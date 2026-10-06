Зима станет переломной, а весной откроется окно возможностей – комбат "Лука"

Блэкауты в Москве и Петербурге способны пошатнуть стульчик под Путиным, считает комбат БПЛА Лука.

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Весной мы увидим, когда и на каких условиях завершится война – комбат 151-й бригады БПЛА "Лука" / Коллаж: Главред

Российско-украинская война эволюционирует с очень высокой скоростью. Масштаб воздушного противостояния всё чаще охватывает крупные города.

Россия наращивает массовое производство реактивных дронов-камикадзе и пытается истощить Украину. Несмотря на сложную ситуацию, Силы обороны удерживают фронт и наносят противнику тяжёлые дальнобойные удары. Украина готовится к сложной зиме и укрепляет свои позиции.

В интервью Главреду командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" рассказал, чем опасны "Герань-4" и "Герань-5" и как они угрожают крупным украинским городам, объяснил, к чему стоит готовиться осенью-зимой, спрогнозировал блэкауты в части России, назвал сценарий будущих российских бунтов и объяснил, почему именно зима станет переломной в войне.

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Война дронов становится все более сложной и выходит на новый уровень. Россия усилила удары по Украине и активно использует реактивные "Шахеды". Больше всего страдают Киев и область. Как противостоять российскому террору? Чем особенно опасны беспилотники "Герань-4" и "Герань-5"?

Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами – ударами вглубь России. Чтобы обезопасить население, необходимо усиливать противовоздушную оборону.

Если говорить о дронах "Герань-4" и "Герань-5", они терроризируют преимущественно гражданские города. Поэтому создают больше проблем мирному населению, чем военным. Такие беспилотники опасны из-за высокой скорости и большой массы боевой части. Скорость "Герань-4" достигает от 450 до 600 километров. Боевая часть, в зависимости от модификации, весит 50-90 килограммов.

У "Герань-5" боевая часть также 90 кг, но дальность уже до 1000 километров. При этом БПЛА оснащён, в основном, осколочно-фугасной боевой частью, которая способна разрушать здания и наносить ущерб гражданскому населению.

Беспилотник "Герань-5" – аналог ракеты?

В целом "Герань-5" классифицируют как реактивный ударный БПЛА-камикадзе. Но если оценивать тактико-технические характеристики, он ближе к реактивной ракете. Обычные "Шахеды" – винтовые, а эти – уже реактивные. Поэтому беспилотник приравнивают к ракете.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, россияне накопили более 6 тысяч дронов-камикадзе "Герань". Журналисты The Washington Post считают, что только за август россияне использовали 2800 таких реактивных БПЛА. Таким образом, Украину могут ждать ещё несколько тяжёлых волн атак?

Россияне запустили массовое производство "Гераней". У противника действительно много таких беспилотников, и они могут использоваться достаточно активно. Террор для врага – один из немногих рычагов давления на гражданских. Противник думает, что усиление атак дестабилизирует ситуацию в Украине, однако ошибается. Из года в год он пытается этого добиться, но безуспешно. Вместе с тем мы модернизируем свои дроны-перехватчики, чтобы эффективно уничтожать эти средства поражения.

Россия накапливает разрушительные "Герани", нужно готовиться к тяжёлой зиме и реагировать на воздушные тревоги – комбат "Лука" / Инфографика: Главред

Осенью-зимой следует ожидать комбинированных атак России с использованием "Герань-4" и "Герань-5"?

Да. Будет тяжёлая зима. Но если нам удастся наносить эффективные удары в ответ, атаки на какое-то время можно будет прекратить. Россия – не та страна, с которой можно о чём-то договариваться. Поэтому нужно готовиться и ориентироваться по ситуации. Гражданским – не игнорировать воздушные тревоги.

Мы продолжаем работать, а дальнобойные удары приводят к тому, что россияне в некоторых регионах, которые думали, что война их не коснётся, выходят в эфиры и начинают говорить. Если мы сохраним темпы и дальше будем наращивать атаки, то с позиции силы сможем склонить их к мирным переговорам. Хотя бы на время. Впрочем, враг вряд ли стремится к дипломатии, потому что его цель – террор.

Посмотрим, что будет зимой. Зима покажет, кто выстоит.

Россияне активно атакуют реактивными БПЛА не только Киев и область. Достаётся и Харькову, Одессе, Херсону, Сумам, Славянску, Краматорску. Способен ли враг повторить в этих городах такую же тактику ежедневных "волновых" атак?

На мой взгляд, да. Россияне продолжают накапливать ударные дроны.

