже весной станет понятно, когда и на каких условиях закончится война. Это будет связано это с потерями российской армии, возможным бунтом элит и дальнобойными ударами украинских сил. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

"После зимы станет понятно, когда и на каких условиях закончится война", - предположил он.

На вопрос, получит ли Украина в этот период свой шанс, офицер ответил утвердительно.

"После зимы откроется окно возможностей, и увидим, в чью пользу всё сложится. Если мы их прижмём, и россияне захотят переговоров, вряд ли нужно будет о чём-то с ними договариваться", - подчеркнул "Лука".

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Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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