Однако, что касается массированных комбинированных ударов, мы видим, что их интенсивность не такая высокая. Масштабные атаки происходят лишь один-два раза в неделю, поэтому для врага критически важно создавать запасы. На обломках беспилотников можно увидеть, что дата производства – прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: произвели – собрали – нанесли удар.

Если россияне выберут целью, например, Одессу, то сосредоточатся именно на ней. Вряд ли они способны масштабно атаковать сразу несколько городов.

Таким образом, россияне не способны постоянно поддерживать высокий темп своих воздушных атак?

Поддерживать такой высокий темп они не смогут. Если говорить о массированных комбинированных ударах – с применением баллистики, "Шахедов" и "Гераней" – устраивать их день за днём возможностей у врага сейчас нет. Россияне могут устроить террор крупного города лишь на сутки-двое.

Враг способен устроить "волновые" атаки не только в Киеве, но и в других крупных городах – военнослужащий "Лука" / Фото: Национальная полиция Украины

Каждый год полномасштабной войны звучат предупреждения об опасности. Но в этот раз угроза ощущается особенно остро – война эволюционирует, возможности сторон растут. Как вы думаете, возможен ли сценарий "зеркальных блэкаутов", когда проблемы с электричеством будут и в Украине, и в России?

Часть России окажется в блэкауте – всё для этого готово. Всё больше прифронтовых российских городов уже знают, что такое, когда нет света. Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2-3 недели бьют рекорды по дальности.

Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем предложить россиянам комбинированные удары в ответ. Это вообще изменит их представление о наших возможностях. Последние месяцы они уже увидели, как мы работаем: если из 300-400 дронов долетает половина, то можно только представить, что будет во время комбинированной атаки с тысячей БПЛА. Вражеская ПВО станет бессильной. Россиян ждут тотальный хаос и растерянность.

Дальнобойные возможности Сил обороны действительно впечатляют. Особенно недавняя атака на Новый Уренгой. Какой там была дальность, до 3000 км?

Примерно 2800-3200 км. Никто, особенно россияне, не ожидал, что мы туда достанем. Реальность войны предполагает наращивание беспилотной компоненты, и мы быстро работаем. Это очень хорошо. Мы способны дать врагу достойный ответ на его удары. Причём, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы бьём по объектам инфраструктуры и выбиваем логистику.

Российское ПВО не выдержит комбинированных дальнобойных атак Украины, Силы обороны уже бьют рекорды – "Лука" / Фото: Третья штурмовая бригада

Удар по Новому Уренгою – показательная демонстрация силы или начало серии атак, которые должны разбудить россиян?

Думаю, это показательный удар, чтобы россияне осознали: их тоже ждёт тяжёлая зима. Мы достаём туда, куда нужно, причём атакуем там, где они не ждут. Они беззащитны. Если Россия продолжит террор, таких ударов будет гораздо больше.

В украинском обществе есть два полярных мнения: первое – на территории России нужно наносить удары только по важным военным целям. Второе – стоит "выключать" Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, чтобы россияне всё же поняли, что такое война. Какой из этих подходов может быть более эффективным?

Оба эффективны. Уже сейчас в России множество проблем: бизнесы закрываются, дефицит топлива, и проблемы с электричеством. Население всё это ощущает. А вот если "выключить" Москву и Питер, россияне ещё больше взбунтуются. Такие крупные инциденты способны всколыхнуть их общество. Стульчик под царём немного бы зашатался.

Ударов дальностью 3000 км станет больше, если Россия не прекратит террор – комбат Лука / Фото: @exilenova_plus

Думаете, сегодня в России возможны бунты?

Открытых и массовых бунтов пока не будет. Там царит страх. Но в обществе уже начали говорить, что что-то не так и их где-то обманывают. Молодые поколения, у которых больше доступа к Интернету, уже понимают, чем всё это закончится.

И если загнать россиян в глубокий блэкаут, перекрыть топливо (Интернет они уже сами отключили), это серьёзно их всколыхнёт. Молодое поколение до 40 лет начнёт задавать режиму очень неудобные вопросы.

Как вы считаете, какую цель преследует Россия своими ударами по Украине? Может ли здесь быть не только террористическая, но и военная и политическая составляющие?

Цель одна – навести хаос. Россияне из года в год путём террора гражданского населения пытаются повлиять на наше руководство. Мол, нанесём тяжёлый удар по Киеву и начнётся бунт, который приведёт к перевороту. Думают, что политики якобы примут решение и отдадут им то, чего они хотят. Но этого не будет. Они не понимают нашего менталитета, не могут ничего сделать на линии фронта, поэтому терроризируют крупные города и стремятся создать хаос. А тем временем страна адаптируется к сложным реалиям жизни.

Блэкауты в Москве и Петербурге приведут к тому, что россияне взбунтуются – "Лука" / Фото: Pexels

Ваша бригада работает в Харьковской области, где на юге и востоке продолжаются бои. Что происходит в регионе, какова цель оккупантов?

На каждом из направлений есть свой командир, выполняются разные задачи. Могу рассказать только о ситуации в полосе ответственности нашей бригады в Купянском районе. Враг расходует большой человеческий ресурс: почти каждый день пытается атаковать малыми группами, но ещё на подступах он обнаруживается и уничтожается. Масштабные штурмы противник проводить не способен.

Более того, недавно мы вернули небольшие территории между Двуречной и окрестностями Западного. Это позволило усилить контроль в районе реки Оскол и улучшить наше положение.

Купянское направление очень важное для фронта на востоке. Какая сейчас ситуация в самом Купянске? Если мы посмотрим карту DeepState, можно увидеть, что россияне постоянно пытаются попасть в город.

Противник пытается просочиться в Купянск, но безуспешно. Если заходит вражеская группа, она уничтожается. Враг уже дважды захватывал город: первый раз была деоккупация, второй – его оттуда вычистили. Конечно, враг и дальше будет пытаться захватить Купянск, но не думаю, что ему удастся добиться успеха.

Сейчас Купянск полностью под контролем Сил обороны?

Да.

Россияне пытаются строить плацдармы в Харьковской области. Как вы считаете, какова может быть их цель? Это планы, связанные с наступлением на Харьков, или всё-таки стремление потенциально усилить наступление в направлении Славянска?

Думаю, что сейчас врага интересует не Харьков, а именно Славянско-Краматорская агломерация. Там россияне сосредоточили основные усилия, у них периодически есть определённые успехи.

Возможно, плацдармы создаются для того, чтобы оттянуть украинские войска с других участков фронта. Но на нашем направлении у них ничего не получится. Здесь очень устойчивая и слаженная линия обороны.

По-вашему, что враг планирует делать с плацдармами именно на севере Харьковской области? Эти участки – инструмент давления или планы по возможному наступлению на Харьков?

У россиян одна навязчивая идея – всё забрать и повесить там свою тряпку. Харьковский плацдарм – пыль в глаза и политическая игра. Сейчас они нацелены только на полный захват Донецкой области.

Россияне и дальше будут пытаться оккупировать Купянск, город остается под контролем Сил обороны – комбат "Лука" / Карта DeepState

По вашей оценке, какая сейчас ситуация в Донецкой области?

Я не могу субъективно оценивать обстановку на Донетчине, потому что не знаю поставленных задач для командиров, которые отвечают за это направление. Если анализировать информацию из открытых источников, оборона там крепкая и продолжает держаться. Враг пытается просочиться, но его уничтожают. Например, на Краматорском направлении наступления немного стихли, там сейчас больше действует вражеская авиация. Это свидетельствует либо о дефиците у врага личного состава, либо о перегруппировке.

Война продолжается, и сегодня вряд ли можно надеяться на её завершение в ближайшем будущем. К чему стоит готовиться? Какими могут быть дальнейшие планы Кремля?

У российского царька лишь один план – построение империи. Путин болен империализмом. Все прекрасно понимают, что война идёт не за территории. В своей голове он придумал империю и видит себя "собирателем земель", которых у них никогда не было. Он хочет воплотить это любой ценой, не жалея ни людей, ни ресурсов.

После зимы откроется новое окно возможностей и станет понятно, как закончится война – "Лука" / Фото: Генштаб ВСУ

Однако его планы обречены на крах, потому что дела плохи. Враг не только наступает, но и теряет. Лиманское контрнаступление, о котором россияне четыре месяца ничего не знали, ярко иллюстрирует ситуацию. Более того, со временем начнут бунтовать и их элиты, потому что они теряют свои состояния.

Эти факторы вместе с нашими дальнобойными ударами сформируют картину, которую мы увидим уже весной. После зимы станет понятно, когда и на каких условиях закончится война.

Весной может открыться окно возможностей?

Думаю, да. После зимы откроется окно возможностей, и увидим, в чью пользу всё сложится. Если мы их прижмём, и россияне захотят переговоров, вряд ли нужно будет о чём-то с ними договариваться.

Материал создан при поддержке Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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